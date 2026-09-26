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Оперативная память Qumo, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Qumo, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM

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Оперативная память Qumo, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM - фото 2
Оперативная память Qumo, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM - фото 3
Оперативная память Qumo, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19
  • Оперативная память Qumo, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM - фото 1
  • Оперативная память Qumo, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM - фото 2
  • Оперативная память Qumo, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM - фото 3
  • Оперативная память Qumo, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740411
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Характеристики

Бренд
Qumo
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
150

Описание товара Оперативная память Qumo, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для модернизации ноутбука или компактного настольного ПК, например, мини-ПК или моноблока. Он направлен на повышение отзывчивости системы в повседневных задачах: работа с большим количеством вкладок в браузере, офисные приложения, просмотр медиа и не слишком требовательные игры. Один модуль объемом 8 ГБ закрывает базовые потребности и может стать удачным решением для замены устаревшей или вышедшей из строя планки, а также для простого увеличения общего объема ОЗУ в паре с уже установленной памятью.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными, но не самыми новыми платформами Intel и AMD для ноутбуков и компактных систем. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который существенно компактнее настольных DIMM-планок. Это значит, что данный модуль физически подойдет только для ноутбуков, NUC-систем, некоторых материнских плат формата Mini-ITX и моноблоков, оснащенных соответствующими слотами. Установка в обычный настольный компьютер невозможна.

Объём, частота и реальная производительность

Объема 8 ГБ достаточно для комфортной работы в Windows 10 или 11 с набором повседневных приложений. Частота 2666 МГц является распространенным стандартом для многих ноутбуков среднего класса и обеспечивает хороший баланс между производительностью и энергоэффективностью. В играх и профессиональных приложениях разница между этой частотой и более высокими значениями может быть не столь ощутима, как переход с одноканального на двухканальный режим, однако по сравнению с базовыми модулями на 2133 или 2400 МГц она даст небольшой, но заметный прирост в скорости обработки данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL19, что является типичным значением для памяти с частотой 2666 МГц в форм-факторе SO-DIMM. Невысокие тайминги (латентность) не являются сильной стороной этой модели, но в контексте апгрейда ноутбука они полностью соответствуют ожиданиям от решения данного класса. Модуль, как правило, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и не поддерживает расширенные профили разгона вроде XMP, что характерно для большинства ноутбучных модулей - он рассчитан на работу на заявленной частоте "из коробки" при совместимости с платформой.

Совместимость с платформой

Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваш ноутбук или компактная система используют именно память DDR4, а не более старую DDR3 или новую DDR5. Модуль подойдет для многих процессоров Intel Core 8-го, 9-го, 10-го и 11-го поколений для мобильных платформ, а также для ряда решений AMD Ryzen для ноутбуков. Максимальную поддерживаемую частоту и объем на конкретной модели ноутбука стоит уточнять в технической документации, так как производители часто устанавливают жесткие ограничения.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти не оснащен радиатором, что является стандартной практикой для подавляющего большинства SO-DIMM планок. В компактных корпусах ноутбуков и мини-ПК пространство строго ограничено, а тепловыделение памяти на штатных частотах не настолько велико, чтобы требовать активного охлаждения. Отсутствие радиатора также исключает любые возможные конфликты с элементами системы охлаждения ноутбука при установке. Внешний вид простой и утилитарный, что для скрытого внутри корпуса компонента не имеет значения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается поштучно, то есть это одна планка объемом 8 ГБ. Для активации более производительного двухканального режима, который может значительно ускорить встроенную графику и некоторые приложения, потребуется приобрести вторую идентичную планку. Устанавливать их нужно в правильные слоты, часто обозначенные одним цветом в соответствии с инструкцией к материнской плате ноутбука. Если вы добавляете эту планку к уже установленной, старайтесь максимально подобрать идентичные характеристики по частоте и таймингам для избежания нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это строгая привязка к форм-фактору SO-DIMM и поколению DDR4. Данный модуль несовместим с настольными ПК и ноутбуками на другой памяти. В ноутбуках частота модуля будет определяться контроллером памяти процессора и политикой производителя, поэтому планка может работать на частоте ниже максимальной, если платформа ее не поддерживает. Этот модуль - оптимальный выбор для недорогого и быстрого апгрейда старого ноутбука, для восстановления работоспособности системы или для базового увеличения объема ОЗУ. Для сборки нового производительного ноутбука или компактной игровой системы стоит рассмотреть комплекты из двух модулей и более высокие частоты.

