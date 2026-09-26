Оперативная память Lenovo ThinkSystem 16GB TruDDR5 5600MHz (1Rx8) ECC UDIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Lenovo ThinkSystem 16GB TruDDR5 5600MHz (1Rx8) ECC UDIMM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен для специализированных рабочих станций и серверов начального уровня, где на первом месте стоит стабильность и безошибочная работа с критически важными данными. Он оптимально подойдет для создания или апгрейда системы, выполняющей задачи финансового моделирования, работы с базами данных, виртуализации или функционирующей в качестве файлового хранилища. В то время как для игр или стандартного монтажа видео часто выбирают память с более агрессивными таймингами, здесь главный акцент сделан на корпоративной надежности и исправлении ошибок на лету.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который представляет собой современное поколение с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является поддержка технологии ECC (Error-Correcting Code), которая автоматически обнаруживает и исправляет единичные ошибки в данных, что критически важно для бесперебойной работы серверов и ответственных рабочих станций. Форм-фактор UDIMM (Unbuffered DIMM) указывает на то, что это планка для настольных систем, но с серверным уровнем надежности, и она подходит только для материнских плат с соответствующими слотами, поддерживающими как DDR5, так и ECC-функциональность.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что является сбалансированным решением для развертывания виртуальных машин, работы с крупными наборами данных или выполнения фоновых серверных задач. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью, сокращая время обработки запросов. В реальных корпоративных сценариях это означает более отзывчивую систему при одновременной работе нескольких тяжелых служб и приложений, хотя абсолютный прирост скорости здесь вторичен по отношению к гарантированной целостности информации благодаря ECC.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и рабочее напряжение этого модуля оптимизированы инженерами Lenovo для работы в составе систем ThinkSystem, обеспечивая стабильность в круглосуточном режиме. Стоит понимать, что память с ECC, как правило, имеет несколько более высокую латентность по сравнению с игровыми не-ECC аналогами, что является платой за функцию коррекции ошибок. Данный модуль рассчитан на работу на штатных заводских настройках, и поддержка экстремальных профилей разгона, таких как XMP или EXPO, для него не предусмотрена, поскольку в корпоративной среде приоритетом является долгосрочная надежность, а не экстремальная производительность.
Совместимость с платформой
Модуль разработан для совместимости с серверными платформами и рабочими станциями Lenovo серии ThinkSystem, а также может работать в совместимых материнских платах сторонних производителей, поддерживающих DDR5 и, что самое важное, функцию ECC. Крайне необходимо перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата и процессор (чаще всего это модели Intel Xeon W-серии или AMD Ryzen PRO) официально поддерживают ECC UDIMM память. Использование этой планки в обычных потребительских платах, даже с разъемами DDR5, скорее всего, приведет к тому, что функция коррекции ошибок будет проигнорирована или модуль вовсе не будет распознан.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль памяти выполнен в лаконичном промышленном дизайне без дополнительных радиаторов или декоративной подсветки. Такое решение связано с тем, что память, работающая на штатной частоте 5600 МГц в серверных корпусах с организованным продувом, не требует массивного пассивного охлаждения. Отсутствие радиатора также гарантирует совместимость с любыми системами охлаждения процессора и исключает риск механических конфликтов в плотных серверных стойках или корпусах рабочих станций.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате, как это рекомендовано в руководстве к ней. При планировании расширения объема в будущем настоятельно рекомендуется приобретать точно такую же модель памяти, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью, особенно при использовании функции ECC.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс — это узкая специализация модуля. Он не подходит для обычных игровых или мультимедийных ПК на базе потребительских процессоров Intel Core или AMD Ryzen (без поддержки ECC). Его ценность раскрывается именно в корпоративной и профессиональной среде, где цена ошибки высока. Перед покупкой дважды проверьте спецификации вашей материнской платы на предмет поддержки ECC UDIMM DDR5. Если ваша задача — сборка надежной рабочей станции для рендеринга, проектирования или работы с виртуальными средами, и ваша платформа поддерживает ECC, этот модуль станет отличным выбором. Для домашнего или игрового использования лучше обратить внимание на обычную не-ECC память с более низкими таймингами и поддержкой XMP/EXPO.