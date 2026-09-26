Описание товара Оперативная память Patriot Signature, DDR4, 32GB (2x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM

Для кого и под какие задачи

Эти модули оперативной памяти DDR4 отлично подойдут для модернизации уже имеющегося или сборки нового недорогого домашнего или офисного компьютера. Комплект из двух планок общим объёмом 32 ГБ закрывает потребности в многозадачности, будь то десятки вкладок браузера, работа в офисных пакетах, лёгкий монтаж видео или казуальные игры. Это оптимальный выбор, если вам нужен солидный объём по доступной цене, а не экстремальные скорости для профессионального разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память четвёртого поколения, DDR4. Она устанавливается в слоты DIMM материнских плат для настольных ПК и не подходит для ноутбучных слотов формата SO-DIMM или более старых платформ с DDR3. Данное поколение обеспечивает хороший баланс производительности и энергоэффективности, оставаясь актуальным решением для большинства современных, но не самых топовых, систем на платформах Intel и AMD.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Такой ёмкости достаточно для комфортной работы с ресурсоёмкими приложениями и для игр на высоких настройках. Частота 3200 МГц является стандартной для современных платформ и обеспечивает высокую пропускную способность, которая положительно скажется на отзывчивости системы и кадровой частоте в играх, особенно при использовании интегрированной графики.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули работают с таймингами CL22 при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Сочетание частоты 3200 МГц и релаксационных таймингов CL22 является классическим для недорогих комплектов и обеспечивает стабильную работу без необходимости глубокой тонкой настройки. Для автоматического достижения заявленной частоты в биосе материнской платы поддерживается профиль Intel XMP 2.0, что избавляет пользователя от ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными материнскими платами под процессоры Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что максимальная достижимая частота зависит от возможностей чипсета и процессора. Для активации профиля XMP и работы на 3200 МГц необходима материнская плата с соответствующими настройками в биосе. Для систем AMD Ryzen частота 3200 МГц является рекомендуемым и хорошо сбалансированным вариантом.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули Patriot Signature выполнены в лаконичном дизайне без массивных радиаторов и подсветки. Это позволяет установить их в любой корпус, не опасаясь конфликта с крупными процессорными кулерами. Такое решение полностью оправдано для памяти с умеренным напряжением и частотой, так как нагрев в штатном режиме не является критическим фактором.

Комплектность, режимы работы и расширение

Продаваясь комплектом из двух идентичных модулей, эта память изначально рассчитана для работы в двухканальном режиме, что ощутимо увеличивает скорость обмена данными с процессором по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки необходимо установить в слоты материнской платы одного цвета, обычно это первый и третий или второй и четвёртый. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение этого комплекта - его принадлежность к поколению DDR4, что делает его несовместимым с платами под DDR5 или DDR3. Высокие тайминги CL22 означают, что память не является оверклокерской и ориентирована прежде всего на стабильную работу на заявленных параметрах. При выборе убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4 и поддерживает частоты не ниже 3200 МГц. Этот комплект станет отличным выбором для пользователя, которому нужен большой объём памяти для работы и развлечений по привлекательной цене без лишних наворотов.