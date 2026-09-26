Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый
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Характеристики
Описание товара Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для базового апгрейда настольного компьютера или сборки недорогой системы, где на первом месте стоит надежность и достаточный объем, а не максимальная скорость. Одного модуля на 16 ГБ хватит для комфортной работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, легким монтажом и нетребовательными играми. Он является хорошим выбором для тех, кто хочет увеличить оперативную память старого ПК или собрать бюджетную мультимедийную систему без разгона.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен в современном стандарте DDR4, который предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM. Важно проверить, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, поскольку разные поколения памяти физически несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 16 ГБ на одном модуле предоставляет солидный запас для большинства повседневных задач и позволяет не беспокоиться о нехватке памяти при многозадачной работе. Частота 2666 МГц является базовой для платформы DDR4 и обеспечивает стабильную и отзывчивую работу системы. Такой скорости достаточно для офисной работы, просмотра контента и многих игр, хотя в высокочастотных процессорозависимых проектах более быстрая память могла бы дать небольшой дополнительный прирост к FPS.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что указывает на довольно высокую латентность при данной частоте. Такое сочетание частоты и задержек характерно для бюджетных модулей и обеспечивает базовую, но стабильную производительность. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, равном 1.2 В, и поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить заявленные настройки частоты и таймингов в совместимой материнской плате без ручной настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 2666 МГц важно убедиться, что ваш процессор и материнская плата (а точнее, её чипсет) официально поддерживают такую частоту. На некоторых базовых платах память может автоматически запуститься на более низкой, стандартной для контроллера частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Также стоит учитывать, что одноканальный режим работы одного модуля снижает пропускную способность по сравнению с двухканальной конфигурацией.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен алюминиевым радиатором желтого цвета, который не только придает изделию индивидуальный внешний вид, но и помогает рассеивать тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером при установке в ближайший к процессору слот. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для сборок, где внешний вид не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Его установка в систему обеспечит одноканальный режим работы, которого достаточно для большинства бытовых задач. Для включения более производительного двухканального режима потребуется установить вторую идентичную (или максимально похожую по характеристикам) планку в соответствующий слот на материнской плате, что вдвое увеличит пропускную способность подсистемы памяти. Если вы планируете в будущем расширять объём, целесообразно сразу приобрести второй такой же модуль.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является работа в одноканальном режиме, что снижает производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти, таких как встроенная графика или некоторые профессиональные приложения. Также помните, что частота 2666 МГц может не поддерживаться старыми процессорами или материнскими платами начального уровня без обновления BIOS. Этот модуль оптимален для пользователей, которым в первую очередь нужен большой и надежный объём по доступной цене, а не максимальная частота. Если же ваша цель - современная игровая сборка или рабочая станция, лучше рассмотреть комплект из двух модулей с более высокой частотой и низкими таймингами.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для базового апгрейда настольного компьютера или сборки недорогой системы, где на первом месте стоит надежность и достаточный объем, а не максимальная скорость. Одного модуля на 16 ГБ хватит для комфортной работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, легким монтажом и нетребовательными играми. Он является хорошим выбором для тех, кто хочет увеличить оперативную память старого ПК или собрать бюджетную мультимедийную систему без разгона.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен в современном стандарте DDR4, который предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM. Важно проверить, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, поскольку разные поколения памяти физически несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 16 ГБ на одном модуле предоставляет солидный запас для большинства повседневных задач и позволяет не беспокоиться о нехватке памяти при многозадачной работе. Частота 2666 МГц является базовой для платформы DDR4 и обеспечивает стабильную и отзывчивую работу системы. Такой скорости достаточно для офисной работы, просмотра контента и многих игр, хотя в высокочастотных процессорозависимых проектах более быстрая память могла бы дать небольшой дополнительный прирост к FPS.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что указывает на довольно высокую латентность при данной частоте. Такое сочетание частоты и задержек характерно для бюджетных модулей и обеспечивает базовую, но стабильную производительность. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, равном 1.2 В, и поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить заявленные настройки частоты и таймингов в совместимой материнской плате без ручной настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 2666 МГц важно убедиться, что ваш процессор и материнская плата (а точнее, её чипсет) официально поддерживают такую частоту. На некоторых базовых платах память может автоматически запуститься на более низкой, стандартной для контроллера частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Также стоит учитывать, что одноканальный режим работы одного модуля снижает пропускную способность по сравнению с двухканальной конфигурацией.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен алюминиевым радиатором желтого цвета, который не только придает изделию индивидуальный внешний вид, но и помогает рассеивать тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером при установке в ближайший к процессору слот. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для сборок, где внешний вид не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Его установка в систему обеспечит одноканальный режим работы, которого достаточно для большинства бытовых задач. Для включения более производительного двухканального режима потребуется установить вторую идентичную (или максимально похожую по характеристикам) планку в соответствующий слот на материнской плате, что вдвое увеличит пропускную способность подсистемы памяти. Если вы планируете в будущем расширять объём, целесообразно сразу приобрести второй такой же модуль.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является работа в одноканальном режиме, что снижает производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти, таких как встроенная графика или некоторые профессиональные приложения. Также помните, что частота 2666 МГц может не поддерживаться старыми процессорами или материнскими платами начального уровня без обновления BIOS. Этот модуль оптимален для пользователей, которым в первую очередь нужен большой и надежный объём по доступной цене, а не максимальная частота. Если же ваша цель - современная игровая сборка или рабочая станция, лучше рассмотреть комплект из двух модулей с более высокой частотой и низкими таймингами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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