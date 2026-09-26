Описание товара Оперативная память Patriot Signature, DDR4, 4GB (1x4 GB), 2666 MHz, CL19, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для базового апгрейда или ремонта ноутбуков и компактных настольных систем, где на первом месте стоит совместимость и надежность, а не экстремальная производительность. Он отлично подойдет для офисной работы, учебы, веб-серфинга с множеством вкладок и использования стандартных приложений, обеспечивая отзывчивость системы при небольшом бюджете. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео объема в 4 ГБ может оказаться недостаточно, и стоит рассматривать его как часть комплекта или временное решение для восстановления работоспособности устройства.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с большинством современных ноутбуков и компактных ПК, выпущенных примерно после 2015 года. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, предназначенный специально для портативных и пространственно-ограниченных систем. Очень важно помнить, что этот компактный модуль физически не подойдет для стандартного слота DIMM в обычном настольном компьютере.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 4 ГБ, что является базовым уровнем для комфортной работы в операционной системе и нескольких простых приложений одновременно. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач, делая отклик системы плавным. В сценариях, где важна скорость, например, при переключении между тяжелыми программами, более высокая частота может дать небольшой прирост, но для офисного или домашнего медиацентра разница с более медленными модулями будет малозаметна.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL19, что указывает на достаточно высокую задержку, типичную для недорогих модулей памяти такого класса. Это означает, что память будет реагировать на запросы процессора чуть медленнее по сравнению с модулями с более низким значением CL при той же частоте. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и, как правило, не поддерживает продвинутые профили разгона вроде XMP, работая на заявленной частоте по умолчанию (JEDEC), что упрощает установку и гарантирует совместимость.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим с ноутбуками и компактными ПК, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего устройства на максимальный поддерживаемый объем памяти на слот и общий объем, а также на поддерживаемые частоты. Установка модуля с частотой выше, чем может обработать контроллер памяти вашего процессора или чипсета, приведет к его работе на более низкой, совместимой частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Patriot Signature выполнен в классическом низкопрофильном исполнении без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство ограничено, а тепловыделение при штатных частотах невелико. Отсутствие массивного радиатора гарантирует совместимость с любым, даже самым тонким корпусом ноутбука. Подсветка или какие-либо декоративные элементы здесь не предусмотрены, что полностью соответствует его практичной и бюджетной ориентации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну отдельную планку объемом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в соответствующий слот на материнской плате ноутбука. Если вы планируете расширение, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками - той же частоты, объема и таймингов, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и некоторых компактных ПК. Также стоит понимать, что объема 4 ГБ сегодня часто бывает недостаточно для комфортной работы, и стоит задуматься о комплекте из двух модулей или покупке одного модуля большего объема, если платформа это позволяет. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на официальную спецификацию вашего устройства, а не на максимальные частоты, указанные на модуле. Этот модуль оптимален для недорогого апгрейда старого ноутбука, ремонта или сборки базовой компактной системы, где важна надежная работа на штатных настройках.