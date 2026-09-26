Описание товара Оперативная память Patriot, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для модернизации ноутбука, моноблока или компактной мини-ПК системы, где на первое место выходит увеличение доступного объёма оперативной памяти. Он оптимален для базовых задач: работы в офисных приложениях, серфинга в интернете с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и использования нетребовательного программного обеспечения. Одиночная планка объёмом 8 ГБ позволит оживить старый или малобюджетный ноутбук, но для современных игр или профессиональной работы с видео и 3D этого будет недостаточно, особенно в одноканальном режиме.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 в форм-факторе SO-DIMM, что указывает на её назначение исключительно для портативных и компактных систем. Поколение DDR5 приносит ключевые улучшения в энергоэффективности и плотности данных по сравнению с предыдущим DDR4, но требует совместимой платформы. Важно понимать, что слоты памяти для DDR5 и DDR4 физически и электрически несовместимы, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваш ноутбук или материнская плата мини-ПК поддерживает именно этот новый стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 ГБ и работает на стандартной для базовых комплектов DDR5 частоте 4800 МГц. Такой скорости достаточно для комфортной повседневной работы системы, обеспечивая хорошую отзывчивость при переключении между программами. Однако стоит помнить, что в ноутбучных системах, особенно с интегрированной графикой, часть этого объёма может резервироваться под видеопамять, уменьшая доступный ресурс для приложений. Для серьёзной многозадачности или работы с большими файлами одного модуля на 8 ГБ может не хватить.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL40, что является типичным значением для памяти DDR5 на стартовых частотах. Более высокие тайминги по сравнению с DDR4 компенсируются архитектурными улучшениями нового поколения. Модуль работает на штатном для DDR5 напряжении и, как правило, не поддерживает профили экстремального разгона вроде XMP, поскольку в ноутбучных платформах такие настройки чаще всего заблокированы. Его главная задача - обеспечить стабильную работу на заявленной частоте 4800 МГц в совместимой системе.

Совместимость с платформой

Ключевой момент при выборе - поддержка платформой стандарта DDR5. Этот модуль подойдёт для современных ноутбуков и компактных ПК на процессорах Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее или AMD Ryzen 6000 серии и новее, которые используют память SO-DIMM DDR5. Крайне важно сверить спецификации вашего устройства, так как установка модуля в неподходящий слот физически невозможна. Также стоит учитывать, что многие ноутбуки имеют только два слота памяти, и их максимальный поддерживаемый объём часто ограничен.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей. Это гарантирует беспроблемную установку даже в очень тонкие корпуса, где критичен каждый миллиметр свободного пространства. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как ноутбучные платформы работают с памятью на консервативных частотах и напряжениях, не требующих активного охлаждения. Подсветка или какие-либо декоративные элементы на таких модулях, как правило, отсутствуют.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся одной планкой, что делает его идеальным решением для недорогого апгрейда, когда свободен только один слот, или для замены вышедшего из строя модуля. Для раскрытия полного потенциала двухканального режима, который значительно повышает производительность, особенно в играх и задачах, чувствительных к скорости памяти, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в парный слот. Смешивание этой памяти с модулями других брендов или даже с другой планкой Patriot, но с иными таймингами, может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это целесообразность перехода на DDR5 в рамках апгрейда. Если ваш текущий ноутбук использует DDR4, эта память ему не подойдёт. Даже для совместимой платформы стоит оценить, достаточно ли будет 8 ГБ для ваших задач в перспективе, так как докупить вторую такую же планку позже может быть сложно. Этот модуль - разумный выбор для бюджетного увеличения ОЗУ в современном ноутбуке, но если вы планируете сборку новой системы с нуля или нуждаетесь в высокой производительности для профессиональных задач, лучше сразу рассматривать комплекты из двух планок с большим суммарным объёмом.