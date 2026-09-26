Описание товара Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 16GB (1x16GB), 5600 MHz, CL36, с радиатором, серый

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти DDR5 объемом 16 ГБ станет отличным выбором для пользователя, который собирает современный ПК на базе платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 и ищет надежный модуль для стартовой конфигурации. Она идеально подходит для игровых систем, где высокая частота важна для FPS в требовательных проектах, а также для работы в ресурсоемких приложениях, таких как графические редакторы или среды разработки. В отличие от базовых офисных комплектов, данный модуль обеспечивает запас производительности для плавного геймплея и многозадачности, однако для профессионального монтажа видео или работы с огромными массивами данных стоит рассмотреть комплект из двух или более модулей для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память современного поколения DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает возросшую пропускную способность и эффективность. Это означает более высокую скорость обмена данными с процессором и улучшенную архитектуру управления питанием. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что однозначно указывает на его предназначение для настольных персональных компьютеров; установить такую планку в ноутбук или компактную систему не получится из-за физического несоответствия слотов.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля в 16 ГБ является на сегодня сбалансированным вариантом, позволяющим комфортно играть в новинки, работать с множеством вкладок браузера и параллельно запускать фоновые приложения. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при обработке больших файлов и общую плавность работы. В паре с процессором, поддерживающим такие частоты, этот модуль даст ощутимый прирост по сравнению со стандартными скоростями DDR5, особенно в CPU-зависимых играх и задачах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL36, определяют латентность, то есть задержку перед выполнением команды. В сочетании с высокой частотой 5600 МГц эти тайминги обеспечивают хороший баланс между скоростью и откликом. Рабочее напряжение модуля соответствует стандартам DDR5. Для достижения заявленной частоты 5600 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически разогнать память до номинальных характеристик через BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима исключительно с современными платформами, имеющими слоты DIMM под это поколение: это материнские платы на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий. Крайне важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами DDR4. Также необходимо учитывать, что поддержка заявленной частоты 5600 МГц зависит от возможностей конкретной материнской платы и встроенного контроллера памяти процессора; перед покупкой рекомендуется сверить поддерживаемые частоты в спецификациях вашей системной платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором характерного для серии Venom дизайна, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это способствует стабильности системы и продлевает срок службы компонентов. Радиатор имеет умеренную высоту, что минимизирует риски конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами башенного типа при установке в ближайший к процессору слот. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных и функциональных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Обратите внимание, что это одиночный модуль (1x16GB). Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность памяти и производительность в играх и приложениях, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как правило, через один от уже установленного. Покупка одного модуля оправдана для последующего быстрого расширения объема, но для новой сборки рекомендуется сразу рассматривать комплект из двух планок для реализации всего потенциала платформы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это поколение памяти: DDR5 не работает в платах под DDR4 и наоборот. Также имейте в виду, что для работы на заявленной частоте 5600 МГц через XMP может потребоваться активация соответствующего профиля в BIOS материнской платы. Поскольку это одиночный модуль, его установка обеспечит только одноканальный режим работы, что является компромиссом для производительности. Этот модуль оптимально подойдет тем, кто собирает систему с расчетом на дальнейший апгрейд до 32 ГБ в двухканале, либо кому нужна замена одной вышедшей из строя планки. Для сборки нового игрового ПК с нуля предпочтительнее сразу брать комплект из двух модулей.