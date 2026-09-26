Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, RDIMM, ECC, OEM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти Samsung ориентирован прежде всего на специализированные рабочие станции и серверные платформы, где требуются повышенная стабильность и надёжность. Он оптимально подходит для построения систем хранения данных, виртуализации, выполнения сложных вычислительных задач или работы в составе корпоративного сервера. Для обычного домашнего или игрового компьютера эта память избыточна и несовместима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4 в форм-факторе RDIMM (Registered DIMM). Ключевое отличие RDIMM от привычных для десктопов небуферизованных модулей (UDIMM) заключается в наличии регистра-буфера, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы. Это позволяет устанавливать больше модулей на один канал и обеспечивает повышенную стабильность в системах с большим объёмом оперативной памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объём в 16 ГБ на одну планку, что является распространённым стандартом для серверных конфигураций. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что благоприятно сказывается на скорости обработки больших массивов данных, работе с виртуальными машинами или выполнении параллельных вычислений. В задачах, для которых предназначен этот тип памяти, именно сочетание большого объёма и высокой частоты определяет отзывчивость всей системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL22, что является типичным значением для серверной памяти DDR4 с ECC и регистром, работающей на высокой частоте. Немного более высокая латентность по сравнению с игровыми модулями компенсируется общей стабильностью системы. Память работает при стандартном для DDR4 напряжении. Стоит понимать, что серверные модули RDIMM с ECC не поддерживают профили разгона вроде XMP или EXPO, так как их главная цель - работа в штатном режиме с гарантированной надёжностью.

Совместимость с платформой

Этот модуль совместим только с материнскими платами, оснащёнными слотами под память типа RDIMM с поддержкой ECC. Такие платы построены на серверных чипсетах (например, Intel Xeon Scalable, AMD EPYC) или некоторых профессиональных платформах (Intel W-серии, AMD Threadripper Pro). Крайне важно проверить список поддерживаемой памяти (QVL) вашей конкретной материнской платы, так как работа на частоте 3200 МГц может потребовать определённой конфигурации процессора и обновления BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении без радиаторов. В серверных стойках и рабочих станциях, для которых он предназначен, обычно организовано мощное обдувающее охлаждение всего шасси, что эффективно отводит тепло от компонентов. Внешний вид и подсветка не имеют значения для данного класса оборудования, так как приоритетом является функциональность и надёжность 24/7.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно. При сборке системы важно устанавливать такие планки попарно или группами, рекомендованными производителем материнской платы, для активации многоканального режима (чаще всего двухканального или четырёхканального). Это критически важно для раскрытия полной пропускной способности подсистемы памяти. Для расширения объёма необходимо докупать идентичные модули по характеристикам, а лучше - из одной поставки, и устанавливать их согласно руководству к материнской плате.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - строгая совместимость. Эта память не подойдёт для обычных настольных ПК на платформах Intel Core или AMD Ryzen. ECC-функциональность требует поддержки со стороны и процессора, и чипсета. Не пытайтесь установить такой модуль в стандартный слот DIMM - он физически не подойдёт из-за иного ключа в разъёме. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно RDIMM, ECC и частоту 3200 МГц. Для домашнего использования этот модуль не рекомендуется, а для целевых серверных задач он является грамотным выбором, обеспечивающим стабильность и коррекцию ошибок.