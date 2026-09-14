Описание товара Оперативная память Kingston Fury Impact, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 4800 MHz, CL38, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Эти модули памяти предназначены для современных ноутбуков и компактных ПК, которые требуют серьёзной производительности в мобильных условиях. Они оптимально подойдут для геймеров, выбирающих игровые ноутбуки, а также для профессионалов, работающих с графикой, монтажом видео или сложными инженерными расчётами на портативных рабочих станциях. Объёма 32 ГБ с лихвой хватит для комфортной многозадачности с десятками вкладок браузера, параллельной работой тяжёлых приложений и игр на высоких настройках, делая этот комплект отличным выбором для мощного апгрейда.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 в форм-факторе SO-DIMM. Это означает, что модули предназначены именно для ноутбуков, компактных десктопов (NUC, мини-ПК) и некоторых материнских плат Mini-ITX. Ключевое отличие DDR5 от предыдущих поколений — повышенная пропускная способность и эффективность благодаря новой архитектуре. Важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша платформа поддерживает именно этот новый стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Базовая частота работы составляет 4800 МГц, что является стандартным значением для мобильных платформ DDR5 на старте. Такой объём и скорость обеспечивают высокую отзывчивость системы, практически исключая подтормаживания из-за нехватки ОЗУ. В играх высокая пропускная способность улучшит минимум кадров в секунду, а в рабочих задачах, таких как рендеринг или обработка больших данных, ускорит вычисления, особенно в связке с мощным процессором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти (тайминги) для этой модели указаны как CL38, что является типичным значением для DDR5-4800 на стартовом уровне. Несколько возросшая латентность по сравнению с DDR4 компенсируется значительно более высокой эффективной пропускной способностью новой архитектуры. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль с заявленными частотой и таймингами в совместимой системе, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (процессоры 12-го поколения Core и новее, Alder Lake-P/H/U и последующие) и AMD (процессоры серии Ryzen 6000 и новее с поддержкой DDR5). Критически важно убедиться, что конкретная модель вашего ноутбука или материнской платы поддерживает стандарт DDR5 и имеет соответствующие SO-DIMM-слоты. Для активации профиля XMP может потребоваться соответствующая опция в BIOS/UEFI вашего устройства.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули Kingston Fury Impact оснащены низкопрофильными радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при длительных нагрузках, обеспечивая стабильную работу на заявленных частотах. Компактная конструкция радиаторов минимизирует риск конфликтов с системой охлаждения ноутбука, что особенно важно в стеснённых условиях корпуса. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для пользователей, ценящих надёжность и эффективность без визуальных излишеств.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, который значительно повышает скорость обмена данными с процессором по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима установите планки в слоты, указанные в руководстве к вашему ноутбуку или материнской плате. Дальнейшее расширение возможно, но рекомендуется использовать идентичные модули для сохранения стабильности и производительности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это совместимость только с платформами, поддерживающими DDR5 SO-DIMM. Убедитесь в этом, сверив спецификации вашего устройства. Хотя память поддерживает XMP, конечная рабочая частота может зависеть от возможностей конкретной модели ноутбука. Этот комплект — сбалансированное решение для тех, кому нужен большой объём и современный стандарт DDR5 для игр и работы. Если ваш ноутбук поддерживает только DDR4, эти модули не подойдут, и стоит рассмотреть аналоги в предыдущем поколении.