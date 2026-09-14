Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast RGB, DDR5, 64Gb (4x16 GB), 6000 MHz, CL40, радиатор, RGB, черный

Для кого и под какие задачи

Этот мощный комплект оперативной памяти разработан для энтузиастов, создающих высокопроизводительные игровые системы или рабочие станции для профессиональных задач. Четыре модуля суммарным объёмом 64 ГБ с частотой 6000 МГц отлично подойдут для современных игр в 4K-разрешении с максимальными настройками, потоковой трансляции, а также для ресурсоёмких процессов: монтажа видео 4K/8K, 3D-рендеринга и работы с большими массивами данных. Для офисной многозадачности или базового домашнего ПК такой объём и скорость будут избыточны, а вот для серьёзной рабочей нагрузки и апгрейда топовой платформы они станут идеальным выбором, обеспечивая высокую отзывчивость системы даже при полной загрузке.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая устанавливает новый уровень пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предшествующей DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что предназначено исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что физически и электрически DDR5 не совместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому для установки потребуется современная материнская плата с соответствующими разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из четырёх модулей по 16 ГБ каждый, предлагая в сумме внушительные 64 ГБ оперативной памяти. Такой объём позволяет без малейших задержек работать с несколькими тяжёлыми приложениями одновременно, держать открытыми сотни вкладок браузера и обрабатывать проекты любого масштаба. Частота 6000 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на частоту кадров в играх, особенно на платформах AMD Ryzen с процессорами серии 7000, и значительно ускоряет операции кодирования и рендеринга в профессиональном софте.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Латентность памяти определяется таймингами, и у данной модели основная задержка CL составляет 40 циклов при рабочем напряжении 1.35 В. В паре с высокой частотой 6000 МГц этот баланс обеспечивает отличную реальную пропускную способность. Для простой активации заявленных скоростей модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 – в BIOS материнской платы достаточно выбрать соответствующий профиль, чтобы система автоматически настроила все параметры, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и старше (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD Ryzen 7000 и новее (сокет AM5). Для стабильной работы на частоте 6000 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим такие скорости, например, Z790, B760 для Intel или X670E, B650 для AMD. Рекомендуется устанавливать все четыре модуля в четырёхканальную платформу или использовать в двухканальном режиме на двухслотовых платах, предварительно проверив список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащён алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при высокой нагрузке, что критично для стабильности работы на частотах DDR5. Конструкция радиатора продумана для хорошего воздушного потока в корпусе. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет создать яркий визуальный акцент в сборке – её можно синхронизировать с системами освещения материнских плат ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light и другими через фирменную утилиту Kingston Fury CTRL.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из четырёх идентичных модулей, что гарантирует их полную совместимость между собой и стабильную работу в многоканальных режимах. Для активации двухканального или четырёхканального режима (в зависимости от платформы) и максимальной производительности модули необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, как указано в её руководстве. Докупать отдельные планки для расширения этого комплекта не рекомендуется – лучше использовать модули из одного набора, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью и разгонными профилями.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение – абсолютная несовместимость с платформами под память DDR4, проверьте поколение слотов на вашей материнской плате. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Из-за высоты радиаторов с RGB-подсветкой возможен конфликт с массивными процессорными кулерами башенного типа, поэтому заранее оцените пространство в системном блоке. Этот комплект оптимален для пользователей, собирающих мощный ПК с нуля под топовые задачи, где важны и большой объём, и высокая скорость. Если ваша материнская плата имеет только два слота, убедитесь, что она поддерживает работу с четырьмя виртуальными каналами (2DPC) на таких частотах, либо рассмотрите комплект из двух модулей большей ёмкости.