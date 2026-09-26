Описание товара Оперативная память Micron SO-DIMM 8 ГБ - 1 шт ddr4 (MTA4ATF1G64HZ-3G2FA)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти предназначена для апгрейда ноутбуков, компактных ПК и моноблоков, где требуется увеличение объёма ОЗУ для более комфортной работы. Её конфигурация в 8 ГБ на модуль закрывает базовые потребности в многозадачности, позволяя уверенно работать с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными приложениями. Для игровых или профессиональных задач, связанных с монтажом и рендерингом, стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или выбор памяти большей ёмкости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки и компактные системы, где используются соответствующие слоты меньшего размера. Важно понимать, что эта планка физически и электрически несовместима со слотами для настольной памяти DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является распространённым и достаточным для большинства повседневных задач на портативном компьютере. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений и общей отзывчивости системы. В сценариях, где важна скорость подсистемы памяти, например, в работе с интегрированной графикой или обработке больших данных, такой частотный потенциал будет особенно полезен.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги и рабочее напряжение модуля оптимизированы для стабильной работы в рамках спецификации JEDEC, что гарантирует совместимость с большинством ноутбуков. Данная память, как правило, не поддерживает экстремальные профили автоматического разгона вроде XMP, характерные для игровых десктопных модулей, и работает на своих заявленных параметрах после установки. Это обеспечивает максимальную стабильность в системах, где тонкая ручная настройка BIOS часто недоступна.

Совместимость с платформой

Планка совместима с ноутбуками и компактными платформами, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими память стандарта DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваш ноутбук использует именно DDR4, а не более старое поколение DDR3, так как они взаимно несовместимы. Также стоит проверить в спецификациях устройства максимально поддерживаемый объём на слот и частоту, хотя большинство современных систем корректно определят и будут работать с модулем 8 ГБ 3200 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном исполнении без радиатора, что является стандартом для большинства модулей памяти для ноутбуков. Это позволяет гарантированно установить планку в любой корпус ноутбука или компактного ПК, где зазоры строго ограничены. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как в ноутбучных системах память редко подвергается экстремальным тепловым нагрузкам, требующим активного отвода тепла.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно, что удобно для единичной замены или дополнения уже установленной памяти. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность, необходимо установить две идентичные планки в соответствующие слоты. При апгрейде стоит проверить, есть ли в вашем ноутбуке свободный слот, или же потребуется замена уже установленного модуля на новый большей ёмкости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – строгая привязка к платформам с поддержкой DDR4 SO-DIMM, поэтому внимательно сверьте поколение памяти вашего текущего ноутбука. Эта память не предназначена для ручного разгона и будет работать на максимальной частоте, которую официально поддерживает процессор и чипсет вашей мобильной системы. Для достижения наилучшей производительности в ресурсоёмких задачах рекомендуется установка двух одинаковых модулей для работы в двухканальном режиме, а для обычного офисного апгрейда одного модуля на 8 ГБ будет вполне достаточно.