Модуль памяти MICRON RDIMM 48GB DDR5-5600 ECC REG MTC20F208XS1RC56BB1
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
48
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
48000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
133 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740325
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
48
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
46
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х9х2
Вес, г.
50
Описание товара Модуль памяти MICRON RDIMM 48GB DDR5-5600 ECC REG MTC20F208XS1RC56BB1
Оперативная память Micron с поддержкой ECC создана для стабильной работы — она поможет сохранить ваши данные даже при интенсивных нагрузках. Современный тип DDR5 обеспечивает высокую скорость работы, а внушительный объём модуля — 48 ГБ — предоставляет простор для ресурсоёмких задач. Высокая тактовая частота 5600 МГц и пропускная способность 48000 МБайт/с — отличное решение для тех, кто ценит молниеносный отклик системы. Форм-фактор DIMM идеально подойдёт для рабочих станций и серверов, а низкое энергопотребление при напряжении 1.1 В сохраняет эффективность и экономит ресурсы.
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Бренд
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
48
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
46
Напряжение питания
1.1
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Страна производитель
Китай
Оперативная память Micron с поддержкой ECC создана для стабильной работы — она поможет сохранить ваши данные даже при интенсивных нагрузках. Современный тип DDR5 обеспечивает высокую скорость работы, а внушительный объём модуля — 48 ГБ — предоставляет простор для ресурсоёмких задач. Высокая тактовая частота 5600 МГц и пропускная способность 48000 МБайт/с — отличное решение для тех, кто ценит молниеносный отклик системы. Форм-фактор DIMM идеально подойдёт для рабочих станций и серверов, а низкое энергопотребление при напряжении 1.1 В сохраняет эффективность и экономит ресурсы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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