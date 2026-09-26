Top.Mail.Ru
Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый - фото 1
Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый - фото 2
Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый - фото 3
Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый - фото 4
Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый - фото 5
Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый - фото 1
  • Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый - фото 2
  • Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый - фото 3
  • Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый - фото 4
  • Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый - фото 5
  • Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740343
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти идеально подойдет для сборки недорогого домашнего или офисного компьютера, а также для апгрейда старой системы, где приоритетом является увеличение объема оперативной памяти, а не её максимальная скорость. Он позволяет комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными приложениями, но для современных игр или профессиональных задач монтажа и рендеринга стоит рассматривать более быстрые комплекты. Этот вариант предлагает хороший баланс между достаточным объемом в 16 ГБ и демократичной частотой, закрывая базовые потребности в многозадачности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, который является современным, но уже хорошо освоенным поколением, предлагающим улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольный компьютер, в соответствующие слоты на материнской плате. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами под DDR3 или DDR5, поэтому проверка совместимости с вашей платформой обязательна.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что для многих пользователей является комфортным и достаточным уровнем для повседневных задач. Частота 2666 МГц относится к базовому уровню для стандарта DDR4 и обеспечивает стабильную работу системы без экстремальных нагрузок. В играх или профессиональных приложениях разница с более быстрыми модулями может быть заметна, особенно в связке с производительным процессором, однако для офисной работы, веб-серфинга и просмотра контента этой скорости более чем достаточно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля указаны как CL19, что является типичным значением для памяти на данной частоте и отражает не самую низкую латентность. В сочетании с частотой 2666 МГц это обеспечивает предсказуемую и стабильную работу без претензий на высокую производительность. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Данный модуль, скорее всего, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона вроде XMP, и его заявленные характеристики достигаются при работе на штатных настройках материнской платы, что упрощает установку и гарантирует совместимость.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Однако важно уточнить поддержку конкретной частоты вашей материнской платой и процессором, так как некоторые базовые чипсеты или старые процессоры могут ограничивать максимальную частоту работы памяти. Для активации режима работы на 2666 МГц может потребоваться корректная настройка BIOS или, в случае с процессорами Intel, поддержка со стороны CPU. Для ноутбуков и компактных систем этот модуль не подходит из-за форм-фактора DIMM.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен компактным белым радиатором, который выполняет в основном эстетическую функцию и обеспечивает пассивное охлаждение чипов памяти при штатной работе. Его высота минимальна, что гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров башенного типа. Подсветка или адресуемая RGB-подсветка в данной модели не предусмотрена, что делает её хорошим выбором для лаконичных сборок, где внешний вид компонентов не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде одной планки объемом 16 ГБ. Это означает, что в системе с двумя и более слотами память будет работать в одноканальном режиме, что снижает пропускную способность по сравнению с двухканальной конфигурацией. Для активации двухканального режима и повышения производительности в играх и требовательных приложениях рекомендуется приобретать два идентичных модуля. Установив одну планку сейчас, вы в будущем можете докупить вторую такую же для увеличения общего объема до 32 ГБ и активации двухканального режима.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение данной модели — её невысокая частота и тайминги, что делает её не лучшим выбором для игровых или рабочих сборок, где скорость памяти критична. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под DDR4, а процессор поддерживает данную частоту. Этот модуль оптимален для тех, кто в первую очередь хочет увеличить объем ОЗУ в существующей системе или собрать бюджетный ПК без разгона. Если же ваша цель — максимальная производительность в играх или профессиональных задачах, стоит рассмотреть двухканальные комплекты с более высокой частотой и поддержкой XMP.

Отзывы о товаре Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти идеально подойдет для сборки недорогого домашнего или офисного компьютера, а также для апгрейда старой системы, где приоритетом является увеличение объема оперативной памяти, а не её максимальная скорость. Он позволяет комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными приложениями, но для современных игр или профессиональных задач монтажа и рендеринга стоит рассматривать более быстрые комплекты. Этот вариант предлагает хороший баланс между достаточным объемом в 16 ГБ и демократичной частотой, закрывая базовые потребности в многозадачности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, который является современным, но уже хорошо освоенным поколением, предлагающим улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольный компьютер, в соответствующие слоты на материнской плате. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами под DDR3 или DDR5, поэтому проверка совместимости с вашей платформой обязательна.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что для многих пользователей является комфортным и достаточным уровнем для повседневных задач. Частота 2666 МГц относится к базовому уровню для стандарта DDR4 и обеспечивает стабильную работу системы без экстремальных нагрузок. В играх или профессиональных приложениях разница с более быстрыми модулями может быть заметна, особенно в связке с производительным процессором, однако для офисной работы, веб-серфинга и просмотра контента этой скорости более чем достаточно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля указаны как CL19, что является типичным значением для памяти на данной частоте и отражает не самую низкую латентность. В сочетании с частотой 2666 МГц это обеспечивает предсказуемую и стабильную работу без претензий на высокую производительность. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Данный модуль, скорее всего, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона вроде XMP, и его заявленные характеристики достигаются при работе на штатных настройках материнской платы, что упрощает установку и гарантирует совместимость.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Однако важно уточнить поддержку конкретной частоты вашей материнской платой и процессором, так как некоторые базовые чипсеты или старые процессоры могут ограничивать максимальную частоту работы памяти. Для активации режима работы на 2666 МГц может потребоваться корректная настройка BIOS или, в случае с процессорами Intel, поддержка со стороны CPU. Для ноутбуков и компактных систем этот модуль не подходит из-за форм-фактора DIMM.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен компактным белым радиатором, который выполняет в основном эстетическую функцию и обеспечивает пассивное охлаждение чипов памяти при штатной работе. Его высота минимальна, что гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров башенного типа. Подсветка или адресуемая RGB-подсветка в данной модели не предусмотрена, что делает её хорошим выбором для лаконичных сборок, где внешний вид компонентов не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде одной планки объемом 16 ГБ. Это означает, что в системе с двумя и более слотами память будет работать в одноканальном режиме, что снижает пропускную способность по сравнению с двухканальной конфигурацией. Для активации двухканального режима и повышения производительности в играх и требовательных приложениях рекомендуется приобретать два идентичных модуля. Установив одну планку сейчас, вы в будущем можете докупить вторую такую же для увеличения общего объема до 32 ГБ и активации двухканального режима.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение данной модели — её невысокая частота и тайминги, что делает её не лучшим выбором для игровых или рабочих сборок, где скорость памяти критична. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под DDR4, а процессор поддерживает данную частоту. Этот модуль оптимален для тех, кто в первую очередь хочет увеличить объем ОЗУ в существующей системе или собрать бюджетный ПК без разгона. Если же ваша цель — максимальная производительность в играх или профессиональных задачах, стоит рассмотреть двухканальные комплекты с более высокой частотой и поддержкой XMP.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM, с радиатором, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...