Описание товара Оперативная память Qumo, DDR3, 2GB (1x2GB), 1600MHz, CL11, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для базового обновления или ремонта старых ноутбуков и компактных настольных ПК, выпущенных в эпоху платформ Intel 2-го, 3-го и 4-го поколений или аналогичных AMD. Он идеально подойдет для того, чтобы оживить офисный компьютер для работы с документами, веб-серфинга и легких приложений, либо для замены вышедшей из строя планки в домашнем медиацентре или учебном ноутбуке. С объемом 2 ГБ на одну планку он закрывает минимальные потребности в оперативной памяти для запуска современных операционных систем, но для многозадачности или более требовательных задач потребуется установка нескольких таких модулей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3, что сразу определяет его совместимость только с материнскими платами, оснащенными слотами DDR3. Это устаревшее, но все еще широко распространенное поколение памяти, которое использовалось в системах примерно с 2007 по 2015 годы. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM – уменьшенный размер, разработанный специально для ноутбуков, компактных десктопов (NUC, мини-ПК) и некоторых моноблоков, поэтому установить его в стандартный слот настольной материнской платы (DIMM) физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 2 гигабайта. Частота работы равна 1600 МГц, что являлось распространенным стандартом для DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач старых систем. В паре с современным SSD такой объем и скорость могут заметно повысить отзывчивость старого ноутбука при загрузке системы и переключении между легкими программами. Однако для комфортной работы с десятками вкладок в браузере или простейшим монтажом фото уже потребуется как минимум 4-8 ГБ суммарного объема, достигаемого установкой двух или более аналогичных планок.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL11, что указывает на задержку между командой контроллера и ответом памяти. Для модуля DDR3 на частоте 1600 МГц это среднее значение. Рабочее напряжение стандартно для DDR3 и составляет 1.5 В. Данная память не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, она работает на своих заводских настройках (JEDEC), что гарантирует максимальную совместимость со старыми ноутбуками, BIOS которых часто не имеет advanced-настроек. Это надежный выбор для апгрейда без лишних хлопот, но не для энтузиастов разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим исключительно с ноутбуками и компактными системами, имеющими слоты SO-DIMM для памяти DDR3. Крайне важно перед покупкой точно убедиться в поколении памяти, которое поддерживает ваша платформа – DDR3 и DDR4/DDR5 имеют разные ключи (вырез в контактной площадке) и являются физически несовместимыми. Частота 1600 МГц будет автоматически определена системой, но если ноутбук изначально поддерживал только 1066 или 1333 МГц, модуль, скорее всего, снизит частоту до максимально допустимой для данной платформы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом низкопрофильном исполнении без радиаторов и подсветки. Это стандартный вид для большинства ноутбучных планок, где высота компонентов и тепловыделение строго ограничены компактным корпусом устройства. Отсутствие массивного радиатора исключает любые риски невместимости в тесный отсек ноутбука. Такой модуль создан для работы в штатном тепловом режиме без дополнительного охлаждения и не предназначен для визуального оформления сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Вы приобретаете один модуль объемом 2 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может дать прирост производительности в интегрированной графике и некоторых задачах, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Важно стараться использовать модули с одинаковыми характеристиками (объем, частота, тайминги) для избежания проблем со стабильностью. Если вы планируете расширение, оптимальным решением будет покупка еще одного такого же модуля, чтобы собрать симметричную конфигурацию общим объемом 4 ГБ.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это устаревший стандарт DDR3, который подходит только для старых систем. Убедитесь, что в вашем ноутбуке есть свободный слот для расширения, так как некоторые модели имеют память, распаянную на материнской плате. Помните, что для Windows 10/11 даже для базовых задач сегодня рекомендован минимум 4 ГБ ОЗУ, поэтому один модуль на 2 ГБ стоит рассматривать либо как временное решение, либо как часть пары. Этот модуль – практичный и недорогой способ дать вторую жизнь старому устройству, но для сборки нового или даже среднебюджетного ПК 5-7-летней давности уже стоит рассматривать DDR4.