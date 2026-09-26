Оперативная память NETAC Basic, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 5600MHz, CL46, DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память NETAC Basic, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 5600MHz, CL46, DIMM
Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти Netac Basic DDR5 является отличным выбором для сборки нового недорогого, но современного системного блока, а также для первоначального апгрейда платформы на базе процессора Intel 12-го, 13-го, 14-го поколений или AMD Ryzen 7000. С объёмом 16 ГБ на одной планке вы сможете комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами, некритичными к латентности играми и даже некоторыми программами для монтажа. Это решение для пользователей, которые ценят надёжность и актуальный стандарт DDR5, но не готовы переплачивать за максимальные частоты и низкие тайминги ради незначительного в обычных задачах прироста.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память пятого поколения DDR5, что означает значительный скачок в пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные материнские платы. Важно помнить, что слоты под DDR5 физически и электрически несовместимы с более старыми поколениями памяти, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет именно разъёмы для DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Одиночная планка объёмом 16 ГБ предоставляет хороший запас для большинства современных задач. Частота 5600 МГц является комфортной стартовой точкой для стандарта DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой загрузки уровней в играх и ускорения работы с большими файлами. Для максимальной отзывчивости системы, особенно в играх и профессиональных приложениях, рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальном режиме, что позволит в полной мере раскрыть потенциал современных процессоров.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги CL46 являются типичными для бюджетных модулей DDR5 начального уровня на данной частоте. Более высокая латентность по сравнению с топовыми комплектами частично нивелирует преимущество высокой частоты, но в реальных сценариях этот компромисс часто незаметен. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, скорее всего, поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволит автоматически установить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы без ручного разгона.
Совместимость с платформой
Память Netac Basic DDR5 совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (сокет AM5). Однако важно понимать, что для работы на заявленной частоте 5600 МГц материнская плата и процессор должны её официально поддерживать. На некоторых бюджетных платах или с некоторыми базовыми процессорами память может запуститься на меньшей, стандартной для платформы частоте. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в классическом лаконичном дизайне серии Basic и, судя по названию, не имеет массивных радиаторов. Для работы на частоте 5600 МГц с умеренным напряжением пассивного охлаждения в виде текстолитовой платы и небольшой металлической накладки обычно достаточно, особенно при хорошем обдуве внутри корпуса. Низкопрофильный дизайн гарантирует отсутствие конфликтов с крупными процессорными кулерами, что делает эту планку идеальным выбором для компактных или аккуратных сборок без излишеств.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одного модуля. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность встроенной графики и в требовательных приложениях, необходимо приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты A2 и B2, что указано в руководстве пользователя). В будущем вы сможете докупить ещё одну такую же планку для увеличения общего объёма до 32 ГБ в двухканальном режиме, однако для гарантированной стабильности всегда рекомендуется использовать модули из одного комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с использованием одного модуля: система будет работать в одноканальном режиме, что снизит пропускную способность памяти. Для игровых и рабочих ПК настоятельно рекомендуется сборка из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает DDR5. Данный комплект не предназначен для экстремального разгона, его сильная сторона - стабильная работа на заявленных характеристиках. Эта память оптимальна для пользователей, которые хотят перейти на современную платформу DDR5 без лишних затрат, с возможностью последующего увеличения объёма и скорости за счёт добавления второй идентичной планки.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти Netac Basic DDR5 является отличным выбором для сборки нового недорогого, но современного системного блока, а также для первоначального апгрейда платформы на базе процессора Intel 12-го, 13-го, 14-го поколений или AMD Ryzen 7000. С объёмом 16 ГБ на одной планке вы сможете комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами, некритичными к латентности играми и даже некоторыми программами для монтажа. Это решение для пользователей, которые ценят надёжность и актуальный стандарт DDR5, но не готовы переплачивать за максимальные частоты и низкие тайминги ради незначительного в обычных задачах прироста.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память пятого поколения DDR5, что означает значительный скачок в пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные материнские платы. Важно помнить, что слоты под DDR5 физически и электрически несовместимы с более старыми поколениями памяти, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет именно разъёмы для DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Одиночная планка объёмом 16 ГБ предоставляет хороший запас для большинства современных задач. Частота 5600 МГц является комфортной стартовой точкой для стандарта DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой загрузки уровней в играх и ускорения работы с большими файлами. Для максимальной отзывчивости системы, особенно в играх и профессиональных приложениях, рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальном режиме, что позволит в полной мере раскрыть потенциал современных процессоров.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги CL46 являются типичными для бюджетных модулей DDR5 начального уровня на данной частоте. Более высокая латентность по сравнению с топовыми комплектами частично нивелирует преимущество высокой частоты, но в реальных сценариях этот компромисс часто незаметен. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, скорее всего, поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволит автоматически установить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы без ручного разгона.
Совместимость с платформой
Память Netac Basic DDR5 совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (сокет AM5). Однако важно понимать, что для работы на заявленной частоте 5600 МГц материнская плата и процессор должны её официально поддерживать. На некоторых бюджетных платах или с некоторыми базовыми процессорами память может запуститься на меньшей, стандартной для платформы частоте. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в классическом лаконичном дизайне серии Basic и, судя по названию, не имеет массивных радиаторов. Для работы на частоте 5600 МГц с умеренным напряжением пассивного охлаждения в виде текстолитовой платы и небольшой металлической накладки обычно достаточно, особенно при хорошем обдуве внутри корпуса. Низкопрофильный дизайн гарантирует отсутствие конфликтов с крупными процессорными кулерами, что делает эту планку идеальным выбором для компактных или аккуратных сборок без излишеств.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одного модуля. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность встроенной графики и в требовательных приложениях, необходимо приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты A2 и B2, что указано в руководстве пользователя). В будущем вы сможете докупить ещё одну такую же планку для увеличения общего объёма до 32 ГБ в двухканальном режиме, однако для гарантированной стабильности всегда рекомендуется использовать модули из одного комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с использованием одного модуля: система будет работать в одноканальном режиме, что снизит пропускную способность памяти. Для игровых и рабочих ПК настоятельно рекомендуется сборка из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает DDR5. Данный комплект не предназначен для экстремального разгона, его сильная сторона - стабильная работа на заявленных характеристиках. Эта память оптимальна для пользователей, которые хотят перейти на современную платформу DDR5 без лишних затрат, с возможностью последующего увеличения объёма и скорости за счёт добавления второй идентичной планки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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