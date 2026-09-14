Оперативная память Kingston Fury Beast RGB, DDR5, 64GB (2x32GB), 5600 MHz, CL36, с радиатором, RGB, черный
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast RGB, DDR5, 64GB (2x32GB), 5600 MHz, CL36, с радиатором, RGB, черный
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет тем, кто планирует сборку нового производительного ПК для работы с ресурсоемкими задачами или современных игр. Объема в 64 ГБ с избытком хватит для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга, обработки больших данных и одновременной работы с множеством тяжелых приложений. Для большинства геймеров такой объем будет избыточен, но он станет выгодным вложением в будущее, обеспечивая комфортную многозадачность даже при стриминге и открытии десятков вкладок в фоне.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память последнего поколения DDR5, которая устанавливается только в современные настольные ПК. Она использует форм-фактор DIMM, а значит, не подходит для ноутбуков или компактных систем с SO-DIMM слотами. Переход на DDR5 приносит существенный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4, но требует совместимой материнской платы и процессора, поддерживающих этот стандарт.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на отзывчивости системы при обработке больших файлов и в играх с открытым миром. Такой связки объёма и скорости достаточно для того, чтобы практически забыть о подгрузках текстур и долгих рендерах, делая рабочий процесс и развлечения максимально плавными.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержка памяти, обозначаемая как CL36, находится в хорошем балансе с частотой 5600 МГц для стандартного DDR5, обеспечивая приемлемую латентность. Модули поддерживают профиль автоматического разгона Intel XMP 3.0, что позволяет получить заявленные частоту и тайминги простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы. Это избавляет от сложной ручной настройки, но для стабильной работы важно обновить BIOS и убедиться в совместимости платформы.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 7000. Необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим DDR5 и соответствующей разводкой слотами DIMM. Перед покупкой важно проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как заявленная частота в 5600 МГц может быть достигнута не на всех конфигурациях.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен массивным алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно рассеивает тепло даже при длительной нагрузке на высокой частоте. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать световые эффекты с другими компонентами системы через фирменное ПО материнской платы или утилиты Kingston Fury CTRL. Стоит учитывать высоту планок с радиаторами при выборе крупного процессорного кулера, чтобы избежать механических конфликтов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности в играх и профессиональных приложениях. Для правильной активации двухканального режима модули нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате. В будущем объем можно расширить, докупив аналогичный комплект, но стабильность работы при полной загрузке всех слотов не гарантирована без тщательной проверки совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это совместимость только с платформами, поддерживающими DDR5. Нельзя установить эти модули в плату со слотами для DDR4. Даже на совместимой материнской плате для активации профиля XMP и работы на частоте 5600 МГц может потребоваться обновление BIOS до последней версии. При сборке компактных систем или использовании больших башенных кулеров проверяйте зазор между радиатором памяти и охлаждением процессора. Этот комплект - отличный выбор для сборщиков рабочих станций и энтузиастов, которым нужен большой объем и современный стандарт, но обычным пользователям и геймерам для игр может быть достаточно более доступного комплекта DDR5 меньшего объема и с чуть более низкой частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет тем, кто планирует сборку нового производительного ПК для работы с ресурсоемкими задачами или современных игр. Объема в 64 ГБ с избытком хватит для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга, обработки больших данных и одновременной работы с множеством тяжелых приложений. Для большинства геймеров такой объем будет избыточен, но он станет выгодным вложением в будущее, обеспечивая комфортную многозадачность даже при стриминге и открытии десятков вкладок в фоне.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память последнего поколения DDR5, которая устанавливается только в современные настольные ПК. Она использует форм-фактор DIMM, а значит, не подходит для ноутбуков или компактных систем с SO-DIMM слотами. Переход на DDR5 приносит существенный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4, но требует совместимой материнской платы и процессора, поддерживающих этот стандарт.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на отзывчивости системы при обработке больших файлов и в играх с открытым миром. Такой связки объёма и скорости достаточно для того, чтобы практически забыть о подгрузках текстур и долгих рендерах, делая рабочий процесс и развлечения максимально плавными.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержка памяти, обозначаемая как CL36, находится в хорошем балансе с частотой 5600 МГц для стандартного DDR5, обеспечивая приемлемую латентность. Модули поддерживают профиль автоматического разгона Intel XMP 3.0, что позволяет получить заявленные частоту и тайминги простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы. Это избавляет от сложной ручной настройки, но для стабильной работы важно обновить BIOS и убедиться в совместимости платформы.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 7000. Необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим DDR5 и соответствующей разводкой слотами DIMM. Перед покупкой важно проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как заявленная частота в 5600 МГц может быть достигнута не на всех конфигурациях.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен массивным алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно рассеивает тепло даже при длительной нагрузке на высокой частоте. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать световые эффекты с другими компонентами системы через фирменное ПО материнской платы или утилиты Kingston Fury CTRL. Стоит учитывать высоту планок с радиаторами при выборе крупного процессорного кулера, чтобы избежать механических конфликтов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности в играх и профессиональных приложениях. Для правильной активации двухканального режима модули нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате. В будущем объем можно расширить, докупив аналогичный комплект, но стабильность работы при полной загрузке всех слотов не гарантирована без тщательной проверки совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это совместимость только с платформами, поддерживающими DDR5. Нельзя установить эти модули в плату со слотами для DDR4. Даже на совместимой материнской плате для активации профиля XMP и работы на частоте 5600 МГц может потребоваться обновление BIOS до последней версии. При сборке компактных систем или использовании больших башенных кулеров проверяйте зазор между радиатором памяти и охлаждением процессора. Этот комплект - отличный выбор для сборщиков рабочих станций и энтузиастов, которым нужен большой объем и современный стандарт, но обычным пользователям и геймерам для игр может быть достаточно более доступного комплекта DDR5 меньшего объема и с чуть более низкой частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Beast RGB, DDR5, 64GB (2x32GB), 5600 MHz, CL36, с радиатором, RGB, черный