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Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный

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Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 1
Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 2
Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 3
Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 4
Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 5
Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 6
Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 7
Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 1
  • Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 2
  • Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 3
  • Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 4
  • Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 5
  • Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 6
  • Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 7
  • Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740301
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Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х1
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для энтузиастов, собирающих современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию на платформах Intel 12-13-14-го поколений или AMD Ryzen 7000 серии. Объём 32 ГБ в двухканальном режиме с запасом покрывает потребности в требовательных играх на максимальных настройках, одновременной работе с десятками вкладок браузера и тяжёлых приложений, а также в монтаже видео и 3D-рендеринге. Высокая частота 6000 МГц обеспечит заметный прирост плавности в играх с быстрой сменой сцен и ускорит обработку больших данных, хотя для чисто офисных задач или апгрейда старых систем он будет избыточен.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который пришёл на смену DDR4 и предлагает удвоенную пропускную способность и более высокую энергоэффективность. Это означает, что память совместима исключительно с материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM под DDR5, и не подойдёт для старых платформ. Форм-фактор 288-контактный DIMM предназначен для настольных компьютеров, поэтому для ноутбуков или мини-ПК с SO-DIMM слотами он не подходит.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти – оптимальный объём для любых современных задач. Частота 6000 МГц относится к высокому сегменту стандарта DDR5 и обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, скорость отклика системы в профессиональных приложениях и общую отзывчивость ПК под нагрузкой. Для процессоров AMD Ryzen 7000 серии эта частота часто считается «золотым» балансом между производительностью и стабильностью.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL30, что означает низкую латентность при высокой частоте 6000 МГц, обеспечивая хороший баланс между скоростью передачи данных и задержками. Для работы на заявленных параметрах модули поддерживают профили Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, что позволяет легко активировать режим разгона в BIOS/UEFI материнской платы без ручного подбора десятков настроек. Рабочее напряжение обычно находится в рамках спецификации DDR5, обеспечивая стабильную работу.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами, использующими DDR5: это сокеты Intel LGA 1700 (процессоры 12-13-14-го поколений Core) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 серии). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не под DDR4, так как они физически несовместимы. Также рекомендуется проверить QVL-лист (список рекомендованной памяти) на сайте производителя материнской платы для гарантии выхода на частоту 6000 МГц, особенно в четырёхслотовой конфигурации.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые не только эффективно рассеивают тепло при длительных нагрузках на высоких частотах, но и являются частью дизайна. Встроенная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через фирменное программное обеспечение Kingston Fury CTRL или совместимые утилиты материнских плат (ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и т.д.), что важно для создания эстетичной игровой сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что даёт ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Для активации двухканального режима модули следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. При необходимости дальнейшего расширения до 64 ГБ стоит докупать идентичный комплект, но смешивание с модулями других частот или таймингов может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение – совместимость исключительно с платформами DDR5, поэтому для систем на базе DDR4 или DDR3 этот комплект не подойдёт. Высокие радиаторы, хотя и улучшают охлаждение, могут конфликтовать с габаритными процессорными кулерами, особенно в компактных корпусах, поэтому стоит заранее проверить свободное пространство. Для выхода на заявленные 6000 МГц может потребоваться активация профиля XMP/EXPO в BIOS, а на некоторых материнских платах начального уровня или с сильно загруженными четырьмя слотами память может работать на более низкой частоте. Этот комплект оптимален для пользователей, которые хотят получить высокую производительность и современный дизайн без экстремального разгона, а тем, кому нужен больший объём для тяжёлого рендеринга или виртуальных машин, стоит рассмотреть комплекты 2x32 ГБ.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для энтузиастов, собирающих современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию на платформах Intel 12-13-14-го поколений или AMD Ryzen 7000 серии. Объём 32 ГБ в двухканальном режиме с запасом покрывает потребности в требовательных играх на максимальных настройках, одновременной работе с десятками вкладок браузера и тяжёлых приложений, а также в монтаже видео и 3D-рендеринге. Высокая частота 6000 МГц обеспечит заметный прирост плавности в играх с быстрой сменой сцен и ускорит обработку больших данных, хотя для чисто офисных задач или апгрейда старых систем он будет избыточен.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который пришёл на смену DDR4 и предлагает удвоенную пропускную способность и более высокую энергоэффективность. Это означает, что память совместима исключительно с материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM под DDR5, и не подойдёт для старых платформ. Форм-фактор 288-контактный DIMM предназначен для настольных компьютеров, поэтому для ноутбуков или мини-ПК с SO-DIMM слотами он не подходит.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти – оптимальный объём для любых современных задач. Частота 6000 МГц относится к высокому сегменту стандарта DDR5 и обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, скорость отклика системы в профессиональных приложениях и общую отзывчивость ПК под нагрузкой. Для процессоров AMD Ryzen 7000 серии эта частота часто считается «золотым» балансом между производительностью и стабильностью.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL30, что означает низкую латентность при высокой частоте 6000 МГц, обеспечивая хороший баланс между скоростью передачи данных и задержками. Для работы на заявленных параметрах модули поддерживают профили Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, что позволяет легко активировать режим разгона в BIOS/UEFI материнской платы без ручного подбора десятков настроек. Рабочее напряжение обычно находится в рамках спецификации DDR5, обеспечивая стабильную работу.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами, использующими DDR5: это сокеты Intel LGA 1700 (процессоры 12-13-14-го поколений Core) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 серии). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не под DDR4, так как они физически несовместимы. Также рекомендуется проверить QVL-лист (список рекомендованной памяти) на сайте производителя материнской платы для гарантии выхода на частоту 6000 МГц, особенно в четырёхслотовой конфигурации.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые не только эффективно рассеивают тепло при длительных нагрузках на высоких частотах, но и являются частью дизайна. Встроенная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через фирменное программное обеспечение Kingston Fury CTRL или совместимые утилиты материнских плат (ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и т.д.), что важно для создания эстетичной игровой сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что даёт ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Для активации двухканального режима модули следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. При необходимости дальнейшего расширения до 64 ГБ стоит докупать идентичный комплект, но смешивание с модулями других частот или таймингов может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение – совместимость исключительно с платформами DDR5, поэтому для систем на базе DDR4 или DDR3 этот комплект не подойдёт. Высокие радиаторы, хотя и улучшают охлаждение, могут конфликтовать с габаритными процессорными кулерами, особенно в компактных корпусах, поэтому стоит заранее проверить свободное пространство. Для выхода на заявленные 6000 МГц может потребоваться активация профиля XMP/EXPO в BIOS, а на некоторых материнских платах начального уровня или с сильно загруженными четырьмя слотами память может работать на более низкой частоте. Этот комплект оптимален для пользователей, которые хотят получить высокую производительность и современный дизайн без экстремального разгона, а тем, кому нужен больший объём для тяжёлого рендеринга или виртуальных машин, стоит рассмотреть комплекты 2x32 ГБ.

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Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6000 MHz, CL30, радиатор, RGb, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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