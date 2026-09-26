Описание товара Оперативная память Kingston Server Premier, DDR4, 32Gb (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти создан для профессиональных серверных систем и рабочих станций, где на первом месте стоит стабильность, большой объём и безошибочная работа под круглосуточной нагрузкой. Он оптимален для организации файлового или веб-сервера, виртуализации, работы с большими базами данных или выполнения ресурсоёмких вычислений. В игровом или домашнем ПК эта память не применяется, так как её архитектура и стандарт совместимости заточены под иные, корпоративные платформы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль памяти стандарта DDR4, обеспечивающий высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями. Ключевая особенность - форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который отличается от обычных UDIMM наличием регистра-буфера, повышающего стабильность работы с большим количеством модулей на канал. Такой тип памяти предназначен исключительно для серверных материнских плат и рабочих станций с соответствующими слотами и чипсетами.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает внушительным объёмом в 32 ГБ, что позволяет серверу эффективно обрабатывать множество одновременных запросов или работать с огромными массивами данных без обращения к медленным дисковым накопителям. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что критично для снижения задержек в многопоточных серверных приложениях. Такой тандем объёма и скорости создаёт запас производительности для роста нагрузки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти, включая латентность CL22, оптимизированы под режим работы с регистром (RDIMM) и обеспечивают необходимую надёжность в ультрастабильных конфигурациях. Рабочее напряжение соответствует стандартам JEDEC для DDR4. Для серверной памяти профили автоматического разгона, такие как XMP, обычно не используются; модуль работает на заявленных частотах в соответствии со стандартными профилями платформы, гарантируя максимальную совместимость и отказоустойчивость.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с серверными платформами и рабочими станциями, которые явно поддерживают память формата RDIMM (Registered) или LRDIMM. К ним относятся системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable, AMD EPYC и некоторых линеек Intel Core для рабочих станций (на соответствующих чипсетах). Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают не только DDR4, но и именно регистровую (буферизованную) память, так как обычные десктопные платы для геймеров и пользователей с ней не работают.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, как и многие серверные модули, может не иметь массивных радиаторов, поскольку в штатных серверных стойках организован интенсивный обдув. Конструкция модуля рассчитана на эффективный отвод тепла в условиях постоянного потока воздуха от системных вентиляторов. Внешний вид строгий и функциональный, без декоративной подсветки, что соответствует корпоративному и индустриальному назначению компонента.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде одного модуля объёмом 32 ГБ. В серверных материнских платах, как правило, применяются многоканальные конфигурации (двух-, четырёх-, шести- или восьмиканальные) для максимальной пропускной способности. Для активации такого режима необходимо установить несколько одинаковых модулей в слоты, рекомендованные производителем платы. При расширении памяти крайне важно добавлять идентичные по характеристикам (объём, частота, тайминги, тип RDIMM) модули, а лучше - приобретать комплекты, протестированные на совместную работу.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это абсолютная несовместимость с обычными десктопными системами для дома и игр. RDIMM-память физически и логически не будет работать в материнских платах для процессоров Intel Core i3/i5/i7/i9 или AMD Ryzen потребительского сегмента. Также важно понимать, что серверные платформы могут иметь жёсткие ограничения по поддерживаемым частотам и объёмам на канал, поэтому сверка с QVL (списком совместимости) производителя материнской платы обязательна. Этот модуль - оптимальный выбор для целенаправленной модернизации или сборки сервера, где важны надёжность и большой объём, но не для апгрейда домашнего ПК.