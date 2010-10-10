Описание товара Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL10, DIMM, радиатор, черный

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR3 ориентирован в первую очередь на пользователей, которые хотят провести недорогой и эффективный апгрейд старой системы или собрать бюджетный ПК для повседневных задач. Он станет отличным выбором для офисной работы, учёбы, веб-сёрфинга с множеством вкладок и нетребовательных игр, где 8 гигабайт ещё остаются актуальным объёмом. Однако для современных игровых проектов и профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-моделирования стоит рассматривать более современные платформы с памятью DDR4 или DDR5, так как производительность DDR3 даже на высоких частотах будет ограничиваться устаревшими контроллерами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к третьему поколению оперативной памяти DDR3, которое было стандартом для платформ на базе процессоров Intel и AMD примерно с 2007 по 2015 год. Это означает, что планка подойдёт только для материнских плат с соответствующими слотами DIMM для DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров; для ноутбуков и компактных систем используются модули SO-DIMM, которые несовместимы физически.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 часто является оптимальным балансом между стоимостью и производительностью. Рабочая частота 1600 МГц является распространённым стандартом для DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы системы. В играх и приложениях, не столь чувствительных к скорости памяти, эта частота позволит полностью раскрыть потенциал процессоров того поколения, хотя прирост от перехода с более низких частот вроде 1333 МГц будет не столь кардинальным.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL10, что указывает на достаточно низкую задержку для стандартной частоты 1600 МГц. Сочетание такой частоты и таймингов обеспечивает хороший баланс между скоростью отклика и стабильностью работы. Память Patriot Viper 3, как правило, поддерживает профиль разгона XMP (Extreme Memory Profile), который позволяет автоматически загрузить в BIOS настройки на заявленные частоту и тайминги без ручных манипуляций. Рабочее напряжение DDR3 обычно составляет 1.5 В или