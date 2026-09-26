Top.Mail.Ru
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM - фото 1
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM - фото 2
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM - фото 3
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM - фото 4
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM - фото 5
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
18-18-18-43
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM - фото 1
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM - фото 2
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM - фото 3
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM - фото 4
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM - фото 5
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 696 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740390
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-18-18-43
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
21

Описание товара Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти рассчитан на пользователей, которым необходимо модернизировать или собрать компактную систему с высоким объёмом ОЗУ, но без экстремальных требований к скорости. Он оптимально подойдёт для апгрейда ноутбука или мини-ПК, где на первом месте стоит увеличение доступной памяти для комфортной работы с виртуальными машинами, обработки больших массивов данных, монтажа видео в разрешении Full HD или для профессиональных приложений, потребляющих много ресурсов. По сравнению с базовыми модулями для офиса он предлагает значительно больший объём в 32 ГБ, однако его частота 2666 МГц является стандартной для многих ноутбучных платформ, что делает его выбором в пользу ёмкости, а не предельной пропускной способности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4 — четвёртого поколения оперативной памяти, которое обеспечивает баланс между производительностью, энергоэффективностью и ценой. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module), предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, компактные настольные компьютеры (NUC), моноблоки и некоторые материнские платы mini-ITX. Важно понимать, что этот модуль физически несовместим со стандартными слотами DIMM в обычных настольных ПК, поэтому проверка форм-фактора вашей системы — первое, что нужно сделать перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объём в 32 ГБ на одной планке, что для многих мобильных и компактных рабочих станций является максимально доступным или близким к нему. Такой объём позволяет держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с тяжёлыми приложениями, работать с объёмными базами данных и проектами в графических и инженерных программах без подтормаживаний из-за нехватки памяти. Частота 2666 МГц является распространённым стандартом для ноутбучных процессоров Intel и AMD и обеспечивает достаточную для большинства задач отзывчивость системы, хотя в сценариях, сильно зависящих от скорости памяти (например, некоторые игры или обработка данных в оперативной памяти), прирост от более высоких частот был бы заметен.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL18, что указывает на задержку цикла чтения-записи. В паре с частотой 2666 МГц эти параметры формируют приемлемую общую латентность для повседневных и профессиональных задач. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Стоит отметить, что данная модель, скорее всего, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона, такие как XMP, и предназначена для работы на заявленной частоте 2666 МГЦ в режиме JEDEC, что типично для многих ноутбуков, где настройки BIOS/UEFI сильно ограничены.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и процессорами, поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объём на слот и общий максимальный объём памяти, так как некоторые ноутбуки могут не работать с планками на 32 ГБ. Также необходимо проверить, поддерживает ли ваша платформа именно частоту 2666 МГц — это штатная частота для многих мобильных процессоров, но на старых системах память может запуститься на более низкой частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Patriot Viper Steel в данном исполнении оснащён металлическим радиатором, который помогает рассеивать тепло при продолжительной нагрузке. В условиях ограниченного воздушного потока внутри корпуса ноутбука это может способствовать большей стабильности работы. Планка выполнена в сдержанном дизайне, характерном для серии Viper Steel, и не имеет RGB-подсветки, что актуально для скрытой установки внутри лэптопа. Высота модуля с радиатором может быть немного больше, чем у стандартных планок SO-DIMM, поэтому рекомендуется проверить наличие свободного пространства внутри вашего устройства.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде одного модуля объёмом 32 ГБ. Важно понимать, что при установке одной планки память будет работать в одноканальном режиме, что обеспечивает меньшую пропускную способность по сравнению с двухканальным режимом (при наличии двух или четырёх слотов и установке парных модулей). Для активации двухканального режима в будущем вам потребуется приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить его в соответствующий слот согласно руководству к материнской плате ноутбука. Смешивать данную планку с другими модулями по частоте и таймингам не рекомендуется во избежание проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с форм-фактором SO-DIMM — этот модуль не подойдёт для стандартных настольных компьютеров. Также стоит помнить, что многие ноутбуки не позволяют менять настройки частоты и таймингов в BIOS, поэтому память будет работать на максимальной частоте, которую поддерживает процессор и материнская плата, не превышая 2666 МГц. При выборе ориентируйтесь на потребность именно в большом объёме памяти, а не в её максимальной скорости. Этот модуль — отличный выбор для апгрейда рабочего или игрового ноутбука, где нехватка оперативной памяти стала узким местом, а частота имеет второстепенное значение. Если же вам критически важна пропускная способность, стоит рассмотреть комплекты из двух модулей меньшего объёма для активации двухканального режима.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-18-18-43
