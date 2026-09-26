Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 64GB (1x64 GB), 3200 MHz, CL22, ECC, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессионалов, собирающих или модернизирующих серверные рабочие станции, мощные вычислительные узлы и системы хранения данных. Он оптимально подойдет для задач, где на первом месте стоит стабильность, бесперебойная работа под высокой нагрузкой и целостность данных: виртуализация, работа с большими базами данных, машинное обучение, рендеринг и сложные инженерные вычисления. Для обычных игровых или домашних ПК эта память не подходит в силу своей архитектуры и предназначения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти четвертого поколения DDR4, выполненный в форм-факторе RDIMM. Аббревиатура RDIMM расшифровывается как Registered DIMM и указывает на наличие регистра-буфера между контроллером памяти и чипами DRAM. Это повышает надежность и стабильность при работе с большим объемом модулей, но добавляет небольшую дополнительную задержку. Такой форм-фактор и тип памяти совместимы только со специализированными серверными материнскими платами и процессорами, поддерживающими регистровую память и функцию ECC.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объем в 64 ГБ на одной планке, что позволяет создавать системы с колоссальным объемом ОЗУ даже при ограниченном количестве слотов на материнской плате. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что критично для ускорения операций с огромными массивами данных. В серверных задачах и рабочих нагрузках это напрямую влияет на скорость обработки запросов, сокращение времени выполнения вычислений и общую отзывчивость системы под многопоточными приложениями.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что является стандартным значением для серверных модулей DDR4 высокой плотности на частоте 3200 МГц. Рабочее напряжение, как правило, составляет 1.2 В, что соответствует спецификации DDR4. Важнейшей особенностью является поддержка коррекции ошибок ECC, которая автоматически обнаруживает и исправляет сбои в данных, предотвращая системные ошибки и крахи. Для серверной памяти профили автоматического разгона вроде XMP обычно не используются, так как стабильность и предсказуемость работы здесь важнее пиковой скорости.

Совместимость с платформой

Данный модуль памяти совместим исключительно с серверными платформами и рабочими станциями, чьи материнские платы и процессоры поддерживают регистровую память RDIMM с ECC. Это, как правило, процессоры Intel Xeon, AMD EPYC и некоторые модели Ryzen/Threadripper PRO, а также соответствующие им чипсеты и платы. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно регистровые модули, а не обычные небуферизованные UDIMM, и что она рассчитана на работу с объемом 64 ГБ на один слот.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Серверные модули RDIMM, как правило, выпускаются в стандартном низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, что связано со спецификой серверных стоек и плотным расположением оборудования. Надежность работы обеспечивается качественными чипами и обдувом корпусными вентиляторами. Данный модуль не имеет декоративной подсветки, что является стандартом для профессионального оборудования, где функциональность и стабильность всегда приоритетнее внешнего вида.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. В серверных платформах для достижения максимальной пропускной способности обычно используется многоканальный режим работы памяти. Поэтому для полноценной сборки потребуется установка двух или более таких модулей в соответствии с рекомендациями руководства к материнской плате. При расширении системы важно использовать модули с идентичными характеристиками: объем, частота, тайминги и поддержка ECC RDIMM. Смешивание с обычной небуферизованной памятью невозможно.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая платформенная совместимость. Данная память не будет работать в обычных настольных ПК на базе Core i или Ryzen для потребительского сегмента. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемой памяти в документации к материнской плате. Убедитесь, что BIOS вашей системы актуален для поддержки модулей такого объема и частоты. Этот модуль - оптимальный выбор для профессиональной сборки сервера или рабочей станции, где требуются большой объем ОЗУ, коррекция ошибок и максимальная надежность. Для других задач стоит рассмотреть стандартные небуферизованные модули.