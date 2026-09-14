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Оперативная память Kingston Fury Beast EXPO, DDR5, 32Gb (2x16 GB), 6400 MHz, CL32, радиатор, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston Fury Beast EXPO, DDR5, 32Gb (2x16 GB), 6400 MHz, CL32, радиатор, белый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740299
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Характеристики

Бренд
Kingston
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х2
Вес, г.
140

Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast EXPO, DDR5, 32Gb (2x16 GB), 6400 MHz, CL32, радиатор, белый

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти DDR5 предназначен для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему на современной платформе AMD. Высокая частота 6400 МГц и низкие задержки CL32 отлично раскроют потенциал новых процессоров Ryzen 7000 Series в играх и сложных рабочих приложениях, обеспечивая плавный геймплей и высокую скорость отклика. Общий объём 32 ГБ (2x16 ГБ) с запасом покрывает потребности современных ААА-игр, потоковой трансляции, монтажа видео в разрешении 1080p/1440p и работы с большим количеством вкладок браузера одновременно, что делает его сбалансированным выбором для мощной игровой или гибридной рабочей станции.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая устанавливает новый стандарт пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Она использует форм-фактор DIMM и предназначена исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3 на материнской плате, поэтому убедитесь, что ваша платформа поддерживает именно это поколение памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ быстрой двухканальной памяти. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пиковую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, обработки больших данных и отзывчивость системы в ресурсоёмких сценариях. Для процессоров AMD Ryzen 7000 Series именно такая частота часто является оптимальным балансом между производительностью и стабильностью, давая ощутимый прирост кадровой частоты в играх по сравнению со стандартными скоростями JEDEC.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CL32 указывает на низкую латентность, что в паре с высокой частотой 6400 МГц обеспечивает высокую реальную скорость работы памяти. Модули работают при стандартном для DDR5 напряжении 1.4 В. Главная особенность комплекта — поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который хранит в памяти оптимизированные настройки частоты и таймингов. Для их активации достаточно одной настройки в BIOS/UEFI современных материнских плат AMD, что гарантирует стабильную работу на заявленной скорости без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована для платформы AMD AM5 с процессорами Ryzen 7000 Series и чипсетами X670, B650 и A620. Профиль EXPO заточен именно под эту архитектуру. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы убедиться в гарантированной работе на частоте 6400 МГц. Для стабильной активации высокочастотных профилей может потребоваться установка последней версии BIOS материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащён низкопрофильным алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при высокочастотной работе. Это способствует долгосрочной стабильности системы. Дизайн радиатора выполнен в стиле серии Fury Beast и не имеет агрессивно высокой конструкции, что минимизирует риск конфликта с установкой крупных башенных кулеров для процессора. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где важен аккуратный внешний вид без излишней подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такой подход сразу обеспечивает работу в высокопроизводительном двухканальном режиме (Dual-Channel), что вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки. Для активации этого режима установите модули в слоты материнской платы, указанные в её руководстве (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один). Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести аналогичный комплект, но смешивание разных наборов памяти, даже с одинаковыми маркировками, не гарантирует стабильной работы на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR5, то есть с Intel LGA 1700 (частично) и AMD AM5 (оптимизировано). На платформе Intel модули будут работать с профилем XMP 3.0. При выборе убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 6400 МГц и выше, особенно при заполнении всех четырёх слотов, так как это может потребовать снижения частоты для сохранения стабильности. Этот комплект оптимален для пользователей AMD, ищущих быструю, стабильную и визуально сдержанную память для игр и работы. Если ваша задача — максимальный разгон или сборка системы на базе устаревшей платформы DDR4, стоит рассмотреть другие варианты.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Beast EXPO, DDR5, 32Gb (2x16 GB), 6400 MHz, CL32, радиатор, белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти DDR5 предназначен для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему на современной платформе AMD. Высокая частота 6400 МГц и низкие задержки CL32 отлично раскроют потенциал новых процессоров Ryzen 7000 Series в играх и сложных рабочих приложениях, обеспечивая плавный геймплей и высокую скорость отклика. Общий объём 32 ГБ (2x16 ГБ) с запасом покрывает потребности современных ААА-игр, потоковой трансляции, монтажа видео в разрешении 1080p/1440p и работы с большим количеством вкладок браузера одновременно, что делает его сбалансированным выбором для мощной игровой или гибридной рабочей станции.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая устанавливает новый стандарт пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Она использует форм-фактор DIMM и предназначена исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3 на материнской плате, поэтому убедитесь, что ваша платформа поддерживает именно это поколение памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ быстрой двухканальной памяти. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пиковую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, обработки больших данных и отзывчивость системы в ресурсоёмких сценариях. Для процессоров AMD Ryzen 7000 Series именно такая частота часто является оптимальным балансом между производительностью и стабильностью, давая ощутимый прирост кадровой частоты в играх по сравнению со стандартными скоростями JEDEC.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CL32 указывает на низкую латентность, что в паре с высокой частотой 6400 МГц обеспечивает высокую реальную скорость работы памяти. Модули работают при стандартном для DDR5 напряжении 1.4 В. Главная особенность комплекта — поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который хранит в памяти оптимизированные настройки частоты и таймингов. Для их активации достаточно одной настройки в BIOS/UEFI современных материнских плат AMD, что гарантирует стабильную работу на заявленной скорости без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована для платформы AMD AM5 с процессорами Ryzen 7000 Series и чипсетами X670, B650 и A620. Профиль EXPO заточен именно под эту архитектуру. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы убедиться в гарантированной работе на частоте 6400 МГц. Для стабильной активации высокочастотных профилей может потребоваться установка последней версии BIOS материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащён низкопрофильным алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при высокочастотной работе. Это способствует долгосрочной стабильности системы. Дизайн радиатора выполнен в стиле серии Fury Beast и не имеет агрессивно высокой конструкции, что минимизирует риск конфликта с установкой крупных башенных кулеров для процессора. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где важен аккуратный внешний вид без излишней подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такой подход сразу обеспечивает работу в высокопроизводительном двухканальном режиме (Dual-Channel), что вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки. Для активации этого режима установите модули в слоты материнской платы, указанные в её руководстве (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один). Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести аналогичный комплект, но смешивание разных наборов памяти, даже с одинаковыми маркировками, не гарантирует стабильной работы на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR5, то есть с Intel LGA 1700 (частично) и AMD AM5 (оптимизировано). На платформе Intel модули будут работать с профилем XMP 3.0. При выборе убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 6400 МГц и выше, особенно при заполнении всех четырёх слотов, так как это может потребовать снижения частоты для сохранения стабильности. Этот комплект оптимален для пользователей AMD, ищущих быструю, стабильную и визуально сдержанную память для игр и работы. Если ваша задача — максимальный разгон или сборка системы на базе устаревшей платформы DDR4, стоит рассмотреть другие варианты.

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Отзывы


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