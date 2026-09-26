Описание товара Оперативная память Patriot Signature, DDR3L, 4GB (1x4 GB), 1600 MHz, CL11, DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти идеально подходит для пользователей, которым нужно недорогое и надежное обновление старого настольного компьютера или офисной машины. Он закрывает потребность в базовом апгрейде для более комфортной работы с несколькими приложениями одновременно, веб-серфинга с множеством вкладок и легких офисных задач. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа одного такого модуля будет недостаточно, но он станет отличной отправной точкой для планомерного увеличения объема памяти в системе с поддержкой DDR3.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к поколению DDR3L, что означает низковольтную версию стандарта DDR3 с рабочим напряжением 1.35 В. Он обладает обратной совместимостью с платформами, рассчитанными на обычную DDR3 (1.5 В), но при установке в такой слот будет автоматически работать при стандартном для нее напряжении. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это память для настольных компьютеров, и она физически не подойдет для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является типичным размером для базового уровня систем прошлого поколения. Частота 1600 МГц – это стандартная и проверенная скорость для DDR3, обеспечивающая достаточную пропускную способность для повседневных задач на платформах Intel Core i3/i5/i7 или AMD Phenom/FX соответствующих лет. В паре с таким же модулем в двухканальном режиме производительность в интегрированной графике и некоторых приложениях получит заметный прирост по сравнению с одноканальной конфигурацией.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL11, что является типичным значением латентности для памяти DDR3 на частоте 1600 МГц. Низкое рабочее напряжение 1.35 В (DDR3L) обеспечивает несколько меньший нагрев и энергопотребление по сравнению со стандартной DDR3. Этот модуль не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, его частота и тайминги являются стандартными (JEDEC) и будут автоматически выбраны совместимой материнской платой, что делает установку максимально простой.

Совместимость с платформой

Память совместима с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR3, и соответствующими процессорами Intel (начиная с поколения Sandy Bridge) и AMD (платформы AM3+, FM2 и другие). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR3, а не более новые DDR4 или DDR5, поскольку поколения памяти физически и электрически несовместимы. Модуль с низким напряжением DDR3L будет отлично работать и в слотах, рассчитанных только на обычную DDR3.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом лаконичном дизайне без дополнительных радиаторов. Для работы на стандартной частоте 1600 МГц при низком напряжении активное охлаждение не требуется, что делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с массивными процессорными кулерами. Такой подход оптимален для недорогих сборок, мини-ПК и корпусов с ограниченным пространством для воздушного потока.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 4 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров, поддерживающих двухканальный режим, рекомендуется устанавливать память парами. Поэтому для сборки новой системы или серьезного апгрейда стоит рассмотреть покупку двух идентичных модулей. Если вы докупаете эту планку к уже существующей в системе, старайтесь подобрать максимально похожую по частоте, таймингам и объему для минимизации рисков нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это принадлежность к устаревающему поколению DDR3. Модуль подойдет только для модернизации или ремонта старых систем, но не для новых сборок на базе современных процессоров и материнских плат. Перед покупкой обязательно сверьте поколение памяти (DDR3/DDR3L) с возможностями вашей материнской платы. Если ваша цель – комфортная работа в Windows 10 или 11 сегодня, стоит рассматривать установку как минимум двух таких модулей для получения 8 ГБ в двухканальном режиме, так как 4 ГБ одноканальной памяти будут явным ограничителем производительности.