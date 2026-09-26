Top.Mail.Ru
Оперативная память Samsung, DDR4, 64GB (1x64GB), 2933 MHz, CL21, для сервера купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Samsung, DDR4, 64GB (1x64GB), 2933 MHz, CL21, для сервера

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оперативная память Samsung, DDR4, 64GB (1x64GB), 2933 MHz, CL21, для сервера - фото 1
Оперативная память Samsung, DDR4, 64GB (1x64GB), 2933 MHz, CL21, для сервера - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
2933
Пропускная способность, Мб/с
23400
Тайминги
21-21-21
Подсветка
нет
  • Оперативная память Samsung, DDR4, 64GB (1x64GB), 2933 MHz, CL21, для сервера - фото 1
  • Оперативная память Samsung, DDR4, 64GB (1x64GB), 2933 MHz, CL21, для сервера - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 925 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740433
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
64
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
2933
Пропускная способность, Мб/с
23400
CAS Latency (CL), тактов
21
Тайминги
21-21-21
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х3х1
Вес, г.
10

Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 64GB (1x64GB), 2933 MHz, CL21, для сервера

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных серверных и рабочих станций, где критически важны стабильность работы, большой объём и поддержка ECC. Он идеально подходит для сборки или апгрейда систем, выполняющих задачи виртуализации, работы с крупными базами данных, рендеринга сложных сцен или вычислений в САПР. Для игрового или домашнего ПК такая планка не подойдёт, её сильная сторона - надёжность под высокими и постоянными нагрузками, а не экстремальные частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует стандарт DDR4, что обеспечивает современный баланс между пропускной способностью и энергоэффективностью для серверных платформ. Ключевая особенность - форм-фактор DIMM для настольных систем, но с ориентировкой на совместимость со специализированными серверными материнскими платами. Важно понимать, что для обычных ПК на чипсетах Intel Core или AMD Ryzen такая память с регистрами (Registered, RDIMM) скорее всего не подойдёт из-за архитектурных различий в контроллере памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Одиночная планка объёмом 64 ГБ предоставляет огромные ресурсы для работы с тяжёлыми приложениями и множеством виртуальных машин. Частота 2933 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для быстрого обмена данными между процессором и памятью в вычислительных задачах. В сценариях, где важен именно большой объём данных в оперативке, например, для кэширования СУБД или загрузки сложных трёхмерных моделей, этот параметр важнее предельно низких таймингов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги на уровне CL21 соответствуют спецификациям серверной памяти с повышенным объёмом чипов и поддержкой коррекции ошибок (ECC). Рабочее напряжение, как правило, соответствует стандарту DDR4 - 1.2 В, что способствует общей энергоэффективности системы. Для серверных модулей не предусмотрены профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, так как они рассчитаны на работу на штатных, гарантированных частотах с максимальной стабильностью.

Совместимость с платформой

Модуль предназначен для серверных платформ, поддерживающих регистровую память (RDIMM) с ECC, например, на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой сверить список поддерживаемой памяти (QVL) конкретной серверной материнской платы, чтобы убедиться в совместимости именно с этим типом, объёмом и частотой модулей. Установка такой планки в обычную потребительскую материнскую плату для процессоров Core или Ryzen невозможна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, как правило, выполняется в низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, что продиктовано требованиями к плотной компоновке в серверных стойках и наличием активного обдува корпусными вентиляторами. Отсутствие подсветки и декоративных элементов - норма для профессионального оборудования, где на первом месте функциональность и надёжность. Высота планки позволяет устанавливать их даже в очень плотные слоты без риска конфликта с охлаждением процессора.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся одиночным модулем, что позволяет гибко формировать конфигурацию сервера, вставляя нужное количество планок в доступные слоты. Для активации многоканального режима и максимальной производительности необходимо устанавливать модули парами или группами, как того требует руководство к материнской плате. При расширении системы крайне рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками от того же производителя для избежания проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая ориентация на серверные платформы с поддержкой RDIMM ECC. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор рассчитаны именно на этот тип памяти. Для игрового или офисного ПК нужна память без регистров (Unbuffered UDIMM). При сборке сервера планируйте конфигурацию памяти с учётом многоканального режима, устанавливая чётное количество одинаковых модулей. Этот модуль оптимален для тех, кому нужен большой и надёжный объём памяти для профессиональных задач, а не максимальные мегагерцы для игр.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung, DDR4, 64GB (1x64GB), 2933 MHz, CL21, для сервера




