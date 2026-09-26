Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 128GB (1x128GB), 3200 MHz, CL22, без радиатора, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверных платформ, где на первом месте стоит не максимальная частота, а исключительная надёжность работы под длительной нагрузкой и поддержка больших объёмов данных. Он идеально подойдёт для систем, выполняющих сложные вычисления, виртуализацию, работу с гигантскими базами данных или рендеринг проектов, где 128 ГБ на один слот кардинально увеличивают доступный ресурс без необходимости занимать все слоты на материнской плате. Для игровых ПК, домашних мультимедийных систем или обычной офисной работы такая память не предназначена, так как её архитектура и протоколы ориентированы на корпоративную среду.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти поколения DDR4, но не обычный UDIMM для потребительских систем, а специфический RDIMM (Registered DIMM). Ключевое отличие RDIMM заключается в наличии регистрового буфера (Register), который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти процессора, позволяя устанавливать модули большей ёмкости и повышая стабильность системы при полной загрузке всех слотов. Именно этот фактор делает память совместимой только с серверными платформами и некоторыми рабочими станциями, использующими процессоры Intel Xeon или AMD EPYC, и абсолютно не подходящей для стандартных материнских плат для процессоров Core или Ryzen.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает беспрецедентный для одного слота объём в 128 ГБ, что в корпоративном сегменте позволяет создавать системы с терабайтами оперативной памяти для работы с экстремальными рабочими наборами данных. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, достаточную для обеспечения быстрого отклика при обработке огромных массивов информации в специализированном ПО. В реальных задачах, таких как симуляции, рендеринг кадров кинематографического качества или одновременный запуск десятков виртуальных машин, именно совокупный объём, а не пиковая частота, становится решающим фактором бесперебойной работы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля соответствуют типичным для RDIMM большой ёмкости значениям, например CL22. Более высокие задержки по сравнению с игровой памятью - это компромисс, обусловленный физикой работы регистров и необходимостью обеспечить стабильность при такой огромной плотности чипов на одной планке. Профили автоматического разгона, такие как XMP, в этом сегменте часто не используются; модуль рассчитан на работу на заявленных заводских настройках (JDEC) в серверном окружении, где стабильность и предсказуемость превыше всего. Напряжение соответствует стандартам DDR4.

Совместимость с платформой

Крайне важно понимать, что этот модуль памяти совместим только с материнскими платами, которые явно поддерживают память типа Registered (RDIMM) или LRDIMM. Это платформы на базе серверных чипсетов (Intel C Series, AMD SP Series) и соответствующих процессоров (Xeon, EPYC). Попытка установить его в обычную десктопную плату для Core i9 или Ryzen 9 закончится тем, что система просто не запустится. Также необходимо сверить максимально поддерживаемый материнской платой объём на канал и общее количество модулей, которое можно установить.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в строгом индустриальном дизайне без радиаторов, что является обычной практикой для серверной памяти, где основной упор делается на пассивный обдув корпусными вентиляторами стойки в контролируемом температурном режисе дата-центра. Отсутствие массивного радиатора также минимизирует риски механических помех в плотных серверных шасси. Никакой декоративной подсветки не предусмотрено, что полностью соответствует его профессиональному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данная позиция представляет собой один модуль (1x128GB). В серверных платформах память обычно работает в многоканальных режимах (двух-, четырёх-, шести- или даже восьмиканальном), что критически важно для раскрытия потенциала процессоров и удовлетворения их аппетита к пропускной способности. Для оптимальной производительности модули устанавливаются парами или комплектами, рекомендованными производителем сервера, с заполнением слотов в определённой последовательности, описанной в руководстве к материнской плате. Расширение системы дополнительными модулями должно производиться с учётом идентичности их спецификаций.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая платформенная принадлежность. Это не память для игрового или домашнего ПК. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают Registered DDR4 (RDIMM) память и что версия BIOS актуальна. Также стоит проверить, способна ли конкретная модель платы инициализировать модули такой высокой ёмкости (128GB per slot). Смешивать RDIMM с обычной небуферизованной памятью (UDIMM) в одной системе невозможно. Этот модуль - целевое решение для построения или апгрейда специализированной вычислительной инфраструктуры, где требуются максимальный объём и отказоустойчивость.