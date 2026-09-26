Описание товара Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 64Gb 2Rx4 6400 MHz ECC Registered MTC40F2046S1RC64BD2, 1 year, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан для профессионалов, которым требуется высокая отказоустойчивость, коррекция ошибок и большой объём оперативной памяти в серверных системах, рабочих станциях и корпоративных решениях. Он оптимально подходит для задач, критичных к целостности данных: запуск виртуальных машин, работа с крупными базами данных, интенсивные вычисления в рендеринге и научных исследованиях, а также для файловых и веб-серверов. Для обычных игровых или домашних ПК эта память не подходит из-за её серверной архитектуры и требований к совместимости платформы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает повышенную по сравнению с DDR4 пропускную способность и энергоэффективность. Это память типа RDIMM (Registered DIMM) с поддержкой ECC (Error-Correcting Code), которая обеспечивает исправление однобитовых ошибок на лету и повышенную стабильность в условиях непрерывной нагрузки. Форм-фактор – стандартный 288-контактный DIMM для настольных серверных плат, но он требует специальной материнской платы с чипсетом и процессором, поддерживающими регистровую (буферизованную) память с ECC.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объём в 64 ГБ, что делает его отличным решением для серверов, где требуется разместить в системе сотни гигабайт ОЗУ. Рабочая частота 6400 МГц обеспечивает высокую пиковую пропускную способность, что ускоряет обработку больших массивов данных и снижает задержки при одновременном обращении множества ядер процессора к памяти. Такой объём и скорость критически важны для сокращения времени рендеринга, работы со сложными симуляциями и обеспечения отзывчивости при высокой виртуализации.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов для этой серверной памяти обычно указываются производителем системы, и их влияние на латентность стоит рассматривать в связке с частотой 6400 МГц. Рабочее напряжение для DDR5, как правило, ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует общей энергоэффективности серверной стойки. Стоит отметить, что серверная память RDIMM обычно не использует потребительские профили разгона вроде XMP или EXPO; её частота и тайминги настраиваются в рамках спецификаций платформы и гарантированной стабильности, а не экстремального разгона.

Совместимость с платформой

Крайне важно понимать, что этот модуль DDR5 RDIMM с ECC совместим только со специализированными серверными платформами, например, на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC. Обычные настольные материнские платы для процессоров Core или Ryzen, как правило, не поддерживают регистровую (буферизованную) память. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша серверная материнская плата и процессор поддерживают именно DDR5 RDIMM, а также максимальный объём и частоту на канал.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, что, как правило, означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных средах с организованным продувом корпуса это является стандартной практикой, так как основной упор делается на надёжность и соответствие стандартам, а не на внешний вид или экстремальное охлаждение для разгона. Высота планки соответствует стандартам серверного форм-фактора, что обеспечивает корректную установку в плотные слоты серверной платы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 64 ГБ. В серверных системах память обычно устанавливается комплектами для активации многоканальных режимов (двух-, четырёх-, восьмиканального), что многократно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и максимальной производительности необходимо следовать руководству к материнской плате, которое предписывает порядок установки модулей в конкретные слоты для задействования всех каналов памяти процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – строгая платформенная совместимость: эта память не будет работать в обычных игровых или офисных ПК. Она предназначена исключительно для серверов и рабочих станций, поддерживающих DDR5 RDIMM с ECC. При выборе необходимо сверять не только поколение DDR5, но и поддержку именно регистровой (RDIMM) и ECC-памяти вашей материнской платой и процессором. Данный модуль – оптимальный выбор для профессиональной сборки или апгрейда сервера, где на первом месте стоят стабильность, коррекция ошибок и большой объём, а не RGB-подсветка или экстремальные частоты для игр.