Оперативная память Micron DDR4 RDIMM 16Gb 1Rx4 3200 MHz ECC Registred MTA18ASF2G72PZ-3G2, 1 year, OEM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Micron DDR4 RDIMM 16Gb 1Rx4 3200 MHz ECC Registred MTA18ASF2G72PZ-3G2, 1 year, OEM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти представляет собой серверное и профессиональное решение, предназначенное для построения рабочих станций и серверных систем, где на первом месте стоит надежность и стабильность данных. Он оптимально подходит для задач, критичных к целостности информации, таких как работа с базами данных, файловые хранилища, виртуализация и выполнение вычислений на платформах, поддерживающих регистровую память с коррекцией ошибок. Для обычных домашних или игровых ПК данная планка не подходит, так как требует специализированной материнской платы и процессора.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими стандартами. Ключевая особенность - это форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который подразумевает наличие буфера-регистра для снижения электрической нагрузки на контроллер памяти. Данная конструкция позволяет устанавливать больше модулей на один канал и используется исключительно в серверных платформах и некоторых рабочих станциях, обеспечивая повышенную стабильность.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является распространённым и сбалансированным размером для серверных задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на скорости обработки запросов в многопользовательских средах и при работе с большими массивами данных. В реальных сценариях это означает более быструю загрузку виртуальных машин и отклик серверных приложений.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль оснащён технологией ECC (Error-Correcting Code), которая автоматически обнаруживает и исправляет ошибки в данных, что критически важно для круглосуточной работы серверов. Для серверной памяти, как правило, не актуальны профили автоматического разгона вроде XMP, так как она рассчитана на работу на гарантированных заводских настройках с фокусом на стабильность, а не на экстремальную производительность. Напряжение и тайминги оптимизированы производителем для безотказной работы в рамках спецификации JEDEC.
Совместимость с платформой
Данный модуль DDR4 RDIMM с ECC совместим только с серверными материнскими платами и процессорами, которые поддерживают регистровую память с коррекцией ошибок. Это, как правило, платформы на базе серверных чипсетов Intel (например, C??) или AMD (серия EPYC). Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно регистровую (Registered/Buffered) ECC DDR4 память, так как обычные десктопные платы для игровых ПК с ней несовместимы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных стойках, для которых предназначена эта память, обычно организовано интенсивное принудительное охлаждение всем корпусом, поэтому пассивные радиаторы на планках часто не требуются. Высота модуля стандартна, что гарантирует совместимость с плотной компоновкой серверных шасси.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти, который устанавливается в один слот. Для достижения максимальной производительности в поддерживаемых серверных платформах рекомендуется устанавливать память парами или группами, кратными количеству каналов памяти процессора (например, два, четыре или восемь модулей), для активации многоканального режима. При расширении системы необходимо использовать идентичные по характеристикам модули, предпочтительно из одной партии, чтобы обеспечить стабильную совместную работу.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая платформенная совместимость: этот модуль не будет работать в обычных настольных компьютерах, ноутбуках или игровых материнских платах. Он создан для серверов и рабочих станций с соответствующей поддержкой. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) вашей серверной материнской платы. Для задач, где не требуется коррекция ошибок и повышенная надежность регистровой памяти, целесообразно рассмотреть более доступные небуферизованные модули UDIMM для десктопных платформ.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти представляет собой серверное и профессиональное решение, предназначенное для построения рабочих станций и серверных систем, где на первом месте стоит надежность и стабильность данных. Он оптимально подходит для задач, критичных к целостности информации, таких как работа с базами данных, файловые хранилища, виртуализация и выполнение вычислений на платформах, поддерживающих регистровую память с коррекцией ошибок. Для обычных домашних или игровых ПК данная планка не подходит, так как требует специализированной материнской платы и процессора.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими стандартами. Ключевая особенность - это форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который подразумевает наличие буфера-регистра для снижения электрической нагрузки на контроллер памяти. Данная конструкция позволяет устанавливать больше модулей на один канал и используется исключительно в серверных платформах и некоторых рабочих станциях, обеспечивая повышенную стабильность.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является распространённым и сбалансированным размером для серверных задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на скорости обработки запросов в многопользовательских средах и при работе с большими массивами данных. В реальных сценариях это означает более быструю загрузку виртуальных машин и отклик серверных приложений.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль оснащён технологией ECC (Error-Correcting Code), которая автоматически обнаруживает и исправляет ошибки в данных, что критически важно для круглосуточной работы серверов. Для серверной памяти, как правило, не актуальны профили автоматического разгона вроде XMP, так как она рассчитана на работу на гарантированных заводских настройках с фокусом на стабильность, а не на экстремальную производительность. Напряжение и тайминги оптимизированы производителем для безотказной работы в рамках спецификации JEDEC.
Совместимость с платформой
Данный модуль DDR4 RDIMM с ECC совместим только с серверными материнскими платами и процессорами, которые поддерживают регистровую память с коррекцией ошибок. Это, как правило, платформы на базе серверных чипсетов Intel (например, C??) или AMD (серия EPYC). Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно регистровую (Registered/Buffered) ECC DDR4 память, так как обычные десктопные платы для игровых ПК с ней несовместимы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных стойках, для которых предназначена эта память, обычно организовано интенсивное принудительное охлаждение всем корпусом, поэтому пассивные радиаторы на планках часто не требуются. Высота модуля стандартна, что гарантирует совместимость с плотной компоновкой серверных шасси.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти, который устанавливается в один слот. Для достижения максимальной производительности в поддерживаемых серверных платформах рекомендуется устанавливать память парами или группами, кратными количеству каналов памяти процессора (например, два, четыре или восемь модулей), для активации многоканального режима. При расширении системы необходимо использовать идентичные по характеристикам модули, предпочтительно из одной партии, чтобы обеспечить стабильную совместную работу.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая платформенная совместимость: этот модуль не будет работать в обычных настольных компьютерах, ноутбуках или игровых материнских платах. Он создан для серверов и рабочих станций с соответствующей поддержкой. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) вашей серверной материнской платы. Для задач, где не требуется коррекция ошибок и повышенная надежность регистровой памяти, целесообразно рассмотреть более доступные небуферизованные модули UDIMM для десктопных платформ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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