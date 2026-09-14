Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 64Gb (2x32 GB), 5600 MHz, CL36, DIMM, радиатор, белый

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти DDR5 объёмом 64 ГБ рассчитан на пользователей, которые стремятся к максимальной производительности в профессиональных задачах и тяжёлой многозадачности. Он станет отличным выбором для сборки мощной рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с большими базами данных и виртуализации, а также для геймеров, запускающих игры на высоких настройках одновременно с стримингом и работой в фоне. Для обычной офисной работы или лёгкого домашнего использования такой объём является избыточным, а для экстремального оверклокинга можно рассмотреть модули с более высокой частотой и оптимизированными таймингами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, последнего на данный момент поколения, которое приносит значительное увеличение пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Очень важно помнить, что слоты для DDR5 на материнской плате имеют иной ключ и физически несовместимы с планками предыдущих поколений - DDR4, DDR3 и т.д.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ - этого более чем достаточно для комфортной работы с самыми требовательными современными приложениями и многозадачности. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с "тяжёлыми" проектами и уменьшает время рендеринга. Высокий объём позволяет держать в памяти огромные наборы данных, а частота гарантирует быстрый доступ к ним.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL36, что указывает на задержку памяти. В связке с частотой 5600 МГц эти параметры обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет легко и безопасно активировать заявленную частоту и тайминги через BIOS/UEFI материнской платы без необходимости ручного разгона. Рабочее напряжение обычно ниже, чем у DDR4, что способствует лучшей энергоэффективности.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen 7000 серии (AM5), оснащённых материнскими платами с разъёмами DDR5. Для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата, поддерживающая такие скорости, и свежая версия прошивки BIOS/UEFI. Всегда сверяйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными низкопрофильными радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое чипами памяти при высокой нагрузке, обеспечивая стабильную работу. Небольшая высота планок минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами при установке в ближайшие к процессору слоты. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для чистых, минималистичных сборок или систем, где внешний вид не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что изначально позволяет активировать высокопроизводительный двухканальный режим работы. Установив планки в правильные слоты на материнской плате (обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты от процессора), вы удваиваете эффективную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения до 128 ГБ потребуется приобрести такой же комплект, но смешивать модули с разными характеристиками не рекомендуется.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Даже на совместимой платформе для активации профиля XMP и выхода на частоту 5600 МГц может потребоваться обновление BIOS. Высокий суммарный объём в 64 ГБ оправдан только для профессиональных задач, тяжёлой многозадачности или специфических игровых сценариев; для игрового ПК среднего уровня часто достаточно 32 ГБ. Этот комплект оптимально подходит для создания мощной рабочей станции или топового игрового ПК, где важен и большой объём, и высокая скорость доступа к данным.