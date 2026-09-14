Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast EXPO, DDR5, 32Gb (1x32 GB), 6000 MHz, CL30, радиатор, белый

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти идеально подходит пользователям, собирающим современную платформу на базе процессоров AMD Ryzen 7000 серии и нуждающимся в большом объеме ОЗУ для профессиональных задач. Он станет отличным выбором для рабочих станций, занятых рендерингом, компиляцией кода, работой с виртуальными машинами или обработкой массивных данных, где критичен не только объем, но и высокая пропускная способность. Для классических игровых сборок, где приоритетом является двухканальный режим, стоит рассмотреть комплект из двух планок, но одиночный модуль на 32 ГБ предоставляет уникальную возможность для дальнейшего безболезненного расширения до 64 или даже 128 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение для настольных ПК. Ключевые улучшения DDR5 включают значительно возросшую пропускную способность, сниженное рабочее напряжение и встроенную схему управления питанием (PMIC) на самой планке. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для обычных настольных компьютеров; этот модуль физически не подойдет для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных системах.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объем в 32 ГБ, что является отличным стартом для ресурсоемких рабочих нагрузок. Частота 6000 МГц находится в оптимальном для платформ AMD Ryzen 7000 диапазоне, обеспечивая высокую пропускную способность и низкую латентность благодаря синхронизации с внутренней шиной Infinity Fabric процессора. В реальных сценариях такая комбинация объема и скорости обеспечит плавную работу с "тяжелыми" приложениями, уменьшит время рендеринга и исключит подтормаживания при многозадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми процессами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CL30 (CAS Latency) для частоты 6000 МГц является очень сбалансированным и указывает на высокое качество используемых чипов памяти. Низкая латентность в паре с высокой эффективной частотой напрямую влияет на скорость отклика системы в играх и приложениях. Особенностью данной модели является поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который позволяет автоматически и стабильно выйти на заявленные частоту 6000 МГц и тайминги в один клик через BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного тонкого разгона.

Совместимость с платформой

Модуль оптимизирован для работы с материнскими платами на чипсетах AMD 600 серии (X670E, X670, B650, A620) и процессорами Ryzen 7000 (AM5). Крайне важно помнить, что стандарт DDR5 не имеет обратной совместимости со слотами DDR4. Для активации профиля EXPO и работы на частоте 6000 МГц рекомендуется использовать совместимую материнскую плату и установить последнюю версию BIOS/UEFI. На платформах Intel 600/700 серии модуль также будет работать, но для разгона потребуется использовать профиль Intel XMP 3.0.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Память оснащена низкопрофильным алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло от чипов даже при длительной нагрузке на высокой частоте. Его компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖК-кулерами, что важно при планировании сборки. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, производительных сборок без акцента на RGB-освещение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль (1x32 ГБ), который будет работать в одноканальном режиме. Для раскрытия полного потенциала современных платформ и удвоения пропускной способности памяти настоятельно рекомендуется использовать память парами, то есть установить два или четыре идентичных модуля. Данная планка предоставляет удобный путь для апгрейда: вы можете начать с одного модуля на 32 ГБ, а позже добавить второй такой же для активации двухканального режима и выхода на общий объем в 64 ГБ.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием одного модуля – одноканальный режим может стать "бутылочным горлышком" в играх и некоторых приложениях по сравнению с двухканальной конфигурацией. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR5 и поддерживает частоту 6000 МГц. Для достижения заявленных скоростей обязательно активируйте профиль EXPO (для AMD) или XMP (для Intel) в BIOS. Этот модуль оптимален для пользователей AMD AM5, планирующих серьезную рабочую станцию с возможностью последующего увеличения объема; геймерам, собирающим систему с нуля, чаще стоит сразу взять комплект из двух планок меньшего объема.