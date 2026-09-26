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Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный

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Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 1
Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 2
Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 3
Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 4
Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 5
Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 6
Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 7
Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 8
Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 9
Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 10
Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 11
Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6800
Пропускная способность, Мб/с
54400
Тайминги
34-44-44-84
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 1
  • Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 2
  • Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 3
  • Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 4
  • Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 5
  • Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 6
  • Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 7
  • Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 8
  • Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 9
  • Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 10
  • Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 11
  • Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 625 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740397
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6800
Пропускная способность, Мб/с
54400
CAS Latency (CL), тактов
34
Тайминги
34-44-44-84
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х2
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный

Для кого и под какие задачи

Этот скоростной комплект оперативной памяти DDR5 создан для энтузиастов, собирающих высокопроизводительный игровой ПК или мощную рабочую станцию для монтажа и рендеринга. Объём 32 ГБ в конфигурации 2x16 ГБ идеально сбалансирован для современных игр на максимальных настройках с одновременной работой в фоне стриминга или дискорда, а также для комфортной работы с тяжелыми проектами в профессиональных приложениях. Он ощутимо превосходит базовые наборы по скорости отклика системы, но при этом не является экстремальным решением для узкоспециализированного оверклокинга, предлагая отличный баланс частоты и таймингов для требовательных пользователей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами память стандарта DDR5 - новейшее поколение оперативной памяти для современных платформ, предлагающее повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты под DDR5 на материнской плате имеют иную ключ-защиту и физически несовместимы с модулями DDR4 или более старыми поколениями.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект из двух модулей по 16 ГБ каждый даёт суммарный объём 32 ГБ, которого с избытком хватит для любых текущих задач и многозадачности. Частота 6800 МГц обеспечивает очень высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность рендеринга сложных сцен и общую отзывчивость системы при работе с большими объёмами данных. В играх, особенно на платформе AMD Ryzen 7000, такой высокочастотный комплект может дать заметный прирост к минимальному FPS, делая геймплей стабильнее.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL34 для частоты 6800 МГц являются сбалансированными и указывают на хороший потенциал модулей. Низкая латентность в сочетании с высокой частотой обеспечивает как высокую пропускную способность, так и быструю реакцию на запросы процессора. Для работы на заявленных параметрах комплект поддерживает профили Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, что позволяет активировать режим разгона в один клик в BIOS материнской платы без сложных ручных настроек, гарантируя стабильность.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA 1700/1851) и AMD (сокет AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Важно понимать, что для достижения частоты 6800 МГц требуется материнская плата среднего или высокого класса с качественной трассировкой и, желательно, свежей версией микропрограммы BIOS. На некоторых бюджетных платах или при установке более чем двух модулей система может не запуститься на максимальной частоте, стабилизируясь на более низком значении.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной высокой нагрузке, поддерживая стабильность работы. Верхняя часть радиаторов имеет адресуемую RGB-подсветку, которая может быть синхронизирована с подсветкой других компонентов через популярное ПО производителей материнских плат для создания целостного визуального образа сборки. При выборе крупного башенного процессорного кулера стоит проверить совместимость по высоте.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается парным комплектом из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современного процессора. Для правильной работы установите планки в слоты материнской платы, указанные в её руководстве (обычно это слоты A2 и B2), что обеспечит стабильную работу на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают стандарт DDR5, а также что в списке совместимости (QVL) вашей платы указана данная или аналогичная по характеристикам модель памяти. Для полного раскрытия потенциала частоты 6800 МГц потребуется плата с чипсетом Z790, X670 или B650 от проверенных производителей. Смешивание этого комплекта с другими модулями памяти, даже того же бренда, может привести к нестабильной работе и сбросу частот до стандартных значений JEDEC. Если ваши задачи не требуют экстремальной пропускной способности, возможно, стоит рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 6000 МГц.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6800
Пропускная способность, Мб/с
54400
CAS Latency (CL), тактов
34
Тайминги
34-44-44-84
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот скоростной комплект оперативной памяти DDR5 создан для энтузиастов, собирающих высокопроизводительный игровой ПК или мощную рабочую станцию для монтажа и рендеринга. Объём 32 ГБ в конфигурации 2x16 ГБ идеально сбалансирован для современных игр на максимальных настройках с одновременной работой в фоне стриминга или дискорда, а также для комфортной работы с тяжелыми проектами в профессиональных приложениях. Он ощутимо превосходит базовые наборы по скорости отклика системы, но при этом не является экстремальным решением для узкоспециализированного оверклокинга, предлагая отличный баланс частоты и таймингов для требовательных пользователей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами память стандарта DDR5 - новейшее поколение оперативной памяти для современных платформ, предлагающее повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты под DDR5 на материнской плате имеют иную ключ-защиту и физически несовместимы с модулями DDR4 или более старыми поколениями.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект из двух модулей по 16 ГБ каждый даёт суммарный объём 32 ГБ, которого с избытком хватит для любых текущих задач и многозадачности. Частота 6800 МГц обеспечивает очень высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность рендеринга сложных сцен и общую отзывчивость системы при работе с большими объёмами данных. В играх, особенно на платформе AMD Ryzen 7000, такой высокочастотный комплект может дать заметный прирост к минимальному FPS, делая геймплей стабильнее.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL34 для частоты 6800 МГц являются сбалансированными и указывают на хороший потенциал модулей. Низкая латентность в сочетании с высокой частотой обеспечивает как высокую пропускную способность, так и быструю реакцию на запросы процессора. Для работы на заявленных параметрах комплект поддерживает профили Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, что позволяет активировать режим разгона в один клик в BIOS материнской платы без сложных ручных настроек, гарантируя стабильность.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA 1700/1851) и AMD (сокет AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Важно понимать, что для достижения частоты 6800 МГц требуется материнская плата среднего или высокого класса с качественной трассировкой и, желательно, свежей версией микропрограммы BIOS. На некоторых бюджетных платах или при установке более чем двух модулей система может не запуститься на максимальной частоте, стабилизируясь на более низком значении.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной высокой нагрузке, поддерживая стабильность работы. Верхняя часть радиаторов имеет адресуемую RGB-подсветку, которая может быть синхронизирована с подсветкой других компонентов через популярное ПО производителей материнских плат для создания целостного визуального образа сборки. При выборе крупного башенного процессорного кулера стоит проверить совместимость по высоте.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается парным комплектом из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современного процессора. Для правильной работы установите планки в слоты материнской платы, указанные в её руководстве (обычно это слоты A2 и B2), что обеспечит стабильную работу на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают стандарт DDR5, а также что в списке совместимости (QVL) вашей платы указана данная или аналогичная по характеристикам модель памяти. Для полного раскрытия потенциала частоты 6800 МГц потребуется плата с чипсетом Z790, X670 или B650 от проверенных производителей. Смешивание этого комплекта с другими модулями памяти, даже того же бренда, может привести к нестабильной работе и сбросу частот до стандартных значений JEDEC. Если ваши задачи не требуют экстремальной пропускной способности, возможно, стоит рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 6000 МГц.

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Отзывы


Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32GB (2x16GB), 6800MHz, CL34, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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