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
64
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
2933
Пропускная способность, Мб/с
23400
CAS Latency (CL), тактов
21
Тайминги
21-21-21
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных серверных и рабочих станций, где критически важны стабильность работы, большой объём и поддержка ECC. Он идеально подходит для сборки или апгрейда систем, выполняющих задачи виртуализации, работы с крупными базами данных, рендеринга сложных сцен или вычислений в САПР. Для игрового или домашнего ПК такая планка не подойдёт, её сильная сторона - надёжность под высокими и постоянными нагрузками, а не экстремальные частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует стандарт DDR4, что обеспечивает современный баланс между пропускной способностью и энергоэффективностью для серверных платформ. Ключевая особенность - форм-фактор DIMM для настольных систем, но с ориентировкой на совместимость со специализированными серверными материнскими платами. Важно понимать, что для обычных ПК на чипсетах Intel Core или AMD Ryzen такая память с регистрами (Registered, RDIMM) скорее всего не подойдёт из-за архитектурных различий в контроллере памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Одиночная планка объёмом 64 ГБ предоставляет огромные ресурсы для работы с тяжёлыми приложениями и множеством виртуальных машин. Частота 2933 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для быстрого обмена данными между процессором и памятью в вычислительных задачах. В сценариях, где важен именно большой объём данных в оперативке, например, для кэширования СУБД или загрузки сложных трёхмерных моделей, этот параметр важнее предельно низких таймингов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги на уровне CL21 соответствуют спецификациям серверной памяти с повышенным объёмом чипов и поддержкой коррекции ошибок (ECC). Рабочее напряжение, как правило, соответствует стандарту DDR4 - 1.2 В, что способствует общей энергоэффективности системы. Для серверных модулей не предусмотрены профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, так как они рассчитаны на работу на штатных, гарантированных частотах с максимальной стабильностью.

Совместимость с платформой

Модуль предназначен для серверных платформ, поддерживающих регистровую память (RDIMM) с ECC, например, на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой сверить список поддерживаемой памяти (QVL) конкретной серверной материнской платы, чтобы убедиться в совместимости именно с этим типом, объёмом и частотой модулей. Установка такой планки в обычную потребительскую материнскую плату для процессоров Core или Ryzen невозможна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, как правило, выполняется в низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, что продиктовано требованиями к плотной компоновке в серверных стойках и наличием активного обдува корпусными вентиляторами. Отсутствие подсветки и декоративных элементов - норма для профессионального оборудования, где на первом месте функциональность и надёжность. Высота планки позволяет устанавливать их даже в очень плотные слоты без риска конфликта с охлаждением процессора.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся одиночным модулем, что позволяет гибко формировать конфигурацию сервера, вставляя нужное количество планок в доступные слоты. Для активации многоканального режима и максимальной производительности необходимо устанавливать модули парами или группами, как того требует руководство к материнской плате. При расширении системы крайне рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками от того же производителя для избежания проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая ориентация на серверные платформы с поддержкой RDIMM ECC. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор рассчитаны именно на этот тип памяти. Для игрового или офисного ПК нужна память без регистров (Unbuffered UDIMM). При сборке сервера планируйте конфигурацию памяти с учётом многоканального режима, устанавливая чётное количество одинаковых модулей. Этот модуль оптимален для тех, кому нужен большой и надёжный объём памяти для профессиональных задач, а не максимальные мегагерцы для игр.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung, DDR4, 64GB (1x64GB), 2933 MHz, CL21, для сервера - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...