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти рассчитан на пользователей, которым необходимо модернизировать или собрать компактную систему с высоким объёмом ОЗУ, но без экстремальных требований к скорости. Он оптимально подойдёт для апгрейда ноутбука или мини-ПК, где на первом месте стоит увеличение доступной памяти для комфортной работы с виртуальными машинами, обработки больших массивов данных, монтажа видео в разрешении Full HD или для профессиональных приложений, потребляющих много ресурсов. По сравнению с базовыми модулями для офиса он предлагает значительно больший объём в 32 ГБ, однако его частота 2666 МГц является стандартной для многих ноутбучных платформ, что делает его выбором в пользу ёмкости, а не предельной пропускной способности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4 — четвёртого поколения оперативной памяти, которое обеспечивает баланс между производительностью, энергоэффективностью и ценой. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module), предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, компактные настольные компьютеры (NUC), моноблоки и некоторые материнские платы mini-ITX. Важно понимать, что этот модуль физически несовместим со стандартными слотами DIMM в обычных настольных ПК, поэтому проверка форм-фактора вашей системы — первое, что нужно сделать перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объём в 32 ГБ на одной планке, что для многих мобильных и компактных рабочих станций является максимально доступным или близким к нему. Такой объём позволяет держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с тяжёлыми приложениями, работать с объёмными базами данных и проектами в графических и инженерных программах без подтормаживаний из-за нехватки памяти. Частота 2666 МГц является распространённым стандартом для ноутбучных процессоров Intel и AMD и обеспечивает достаточную для большинства задач отзывчивость системы, хотя в сценариях, сильно зависящих от скорости памяти (например, некоторые игры или обработка данных в оперативной памяти), прирост от более высоких частот был бы заметен.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL18, что указывает на задержку цикла чтения-записи. В паре с частотой 2666 МГц эти параметры формируют приемлемую общую латентность для повседневных и профессиональных задач. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Стоит отметить, что данная модель, скорее всего, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона, такие как XMP, и предназначена для работы на заявленной частоте 2666 МГЦ в режиме JEDEC, что типично для многих ноутбуков, где настройки BIOS/UEFI сильно ограничены.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и процессорами, поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объём на слот и общий максимальный объём памяти, так как некоторые ноутбуки могут не работать с планками на 32 ГБ. Также необходимо проверить, поддерживает ли ваша платформа именно частоту 2666 МГц — это штатная частота для многих мобильных процессоров, но на старых системах память может запуститься на более низкой частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Patriot Viper Steel в данном исполнении оснащён металлическим радиатором, который помогает рассеивать тепло при продолжительной нагрузке. В условиях ограниченного воздушного потока внутри корпуса ноутбука это может способствовать большей стабильности работы. Планка выполнена в сдержанном дизайне, характерном для серии Viper Steel, и не имеет RGB-подсветки, что актуально для скрытой установки внутри лэптопа. Высота модуля с радиатором может быть немного больше, чем у стандартных планок SO-DIMM, поэтому рекомендуется проверить наличие свободного пространства внутри вашего устройства.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде одного модуля объёмом 32 ГБ. Важно понимать, что при установке одной планки память будет работать в одноканальном режиме, что обеспечивает меньшую пропускную способность по сравнению с двухканальным режимом (при наличии двух или четырёх слотов и установке парных модулей). Для активации двухканального режима в будущем вам потребуется приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить его в соответствующий слот согласно руководству к материнской плате ноутбука. Смешивать данную планку с другими модулями по частоте и таймингам не рекомендуется во избежание проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с форм-фактором SO-DIMM — этот модуль не подойдёт для стандартных настольных компьютеров. Также стоит помнить, что многие ноутбуки не позволяют менять настройки частоты и таймингов в BIOS, поэтому память будет работать на максимальной частоте, которую поддерживает процессор и материнская плата, не превышая 2666 МГц. При выборе ориентируйтесь на потребность именно в большом объёме памяти, а не в её максимальной скорости. Этот модуль — отличный выбор для апгрейда рабочего или игрового ноутбука, где нехватка оперативной памяти стала узким местом, а частота имеет второстепенное значение. Если же вам критически важна пропускная способность, стоит рассмотреть комплекты из двух модулей меньшего объёма для активации двухканального режима.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...