Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 32GB (1x32GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти разработан для профессиональных рабочих станций и серверных систем, где на первый план выходят стабильность, коррекция ошибок и работа с большими объемами данных. Он идеально подойдет для построения сервера хранения, файлового хранилища, системы виртуализации или инженерной рабочей станции, выполняющей сложные расчеты. Для игровых ПК или обычных домашних компьютеров эта память не предназначена, так как ее ключевые особенности избыточны для таких задач, а совместимость ограничена специализированными платформами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4 в форм-факторе RDIMM. Поколение DDR4 обеспечивает современный баланс между пропускной способностью и энергоэффективностью. Ключевое отличие от обычной небуферизованной памяти - наличие регистра-буфера, который разгружает контроллер памяти материнской платы, обеспечивая повышенную стабильность при работе с большим количеством модулей. Это полноразмерный модуль DIMM для настольных систем, но он подойдет только для материнских плат с поддержкой регистровой памяти с коррекцией ошибок, которые используются в серверных и рабочих платформах.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля в 32 ГБ является значительным даже для профессиональных задач, позволяя оперировать огромными массивами информации, размещать в памяти виртуальные машины или кэшировать сложные проекты. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В сценариях серверной нагрузки, например, при обработке запросов к базам данных или рендеринге, такая комбинация объема и скорости минимизирует задержки, связанные с подгрузкой данных с более медленных накопителей.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая CAS Latency CL22, оптимизированы под надежную работу в серверных конфигурациях с высокой загрузкой, где первостепенную роль играет не минимальная задержка, а стабильность. Напряжение питания соответствует стандартам JEDEC для DDR4. Важно понимать, что данный модуль регистровой памяти с коррекцией ошибок (ECC) не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO. Его частота 3200 МГц является стандартной спецификацией JEDEC, что гарантирует совместимость и стабильность без необходимости какой-либо настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Этот модуль совместим только с серверными и рабочими станционными платформами, поддерживающими регистровую память с ECC, например, на процессорах Intel Xeon или AMD EPYC. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет чипсет и слоты DIMM, рассчитанные именно на RDIMM или LRDIMM, а не на обычные небуферизованные модули UDIMM, которые используются в потребительских ПК. Использование данного модуля в обычной материнской плате для настольных ПК на чипсетах Intel Core или AMD Ryzen невозможно.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом промышленном дизайне Samsung без дополнительных радиаторов или подсветки. В серверных стойках и рабочих станциях, где важна эффективная сквозная продувка массива модулей, низкопрофильные планки без массивных радиаторов являются преимуществом, так как не препятствуют воздушному потоку. Отсутствие подсветки и скромный внешний вид полностью соответствуют целевому применению в оборудовании, где эстетика уступает место функциональности, надежности и компактному размещению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку памяти объемом 32 ГБ. Для активации многоканальных режимов (двухканального, четырехканального или даже восьмиканального на серверных платформах), существенно повышающих производительность подсистемы памяти, потребуется установка двух или более идентичных модулей в соответствующие слоты на материнской плате. При расширении системы рекомендуется использовать модули абсолютно одинаковой спецификации от того же производителя для исключения конфликтов и обеспечения максимальной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая привязка к серверным и рабочим станционным платформам с поддержкой регистровой ECC-памяти. Перед покупкой обязательно сверьте спецификации вашей материнской платы и процессора на предмет поддержки именно RDIMM DDR4. Эта память несовместима с обычными игровыми или офисными ПК. Она является специализированным решением для построения надежных вычислительных систем, где критически важны исправление ошибок на лету (ECC) и стабильная работа под 100% нагрузкой 24/7. Для рядовых задач сборки домашнего ПК лучше рассмотреть небуферизованные модули UDIMM.