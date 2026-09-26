Описание товара Оперативная память Patriot Signature, DDR5, 32Gb (1x32 GB), 5200 MHz, CL42, DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти Patriot Signature DDR5 ориентирован на пользователей, которым в первую очередь важен большой объем оперативной памяти по доступной цене, а не экстремальная скорость. Он станет отличным выбором для апгрейда офисного или домашнего ПК, превращая его в мощную рабочую станцию для работы с огромными таблицами, чертежами, базами данных или виртуальными машинами. Также один такой модуль на 32 ГБ может служить базой для дальнейшего наращивания объема в двухканальном режиме, если бюджет на покупку сразу двух планок ограничен.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в современном стандарте DDR5, который пришел на смену DDR4 и предлагает более высокую базовую пропускную способность и эффективность. Это означает, что он совместим только с новыми платформами, поддерживающими DDR5 - процессорами Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 и новее. Форм-фактор DIMM подтверждает, что это память для настольных компьютеров, и она не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объем в 32 ГБ, что является отличным заделом для требовательных профессиональных задач и многозадачности. Частота 5200 МГц находится в середине спектра для DDR5 и обеспечивает стабильную и заметно более высокую, чем у базовых модулей DDR4, пропускную способность. В играх этот объем с запасом покроет потребности даже самых требовательных проектов, хотя для максимального FPS в высоком разрешении приоритетнее может быть более высокая частота в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL42, что является типичным значением для модулей DDR5 начального и среднего уровня на данной частоте. Несколько повышенная латентность по сравнению с топовыми наборами компенсируется более доступной ценой. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать его номинальную частоту 5200 МГц в BIOS/UEFI совместимой материнской платы одним кликом, без необходимости ручного разгона и сложных настроек таймингов.

Совместимость с платформой

Ключевое условие совместимости - наличие материнской платы с слотами под DDR5 и соответствующего процессора. Важно помнить, что слоты под DDR5 и DDR4 имеют разные ключи и физически несовместимы. Для стабильной работы на заявленной частоте 5200 МГц рекомендуется свежая версия BIOS материнской платы. При использовании одного модуля память будет работать в одноканальном режиме, что несколько ограничивает скорость передачи данных по сравнению с двухканальной конфигурацией.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Patriot Signature выполнен в лаконичном дизайне без массивных радиаторов. Такое решение снижает стоимость и гарантирует отсутствие потенциальных конфликтов с крупными процессорными кулерами в тесных сборках. Эффективного отвода тепла на штатной частоте 5200 МГц достаточно для стабильной долгосрочной работы. Подсветка и какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что делает память идеальной для минималистичных или корпоративных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает скорость обмена данными между памятью и процессором, необходимо установить два или четыре одинаковых модуля. Поэтому для максимальной производительности рекомендуется сразу приобрести второй такой же модуль. Устанавливать планки нужно в слоты одного цвета на материнской плате, следуя инструкции в руководстве пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - это работа в одноканальном режиме при использовании одного модуля, что снижает производительность в играх и некоторых профессиональных приложениях. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают стандарт DDR5. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто при сборке нового ПК или апгрейде хочет получить большой объем современной памяти DDR5 без переплаты за высокие частоты, низкие тайминги или RGB-подсветку. Если ваша цель - максимальный FPS в киберспортивных дисциплинах, лучше рассмотреть комплект из двух модулей с более высокой частотой.