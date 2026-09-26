Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, ECC, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти ориентирован на сборку и модернизацию серверов, рабочих станций и профессиональных систем, где на первом месте стоит стабильность и целостность данных. Он оптимально подойдет для задач, связанных с виртуализацией, обработкой больших массивов информации в базах данных, работой с финансовыми системами или запуском корпоративных приложений. В игровом или домашнем мультимедийном компьютере такая память избыточна, так как ее ключевые преимущества раскрываются в средах с круглосуточной нагрузкой и высокими требованиями к отказоустойчивости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4 в форм-факторе RDIMM (Registered DIMM). Ключевое отличие от привычных для домашних ПК модулей UDIMM заключается в наличии буфера-регистра между контроллером памяти и микросхемами DRAM, что повышает стабильность и позволяет установить больше модулей на одном канале памяти, что критично для серверных материнских плат. Важно помнить, что этот модуль физически и электрически несовместим со слотами для ноутбучной памяти (SO-DIMM) и предназначен строго для совместимых серверных и рабочих станционных платформ.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный для одного слота объём в 32 ГБ и работает на эффективной частоте 3200 МГц. В серверных задачах такой объём позволяет комфортно размещать несколько виртуальных машин или работать с объемными резидентными базами данных, минимизируя обращения к медленным накопителям. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обработку запросов и перемещение больших блоков данных внутри системы, напрямую влияя на общую отзывчивость сервера под нагрузкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным для серверных модулей ECC RDIMM такой частоты и говорит о чуть более высокой латентности по сравнению с некорректирующей памятью. Это компромисс, принятый ради высочайшей стабильности и реализации функции коррекции ошибок. Для работы на заявленной частоте модуль использует стандартное для DDR4 напряжение. Серверная память такого класса не использует потребительские технологии автоматического разгона вроде XMP или EXPO, её настройки зашиты в прошивку SPD и активируются при совместимости с платформой.

Совместимость с платформой

Модуль совместим исключительно с серверными и рабочими станционными платформами, поддерживающими DDR4 память с функцией ECC и регистровыми модулями (RDIMM). Это, как правило, процессоры и чипсеты Intel Xeon Scalable, AMD EPYC, а также некоторые старшие процессоры и платформы Intel Core и AMD Ryzen Threadripper PRO, где заявлена поддержка RDIMM и ECC. Крайне важно перед покупкой сверяться со списком совместимости (QVL) конкретной материнской платы, так как поддержка регистровой памяти и её максимальной частоты строго зависит от модели платы и процессора.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом серверном исполнении без декоративных радиаторов, что является стандартом для подобных систем, где основное охлаждение обеспечивается мощными направленными потоками воздуха от корпусных вентиляторов. Низкопрофильный дизайн гарантирует отсутствие конфликтов с любым охлаждением и позволяет устанавливать модули вплотную друг к другу, полностью заполняя все слоты на материнской плате, что часто требуется в серверных конфигурациях.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается поштучно, что позволяет гибко формировать конфигурацию нужного общего объема, собирая пары или устанавливая большее количество планок. В серверных платформах, как правило, используется многоканальный режим работы памяти (часто восьмиканальный на EPYC или четырехканальный на Xeon), и для его активации модули необходимо устанавливать в определенные слоты согласно руководству к материнской плате. Для оптимальной производительности и надежности рекомендуется устанавливать идентичные модули, приобретенные в рамках одной партии.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая платформенная принадлежность: данный модуль не заработает в обычных настольных материнских платах для процессоров Intel Core или AMD Ryzen, даже если они поддерживают DDR4. Функции ECC и регистровый буфер требуют соответствующей поддержки со стороны процессора и чипсета. При выборе обращайте внимание именно на поддержку RDIMM и ECC вашей целевой платформой. Этот модуль - оптимальный выбор для админов, собирающих или обновляющих сервер, для рабочих станций под специфические инженерные задачи, где важна безошибочность вычислений. Для обычного домашнего или игрового ПК он не подходит ни по совместимости, ни по цене, ни по целесообразности.