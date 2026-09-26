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Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL18, SO-DIMM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL18, SO-DIMM

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Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL18, SO-DIMM - фото 1
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL18, SO-DIMM - фото 2
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL18, SO-DIMM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
18-18-18-43
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL18, SO-DIMM - фото 1
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL18, SO-DIMM - фото 2
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL18, SO-DIMM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 164 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740393
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-18-18-43
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL18, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Эта память предназначена для владельцев ноутбуков и компактных систем, нуждающихся в простом и надежном апгрейде оперативной памяти. Модуль на 8 ГБ отлично подходит для увеличения объема ОЗУ в домашних или офисных ноутбуках, что заметно улучшит отзывчивость системы при одновременной работе с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и легким медиа-контентом. Она решает задачу базового повышения производительности, но не стоит рассматривать её для современных игровых ноутбуков или профессиональных рабочих станций, где критичны высокая частота и многоканальный режим.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в современном стандарте DDR4, что обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и энергоэффективностью по сравнению с устаревшей DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который используется исключительно в ноутбуках, компактных NUC-системах и некоторых мини-ПК. Важно помнить, что этот модуль физически не подходит для стандартных настольных материнских плат с разъемами DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем в 8 ГБ является хорошим базовым уровнем для большинства современных задач на портативном компьютере. Частота 2666 МГц соответствует распространенным стандартным значениям для многих ноутбуков среднего класса и обеспечивает достаточную скорость обмена данными для комфортной работы. В реальных сценариях это позволит избежать подтормаживаний при переключении между приложениями и обеспечит более плавную работу системы по сравнению со штатными 4 ГБ или низкочастотными модулями.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL18, что является типичным значением для памяти такого класса и частоты. В паре с частотой 2666 МГц это обеспечивает предсказуемую и стабильную работу без тонкой настройки. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 - 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и малому тепловыделению в условиях ноутбука. В большинстве ноутбучных систем память работает на своих заводских частотах автоматически, так как разгон в таких устройствах чаще всего ограничен.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, использующими память DDR4 SO-DIMM. Важно проверять спецификации конкретной модели ноутбука: поддерживает ли он частоту 2666 МГц и есть ли свободный слот для апгрейда. Некоторые ультрабуки имеют распаянную на плате память, что делает апгрейд невозможным. Перед покупкой необходимо убедиться, что в вашем устройстве есть доступный слот для модуля SO-DIMM и что установленная или поддерживаемая процессором и чипсетом частота соответствует или превышает 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Patriot Viper Steel для форм-фактора SO-DIMM оснащен радиатором, что является скорее особенностью дизайна серии, чем строгой необходимостью для данной частоты в ноутбуке. Радиатор помогает в рассеивании тепла, но в тесном корпусе портативного компьютера основной теплоотвод всё равно происходит через системную вентиляцию. Важно визуально оценить свободное пространство внутри вашего ноутбука, чтобы радиатор на планке не упирался в другие компоненты, хотя для стандартных слотов это маловероятно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в некоторых задачах, потребуется установить вторую идентичную планку в парный слот. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них пуст, рекомендуется в дальнейшем докупить аналогичный модуль для сборки комплекта 2x8 ГБ. При добавлении памяти крайне желательно использовать модуль с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и объемом.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Перед покупкой критически важно проверить модель своего ноутбука на предмет возможности апгрейда памяти и типа поддерживаемых модулей. Данная память не является высокоскоростной и не предназначена для энтузиастов разгона, её преимущество - надежная работа на заявленных параметрах в рамках ноутбучной платформы. Этот модуль оптимален для базового увеличения объема ОЗУ до комфортного уровня, в то время как для игровых или профессиональных задач стоит изначально смотреть в сторону комплектов из двух модулей с более высокой частотой.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL18, SO-DIMM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-18-18-43
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта память предназначена для владельцев ноутбуков и компактных систем, нуждающихся в простом и надежном апгрейде оперативной памяти. Модуль на 8 ГБ отлично подходит для увеличения объема ОЗУ в домашних или офисных ноутбуках, что заметно улучшит отзывчивость системы при одновременной работе с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и легким медиа-контентом. Она решает задачу базового повышения производительности, но не стоит рассматривать её для современных игровых ноутбуков или профессиональных рабочих станций, где критичны высокая частота и многоканальный режим.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в современном стандарте DDR4, что обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и энергоэффективностью по сравнению с устаревшей DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который используется исключительно в ноутбуках, компактных NUC-системах и некоторых мини-ПК. Важно помнить, что этот модуль физически не подходит для стандартных настольных материнских плат с разъемами DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем в 8 ГБ является хорошим базовым уровнем для большинства современных задач на портативном компьютере. Частота 2666 МГц соответствует распространенным стандартным значениям для многих ноутбуков среднего класса и обеспечивает достаточную скорость обмена данными для комфортной работы. В реальных сценариях это позволит избежать подтормаживаний при переключении между приложениями и обеспечит более плавную работу системы по сравнению со штатными 4 ГБ или низкочастотными модулями.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL18, что является типичным значением для памяти такого класса и частоты. В паре с частотой 2666 МГц это обеспечивает предсказуемую и стабильную работу без тонкой настройки. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 - 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и малому тепловыделению в условиях ноутбука. В большинстве ноутбучных систем память работает на своих заводских частотах автоматически, так как разгон в таких устройствах чаще всего ограничен.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, использующими память DDR4 SO-DIMM. Важно проверять спецификации конкретной модели ноутбука: поддерживает ли он частоту 2666 МГц и есть ли свободный слот для апгрейда. Некоторые ультрабуки имеют распаянную на плате память, что делает апгрейд невозможным. Перед покупкой необходимо убедиться, что в вашем устройстве есть доступный слот для модуля SO-DIMM и что установленная или поддерживаемая процессором и чипсетом частота соответствует или превышает 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Patriot Viper Steel для форм-фактора SO-DIMM оснащен радиатором, что является скорее особенностью дизайна серии, чем строгой необходимостью для данной частоты в ноутбуке. Радиатор помогает в рассеивании тепла, но в тесном корпусе портативного компьютера основной теплоотвод всё равно происходит через системную вентиляцию. Важно визуально оценить свободное пространство внутри вашего ноутбука, чтобы радиатор на планке не упирался в другие компоненты, хотя для стандартных слотов это маловероятно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в некоторых задачах, потребуется установить вторую идентичную планку в парный слот. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них пуст, рекомендуется в дальнейшем докупить аналогичный модуль для сборки комплекта 2x8 ГБ. При добавлении памяти крайне желательно использовать модуль с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и объемом.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Перед покупкой критически важно проверить модель своего ноутбука на предмет возможности апгрейда памяти и типа поддерживаемых модулей. Данная память не является высокоскоростной и не предназначена для энтузиастов разгона, её преимущество - надежная работа на заявленных параметрах в рамках ноутбучной платформы. Этот модуль оптимален для базового увеличения объема ОЗУ до комфортного уровня, в то время как для игровых или профессиональных задач стоит изначально смотреть в сторону комплектов из двух модулей с более высокой частотой.

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Отзывы


Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL18, SO-DIMM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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