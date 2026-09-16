Описание товара Оперативная память Netac Shadow III, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 MHz, CL16, с радиатором, белый

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти Netac Shadow III DDR4 емкостью 16 Гб - оптимальное решение для пользователей, которым требуется значительный объем памяти для повседневной многозадачности, но нет необходимости в высоких скоростях топовых геймерских комплектов. Он отлично подойдет для модернизации офисного или домашнего компьютера, где важно комфортно работать с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже некоторыми требовательными программами одновременно. Для современных игр одного такого модуля может быть недостаточно для максимальной производительности, но он станет хорошей основой для последующего расширения до двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, который предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Он имеет форм-фактор DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата оснащена именно слотами DIMM под стандарт DDR4, так как модули разных поколений физически несовместимы друг с другом.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одной планки составляет 16 ГБ, что является комфортным минимумом для ресурсоемких задач сегодняшнего дня. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность данных между процессором и памятью, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. В реальных сценариях такая скорость позволит быстрее загружать уровни в играх, уменьшит подтормаживания при переключении между тяжелыми приложениями и ускорит обработку больших файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL16, что в связке с частотой 3200 МГц представляет собой хороший баланс между скоростью и латентностью для платформы DDR4. Модуль работает при стандартном для этого поколения напряжении 1.35 В. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц необходимо активировать в BIOS материнской платы предустановленный профиль Intel XMP 2.0, так как по умолчанию память будет работать на более низкой базовой частоте (обычно 2133 или 2400 МГц).

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством современных платформ Intel и AMD, поддерживающих стандарт DDR4. Однако важно помнить, что конечная поддержка частоты 3200 МГц зависит от возможностей конкретной материнской платы и встроенного контроллера памяти процессора. Перед покупкой рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и при необходимости обновить BIOS до последней версии для лучшей совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором белого цвета, который не только придает планке стильный внешний вид, но и помогает отводить тепло при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильности работы. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риски конфликта с установленными крупными процессорными кулерами воздушного типа. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных и минималистичных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в материнскую плату два идентичных модуля, соблюдая схему размещения, указанную в руководстве к плате (обычно это слоты через один). Если вы планируете расширять объем памяти в будущем, рекомендуется приобрести вторую точно такую же планку для обеспечения максимальной совместимости и стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться в поколении вашей платформы - модуль DDR4 не подойдет к материнской плате со слотами DDR3 или DDR5. Учитывайте, что для работы на частоте 3200 МГц необходимо наличие поддержки XMP со стороны материнской платы и активация данного профиля в BIOS, в противном случае память будет работать на меньшей частоте. Данный модуль является отличным выбором для пользователей, которым нужен солидный объем по адекватной цене с хорошей базовой скоростью, но не стоит ожидать от него рекордных показателей разгона или сверхнизких задержек, свойственных более дорогим комплектам.