Отзывы о товаре Оперативная память Qumo, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM




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Характеристики
Бренд
Qumo
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для модернизации ноутбука или компактного настольного ПК, например, мини-ПК или моноблока. Он направлен на повышение отзывчивости системы в повседневных задачах: работа с большим количеством вкладок в браузере, офисные приложения, просмотр медиа и не слишком требовательные игры. Один модуль объемом 8 ГБ закрывает базовые потребности и может стать удачным решением для замены устаревшей или вышедшей из строя планки, а также для простого увеличения общего объема ОЗУ в паре с уже установленной памятью.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными, но не самыми новыми платформами Intel и AMD для ноутбуков и компактных систем. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который существенно компактнее настольных DIMM-планок. Это значит, что данный модуль физически подойдет только для ноутбуков, NUC-систем, некоторых материнских плат формата Mini-ITX и моноблоков, оснащенных соответствующими слотами. Установка в обычный настольный компьютер невозможна.

Объём, частота и реальная производительность

Объема 8 ГБ достаточно для комфортной работы в Windows 10 или 11 с набором повседневных приложений. Частота 2666 МГц является распространенным стандартом для многих ноутбуков среднего класса и обеспечивает хороший баланс между производительностью и энергоэффективностью. В играх и профессиональных приложениях разница между этой частотой и более высокими значениями может быть не столь ощутима, как переход с одноканального на двухканальный режим, однако по сравнению с базовыми модулями на 2133 или 2400 МГц она даст небольшой, но заметный прирост в скорости обработки данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL19, что является типичным значением для памяти с частотой 2666 МГц в форм-факторе SO-DIMM. Невысокие тайминги (латентность) не являются сильной стороной этой модели, но в контексте апгрейда ноутбука они полностью соответствуют ожиданиям от решения данного класса. Модуль, как правило, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и не поддерживает расширенные профили разгона вроде XMP, что характерно для большинства ноутбучных модулей - он рассчитан на работу на заявленной частоте "из коробки" при совместимости с платформой.

Совместимость с платформой

Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваш ноутбук или компактная система используют именно память DDR4, а не более старую DDR3 или новую DDR5. Модуль подойдет для многих процессоров Intel Core 8-го, 9-го, 10-го и 11-го поколений для мобильных платформ, а также для ряда решений AMD Ryzen для ноутбуков. Максимальную поддерживаемую частоту и объем на конкретной модели ноутбука стоит уточнять в технической документации, так как производители часто устанавливают жесткие ограничения.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти не оснащен радиатором, что является стандартной практикой для подавляющего большинства SO-DIMM планок. В компактных корпусах ноутбуков и мини-ПК пространство строго ограничено, а тепловыделение памяти на штатных частотах не настолько велико, чтобы требовать активного охлаждения. Отсутствие радиатора также исключает любые возможные конфликты с элементами системы охлаждения ноутбука при установке. Внешний вид простой и утилитарный, что для скрытого внутри корпуса компонента не имеет значения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается поштучно, то есть это одна планка объемом 8 ГБ. Для активации более производительного двухканального режима, который может значительно ускорить встроенную графику и некоторые приложения, потребуется приобрести вторую идентичную планку. Устанавливать их нужно в правильные слоты, часто обозначенные одним цветом в соответствии с инструкцией к материнской плате ноутбука. Если вы добавляете эту планку к уже установленной, старайтесь максимально подобрать идентичные характеристики по частоте и таймингам для избежания нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это строгая привязка к форм-фактору SO-DIMM и поколению DDR4. Данный модуль несовместим с настольными ПК и ноутбуками на другой памяти. В ноутбуках частота модуля будет определяться контроллером памяти процессора и политикой производителя, поэтому планка может работать на частоте ниже максимальной, если платформа ее не поддерживает. Этот модуль - оптимальный выбор для недорогого и быстрого апгрейда старого ноутбука, для восстановления работоспособности системы или для базового увеличения объема ОЗУ. Для сборки нового производительного ноутбука или компактной игровой системы стоит рассмотреть комплекты из двух модулей и более высокие частоты.

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Отзывы


Оперативная память Qumo, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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