Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиатором, серебристый/черный
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиатором, серебристый/черный
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 станет отличной отправной точкой для тех, кто собирает современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию с прицелом на будущее. Одного модуля объёмом 16 ГБ достаточно для комфортных игр, работы в ресурсоёмких приложениях и многозадачности, но для максимальной отдачи в рендеринге, монтаже видео или топовых играх в 4К стоит планировать установку второго идентичного модуля для активации двухканального режима. Он идеально подходит для пользователей, желающих выйти за рамки базовых конфигураций DDR5 и получить ощутимый прирост производительности от высокой скорости без немедленных инвестиций в комплект из двух планок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает новый уровень эффективности и пропускной способности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевое улучшение – разделение каналов внутри одной планки и более высокая плотность данных, что напрямую влияет на скорость работы с большими объёмами информации. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, и физически он не подойдёт для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных ПК.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 16 ГБ на одном модуле – это солидный запас для большинства текущих задач. Частота 6400 МГц является высоким показателем даже для стандарта DDR5, обеспечивая значительный прирост пропускной способности. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и плавности, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускорит загрузку и обработку больших проектов, будь то сложные трёхмерные сцены или многодорожечные аудиофайлы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги CL32 при столь высокой частоте 6400 МГц говорят об отличном балансе между скоростью и низкой латентностью, что положительно сказывается на времени отклика системы. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль разгона в BIOS совместимой материнской платы и сразу выйти на заявленные характеристики без сложных ручных настроек. Это делает его удобным выбором даже для пользователей без глубокого опыта в оверклокинге.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее, использующих слоты DIMM под DDR5. Важно помнить, что для поддержки частоты 6400 МГц необходима материнская плата с соответствующими возможностями чипсета и, возможно, актуальная версия BIOS. Всегда сверяйте спецификации вашей материнской платы на предмет поддержки таких высокочастотных модулей памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён низкопрофильным, но эффективным алюминиевым радиатором в двухцветном серебристо-чёрном дизайне. Его основная задача – обеспечивать стабильный теплоотвод при длительной работе на высоких частотах, предотвращая троттлинг и поддерживая надёжность. Компактная высота планки минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что является важным плюсом при сборке.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одного модуля. Для раскрытия всего потенциала современных процессоров и удвоения эффективной пропускной способности рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить их в правильные слоты материнской платы, активировав двухканальный режим. Смешивать этот модуль с другими, особенно имеющими иные частоту или тайминги, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это необходимость в совместимой современной платформе (Intel LGA1700/1851 или AMD AM5), поскольку стандарты DDR5 и DDR4 физически и электрически несовместимы. Убедитесь, что ваша материнская плата в списке поддержки (QVL) указывает стабильную работу с модулями на частоте 6400 МГц. Этот модуль станет оптимальным выбором для тех, кто строит сбалансированную и быструю систему с возможностью дальнейшего увеличения объёма до 32 ГБ, но если вам критически важна максимальная производительность уже сейчас, стоит рассмотреть готовый двухканальный комплект (2x16 ГБ) той же серии.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 станет отличной отправной точкой для тех, кто собирает современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию с прицелом на будущее. Одного модуля объёмом 16 ГБ достаточно для комфортных игр, работы в ресурсоёмких приложениях и многозадачности, но для максимальной отдачи в рендеринге, монтаже видео или топовых играх в 4К стоит планировать установку второго идентичного модуля для активации двухканального режима. Он идеально подходит для пользователей, желающих выйти за рамки базовых конфигураций DDR5 и получить ощутимый прирост производительности от высокой скорости без немедленных инвестиций в комплект из двух планок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает новый уровень эффективности и пропускной способности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевое улучшение – разделение каналов внутри одной планки и более высокая плотность данных, что напрямую влияет на скорость работы с большими объёмами информации. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, и физически он не подойдёт для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных ПК.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 16 ГБ на одном модуле – это солидный запас для большинства текущих задач. Частота 6400 МГц является высоким показателем даже для стандарта DDR5, обеспечивая значительный прирост пропускной способности. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и плавности, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускорит загрузку и обработку больших проектов, будь то сложные трёхмерные сцены или многодорожечные аудиофайлы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги CL32 при столь высокой частоте 6400 МГц говорят об отличном балансе между скоростью и низкой латентностью, что положительно сказывается на времени отклика системы. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль разгона в BIOS совместимой материнской платы и сразу выйти на заявленные характеристики без сложных ручных настроек. Это делает его удобным выбором даже для пользователей без глубокого опыта в оверклокинге.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее, использующих слоты DIMM под DDR5. Важно помнить, что для поддержки частоты 6400 МГц необходима материнская плата с соответствующими возможностями чипсета и, возможно, актуальная версия BIOS. Всегда сверяйте спецификации вашей материнской платы на предмет поддержки таких высокочастотных модулей памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён низкопрофильным, но эффективным алюминиевым радиатором в двухцветном серебристо-чёрном дизайне. Его основная задача – обеспечивать стабильный теплоотвод при длительной работе на высоких частотах, предотвращая троттлинг и поддерживая надёжность. Компактная высота планки минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что является важным плюсом при сборке.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одного модуля. Для раскрытия всего потенциала современных процессоров и удвоения эффективной пропускной способности рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить их в правильные слоты материнской платы, активировав двухканальный режим. Смешивать этот модуль с другими, особенно имеющими иные частоту или тайминги, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это необходимость в совместимой современной платформе (Intel LGA1700/1851 или AMD AM5), поскольку стандарты DDR5 и DDR4 физически и электрически несовместимы. Убедитесь, что ваша материнская плата в списке поддержки (QVL) указывает стабильную работу с модулями на частоте 6400 МГц. Этот модуль станет оптимальным выбором для тех, кто строит сбалансированную и быструю систему с возможностью дальнейшего увеличения объёма до 32 ГБ, но если вам критически важна максимальная производительность уже сейчас, стоит рассмотреть готовый двухканальный комплект (2x16 ГБ) той же серии.
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