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен для специализированных рабочих станций и серверов начального уровня, где на первом месте стоит стабильность и безошибочная работа с критически важными данными. Он оптимально подойдет для создания или апгрейда системы, выполняющей задачи финансового моделирования, работы с базами данных, виртуализации или функционирующей в качестве файлового хранилища. В то время как для игр или стандартного монтажа видео часто выбирают память с более агрессивными таймингами, здесь главный акцент сделан на корпоративной надежности и исправлении ошибок на лету.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который представляет собой современное поколение с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является поддержка технологии ECC (Error-Correcting Code), которая автоматически обнаруживает и исправляет единичные ошибки в данных, что критически важно для бесперебойной работы серверов и ответственных рабочих станций. Форм-фактор UDIMM (Unbuffered DIMM) указывает на то, что это планка для настольных систем, но с серверным уровнем надежности, и она подходит только для материнских плат с соответствующими слотами, поддерживающими как DDR5, так и ECC-функциональность.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что является сбалансированным решением для развертывания виртуальных машин, работы с крупными наборами данных или выполнения фоновых серверных задач. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью, сокращая время обработки запросов. В реальных корпоративных сценариях это означает более отзывчивую систему при одновременной работе нескольких тяжелых служб и приложений, хотя абсолютный прирост скорости здесь вторичен по отношению к гарантированной целостности информации благодаря ECC.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и рабочее напряжение этого модуля оптимизированы инженерами Lenovo для работы в составе систем ThinkSystem, обеспечивая стабильность в круглосуточном режиме. Стоит понимать, что память с ECC, как правило, имеет несколько более высокую латентность по сравнению с игровыми не-ECC аналогами, что является платой за функцию коррекции ошибок. Данный модуль рассчитан на работу на штатных заводских настройках, и поддержка экстремальных профилей разгона, таких как XMP или EXPO, для него не предусмотрена, поскольку в корпоративной среде приоритетом является долгосрочная надежность, а не экстремальная производительность.
Совместимость с платформой
Модуль разработан для совместимости с серверными платформами и рабочими станциями Lenovo серии ThinkSystem, а также может работать в совместимых материнских платах сторонних производителей, поддерживающих DDR5 и, что самое важное, функцию ECC. Крайне необходимо перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата и процессор (чаще всего это модели Intel Xeon W-серии или AMD Ryzen PRO) официально поддерживают ECC UDIMM память. Использование этой планки в обычных потребительских платах, даже с разъемами DDR5, скорее всего, приведет к тому, что функция коррекции ошибок будет проигнорирована или модуль вовсе не будет распознан.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль памяти выполнен в лаконичном промышленном дизайне без дополнительных радиаторов или декоративной подсветки. Такое решение связано с тем, что память, работающая на штатной частоте 5600 МГц в серверных корпусах с организованным продувом, не требует массивного пассивного охлаждения. Отсутствие радиатора также гарантирует совместимость с любыми системами охлаждения процессора и исключает риск механических конфликтов в плотных серверных стойках или корпусах рабочих станций.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате, как это рекомендовано в руководстве к ней. При планировании расширения объема в будущем настоятельно рекомендуется приобретать точно такую же модель памяти, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью, особенно при использовании функции ECC.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс — это узкая специализация модуля. Он не подходит для обычных игровых или мультимедийных ПК на базе потребительских процессоров Intel Core или AMD Ryzen (без поддержки ECC). Его ценность раскрывается именно в корпоративной и профессиональной среде, где цена ошибки высока. Перед покупкой дважды проверьте спецификации вашей материнской платы на предмет поддержки ECC UDIMM DDR5. Если ваша задача — сборка надежной рабочей станции для рендеринга, проектирования или работы с виртуальными средами, и ваша платформа поддерживает ECC, этот модуль станет отличным выбором. Для домашнего или игрового использования лучше обратить внимание на обычную не-ECC память с более низкими таймингами и поддержкой XMP/EXPO.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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