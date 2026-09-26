Оперативная память Samsung, DDR4, 64GB (1x64GB), 2933 MHz, CL21, для сервера
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 64GB (1x64GB), 2933 MHz, CL21, для сервера
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных серверных и рабочих станций, где критически важны стабильность работы, большой объём и поддержка ECC. Он идеально подходит для сборки или апгрейда систем, выполняющих задачи виртуализации, работы с крупными базами данных, рендеринга сложных сцен или вычислений в САПР. Для игрового или домашнего ПК такая планка не подойдёт, её сильная сторона - надёжность под высокими и постоянными нагрузками, а не экстремальные частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует стандарт DDR4, что обеспечивает современный баланс между пропускной способностью и энергоэффективностью для серверных платформ. Ключевая особенность - форм-фактор DIMM для настольных систем, но с ориентировкой на совместимость со специализированными серверными материнскими платами. Важно понимать, что для обычных ПК на чипсетах Intel Core или AMD Ryzen такая память с регистрами (Registered, RDIMM) скорее всего не подойдёт из-за архитектурных различий в контроллере памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Одиночная планка объёмом 64 ГБ предоставляет огромные ресурсы для работы с тяжёлыми приложениями и множеством виртуальных машин. Частота 2933 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для быстрого обмена данными между процессором и памятью в вычислительных задачах. В сценариях, где важен именно большой объём данных в оперативке, например, для кэширования СУБД или загрузки сложных трёхмерных моделей, этот параметр важнее предельно низких таймингов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги на уровне CL21 соответствуют спецификациям серверной памяти с повышенным объёмом чипов и поддержкой коррекции ошибок (ECC). Рабочее напряжение, как правило, соответствует стандарту DDR4 - 1.2 В, что способствует общей энергоэффективности системы. Для серверных модулей не предусмотрены профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, так как они рассчитаны на работу на штатных, гарантированных частотах с максимальной стабильностью.
Совместимость с платформой
Модуль предназначен для серверных платформ, поддерживающих регистровую память (RDIMM) с ECC, например, на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой сверить список поддерживаемой памяти (QVL) конкретной серверной материнской платы, чтобы убедиться в совместимости именно с этим типом, объёмом и частотой модулей. Установка такой планки в обычную потребительскую материнскую плату для процессоров Core или Ryzen невозможна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, как правило, выполняется в низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, что продиктовано требованиями к плотной компоновке в серверных стойках и наличием активного обдува корпусными вентиляторами. Отсутствие подсветки и декоративных элементов - норма для профессионального оборудования, где на первом месте функциональность и надёжность. Высота планки позволяет устанавливать их даже в очень плотные слоты без риска конфликта с охлаждением процессора.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся одиночным модулем, что позволяет гибко формировать конфигурацию сервера, вставляя нужное количество планок в доступные слоты. Для активации многоканального режима и максимальной производительности необходимо устанавливать модули парами или группами, как того требует руководство к материнской плате. При расширении системы крайне рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками от того же производителя для избежания проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая ориентация на серверные платформы с поддержкой RDIMM ECC. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор рассчитаны именно на этот тип памяти. Для игрового или офисного ПК нужна память без регистров (Unbuffered UDIMM). При сборке сервера планируйте конфигурацию памяти с учётом многоканального режима, устанавливая чётное количество одинаковых модулей. Этот модуль оптимален для тех, кому нужен большой и надёжный объём памяти для профессиональных задач, а не максимальные мегагерцы для игр.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных серверных и рабочих станций, где критически важны стабильность работы, большой объём и поддержка ECC. Он идеально подходит для сборки или апгрейда систем, выполняющих задачи виртуализации, работы с крупными базами данных, рендеринга сложных сцен или вычислений в САПР. Для игрового или домашнего ПК такая планка не подойдёт, её сильная сторона - надёжность под высокими и постоянными нагрузками, а не экстремальные частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует стандарт DDR4, что обеспечивает современный баланс между пропускной способностью и энергоэффективностью для серверных платформ. Ключевая особенность - форм-фактор DIMM для настольных систем, но с ориентировкой на совместимость со специализированными серверными материнскими платами. Важно понимать, что для обычных ПК на чипсетах Intel Core или AMD Ryzen такая память с регистрами (Registered, RDIMM) скорее всего не подойдёт из-за архитектурных различий в контроллере памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Одиночная планка объёмом 64 ГБ предоставляет огромные ресурсы для работы с тяжёлыми приложениями и множеством виртуальных машин. Частота 2933 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для быстрого обмена данными между процессором и памятью в вычислительных задачах. В сценариях, где важен именно большой объём данных в оперативке, например, для кэширования СУБД или загрузки сложных трёхмерных моделей, этот параметр важнее предельно низких таймингов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги на уровне CL21 соответствуют спецификациям серверной памяти с повышенным объёмом чипов и поддержкой коррекции ошибок (ECC). Рабочее напряжение, как правило, соответствует стандарту DDR4 - 1.2 В, что способствует общей энергоэффективности системы. Для серверных модулей не предусмотрены профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, так как они рассчитаны на работу на штатных, гарантированных частотах с максимальной стабильностью.
Совместимость с платформой
Модуль предназначен для серверных платформ, поддерживающих регистровую память (RDIMM) с ECC, например, на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой сверить список поддерживаемой памяти (QVL) конкретной серверной материнской платы, чтобы убедиться в совместимости именно с этим типом, объёмом и частотой модулей. Установка такой планки в обычную потребительскую материнскую плату для процессоров Core или Ryzen невозможна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, как правило, выполняется в низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, что продиктовано требованиями к плотной компоновке в серверных стойках и наличием активного обдува корпусными вентиляторами. Отсутствие подсветки и декоративных элементов - норма для профессионального оборудования, где на первом месте функциональность и надёжность. Высота планки позволяет устанавливать их даже в очень плотные слоты без риска конфликта с охлаждением процессора.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся одиночным модулем, что позволяет гибко формировать конфигурацию сервера, вставляя нужное количество планок в доступные слоты. Для активации многоканального режима и максимальной производительности необходимо устанавливать модули парами или группами, как того требует руководство к материнской плате. При расширении системы крайне рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками от того же производителя для избежания проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая ориентация на серверные платформы с поддержкой RDIMM ECC. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор рассчитаны именно на этот тип памяти. Для игрового или офисного ПК нужна память без регистров (Unbuffered UDIMM). При сборке сервера планируйте конфигурацию памяти с учётом многоканального режима, устанавливая чётное количество одинаковых модулей. Этот модуль оптимален для тех, кому нужен большой и надёжный объём памяти для профессиональных задач, а не максимальные мегагерцы для игр.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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