Описание товара Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8Gb (1x8Gb), 2400MHz, CL15, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Эта планка памяти SO-DIMM формата создана для модернизации ноутбуков и компактных настольных ПК, например, моноблоков или мини-ПК. Она станет отличным выбором для увеличения отзывчивости системы при повседневной работе, будь то обработка документов, просмотр видео или работа с множеством вкладок в браузере. Для ресурсоёмких задач вроде современных игр или монтажа видео потребуется более скоростная и, скорее всего, двухканальная конфигурация, но в качестве бюджетного апгрейда или замены вышедшей из строя памяти этот модуль подходит идеально.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти четвёртого поколения, DDR4, который на сегодняшний день является актуальным стандартом для большинства ноутбуков и систем на процессорах Intel и AMD последних лет. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер планки, предназначенной исключительно для установки в соответствующие слоты ноутбуков, NUC и некоторых материнских плат Mini-ITX. Установить такую память в стандартный настольный ПК с DIMM-слотами физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является комфортным минимумом для современной многозадачной работы. Частота 2400 МГц – это базовая для многих платформ DDR4, обеспечивающая достаточную пропускную способность для офисных и мультимедийных задач. Прирост производительности от такой частоты заметен в сравнении с более медленными модулями, особенно в сценариях, где память активно используется интегрированной графикой процессора. Для максимальной отзывчивости системы рекомендуем использовать такую планку в паре с идентичной для активации двухканального режима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти составляют CL15, что в сочетании с частотой 2400 МГц обеспечивает сбалансированную латентность. Рабочее напряжение стандартное для DDR4 – 1.2 В, что способствует энергоэффективности, что особенно важно для мобильных устройств. Данный модуль поддерживает профиль Intel Extreme Memory Profile (XMP), который позволяет автоматически выйти на заявленные частоту и тайминги в совместимых системах, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно уточнить поколение памяти, которое поддерживает ваша материнская плата или ноутбук, так как DDR4 физически и электрически несовместима с более ранней DDR3 или новой DDR5. Частота 2400 МГц должна поддерживаться большинством платформ, но для гарантированной работы на заявленных параметрах может потребоваться активация XMP-профиля в BIOS, если такая функция доступна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён фирменным стальным радиатором серии Viper Steel, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность работы. В условиях компактного корпуса ноутбука это дополнительный плюс для температурного режима. Планка имеет стандартную для SO-DIMM высоту, что минимизирует риск конфликтов с другими компонентами внутри тесного шасси. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что соответствует её практичной и эффективной ориентации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данная память продаётся одиночным модулем. Для достижения максимальной производительности настоятельно рекомендуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в соответствующий слот для активации двухканального режима, который может существенно увеличить пропускную способность подсистемы памяти. Докупать модуль к уже установленному в системе можно, но лучше выбрать модель с максимально близкими характеристиками по частоте, таймингам и объёму, чтобы избежать нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем. Также важно понимать, что для игровых и профессиональных рабочих нагрузок частота 2400 МГц на сегодня является минимально допустимой, и для таких задач стоит рассмотреть более быстрые комплекты. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на совместимость вашей платформы (поколение DDR4 и слот SO-DIMM), а уже потом на объём и частоту. Этот модуль станет оптимальным решением для недорогого, но эффективного апгрейда старого ноутбука или сборки бюджетного компактного ПК.