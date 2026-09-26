Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 128Gb 2Rx4 5600 MHz ECC Registered MTC40F2047S1RC56BB1, 1 year, OEM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 128Gb 2Rx4 5600 MHz ECC Registered MTC40F2047S1RC56BB1, 1 year, OEM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для серверных систем и высокопроизводительных рабочих станций, где критически важны стабильность и способность обрабатывать огромные объёмы данных. Он идеально подходит для задач виртуализации, работы с крупными базами данных, интенсивных вычислений в сферах инжиниринга и научных исследований, а также для профессионального рендеринга и монтажа видео в высоком разрешении. По сравнению с потребительскими игровыми комплектами, эта память делает акцент не на экстремальной частоте, а на коррекции ошибок и максимальном объёме, что позволяет создавать мощные вычислительные кластеры и хранилища.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает значительный прирост в пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM) с поддержкой ECC (коррекция ошибок). Это специализированный тип памяти для серверных материнских плат и рабочих станций, который не подходит для обычных настольных ПК или ноутбуков из-за другого ключа в слоте и требований чипсета.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает впечатляющий объём в 128 ГБ на одной планке, что позволяет собирать системы с терабайтами оперативной памяти при установке в многоканальную конфигурацию. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, существенно ускоряя обработку крупных массивов данных в специализированных приложениях. В серверных сценариях такой тандем объёма и скорости минимизирует задержки при обращении к виртуальным машинам или сложным вычислениям, хотя в обычных играх или офисных задачах эти преимущества останутся незамеченными.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль использует регистры (Registered) для буферизации сигнала, что повышает стабильность в конфигурациях с большим числом планок, но при этом обычно приводит к несколько более высоким задержкам (таймингам) по сравнению с небуферизованной памятью. Напряжение и точные тайминги определяются производителем для гарантии совместимости со спецификациями серверных платформ. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, в этом сегменте, как правило, не применяются, так как система настраивается на стандартные частоты, заявленные для процессора и чипсета.
Совместимость с платформой
Данная память совместима исключительно с серверными платформами и рабочими станциями, которые поддерживают стандарт DDR5 и, что самое важное, имеют слоты под модули RDIMM с ECC. Как правило, это системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также некоторые высококлассные решения AMD Ryzen Threadripper Pro. Перед покупкой необходимо тщательно сверять поддерживаемые типы памяти (RDIMM) и максимальную частоту в спецификациях материнской платы и процессора, так как установка в неподходящий слот физически невозможна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль поставляется в OEM-исполнении, что чаще всего означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных стойках и корпусах рабочих станций основной упор делается на эффективный обдув массивом вентиляторов, поэтому пассивное охлаждение в виде простой планки считается достаточным для штатных режимов работы. Высота модуля стандартна и не вызывает конфликтов даже в плотных конфигурациях с несколькими процессорными кулерами, а подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует сугубо профессиональному назначению продукта.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся отдельно, что позволяет гибко формировать конфигурацию необходимого общего объёма памяти. В серверных платформах память обычно работает в многоканальных режимах (например, восьмиканальном), что критически важно для раскрытия всей пропускной способности процессоров. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули в строго определённые слоты на материнской плате, следуя руководству производителя. Докупать и смешивать модули разных партий или с немного отличающимися характеристиками в одной системе возможно, но это может потребовать дополнительной настройки и несёт риски снижения стабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – строгая платформенная совместимость: этот модуль не будет работать в обычных настольных ПК, ноутбуках или игровых материнских платах. При сборке системы необходимо убедиться, что выбранный процессор и материнская плата официально поддерживают именно DDR5 RDIMM, а не более распространённые UDIMM. Поскольку это OEM-продукт, гарантия может быть ограничена одним годом, а техническая поддержка может осуществляться через системного интегратора. Данная память – оптимальный выбор для построения или апгрейда профессионального сервера или рабочей станции, где требуются огромный объём и гарантированная отказоустойчивость; для любых других задач стоит рассмотреть потребительские небуферизованные модули.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для серверных систем и высокопроизводительных рабочих станций, где критически важны стабильность и способность обрабатывать огромные объёмы данных. Он идеально подходит для задач виртуализации, работы с крупными базами данных, интенсивных вычислений в сферах инжиниринга и научных исследований, а также для профессионального рендеринга и монтажа видео в высоком разрешении. По сравнению с потребительскими игровыми комплектами, эта память делает акцент не на экстремальной частоте, а на коррекции ошибок и максимальном объёме, что позволяет создавать мощные вычислительные кластеры и хранилища.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает значительный прирост в пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM) с поддержкой ECC (коррекция ошибок). Это специализированный тип памяти для серверных материнских плат и рабочих станций, который не подходит для обычных настольных ПК или ноутбуков из-за другого ключа в слоте и требований чипсета.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает впечатляющий объём в 128 ГБ на одной планке, что позволяет собирать системы с терабайтами оперативной памяти при установке в многоканальную конфигурацию. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, существенно ускоряя обработку крупных массивов данных в специализированных приложениях. В серверных сценариях такой тандем объёма и скорости минимизирует задержки при обращении к виртуальным машинам или сложным вычислениям, хотя в обычных играх или офисных задачах эти преимущества останутся незамеченными.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль использует регистры (Registered) для буферизации сигнала, что повышает стабильность в конфигурациях с большим числом планок, но при этом обычно приводит к несколько более высоким задержкам (таймингам) по сравнению с небуферизованной памятью. Напряжение и точные тайминги определяются производителем для гарантии совместимости со спецификациями серверных платформ. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, в этом сегменте, как правило, не применяются, так как система настраивается на стандартные частоты, заявленные для процессора и чипсета.
Совместимость с платформой
Данная память совместима исключительно с серверными платформами и рабочими станциями, которые поддерживают стандарт DDR5 и, что самое важное, имеют слоты под модули RDIMM с ECC. Как правило, это системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также некоторые высококлассные решения AMD Ryzen Threadripper Pro. Перед покупкой необходимо тщательно сверять поддерживаемые типы памяти (RDIMM) и максимальную частоту в спецификациях материнской платы и процессора, так как установка в неподходящий слот физически невозможна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль поставляется в OEM-исполнении, что чаще всего означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных стойках и корпусах рабочих станций основной упор делается на эффективный обдув массивом вентиляторов, поэтому пассивное охлаждение в виде простой планки считается достаточным для штатных режимов работы. Высота модуля стандартна и не вызывает конфликтов даже в плотных конфигурациях с несколькими процессорными кулерами, а подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует сугубо профессиональному назначению продукта.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся отдельно, что позволяет гибко формировать конфигурацию необходимого общего объёма памяти. В серверных платформах память обычно работает в многоканальных режимах (например, восьмиканальном), что критически важно для раскрытия всей пропускной способности процессоров. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули в строго определённые слоты на материнской плате, следуя руководству производителя. Докупать и смешивать модули разных партий или с немного отличающимися характеристиками в одной системе возможно, но это может потребовать дополнительной настройки и несёт риски снижения стабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – строгая платформенная совместимость: этот модуль не будет работать в обычных настольных ПК, ноутбуках или игровых материнских платах. При сборке системы необходимо убедиться, что выбранный процессор и материнская плата официально поддерживают именно DDR5 RDIMM, а не более распространённые UDIMM. Поскольку это OEM-продукт, гарантия может быть ограничена одним годом, а техническая поддержка может осуществляться через системного интегратора. Данная память – оптимальный выбор для построения или апгрейда профессионального сервера или рабочей станции, где требуются огромный объём и гарантированная отказоустойчивость; для любых других задач стоит рассмотреть потребительские небуферизованные модули.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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