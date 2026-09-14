Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6400 MHz, CL32, радиатор, RGB, белый
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 32Gb (2x16 Gb), 6400 MHz, CL32, радиатор, RGB, белый
Для кого и под какие задачи
Данный комплект памяти Kingston Fury Beast DDR5 станет отличным выбором для тех, кто собирает современный игровой ПК или мощную рабочую станцию на базе процессоров последних поколений. Объём 32 ГБ (2 модуля по 16 ГБ) с высокой скоростью 6400 МГц идеально подходит для ресурсоёмких игр на максимальных настройках, одновременной работы с десятками вкладок браузера, фоновыми приложениями и для начальных этапов монтажа видео или трёхмерного рендеринга. Это решение предлагает оптимальный баланс между производительностью и стоимостью, превосходя базовые офисные комплекты и оставляя топовые оверклокерские модули для энтузиастов экстремального разгона.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новейшее поколение для настольных ПК. Она обеспечивает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4, но требует совместимой материнской платы и процессора. Форм-фактор DIMM означает, что модули предназначены для установки в обычные стационарные компьютеры и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей ёмкостью 32 ГБ состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что является популярным и сбалансированным решением для современных систем. Частота 6400 МГц является высокой даже для DDR5 и напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выразиться в увеличении минимального FPS и снижении просадок, а при работе с большими архивами, таблицами или в виртуальных машинах - в более быстрой загрузке и отклике приложений.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL32, что в сочетании с высокой частотой 6400 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение для стабильной работы на заявленных параметрах, как правило, повышено относительно стандартного для DDR5. Ключевой особенностью является поддержка профиля Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически разогнать память до номинальных 6400 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Память Kingston Fury Beast DDR5 совместима с платформами Intel 600-й, 700-й серий и новее, а также с современными платформами AMD Ryzen 7000 серии. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они не совместимы с DDR4. Для достижения заявленной частоты 6400 МГц необходима достаточно продвинутая плата и, в некоторых случаях, актуальная версия микропрограммы BIOS/UEFI. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые помогают рассеивать тепло при высокой частоте работы и поддерживают стабильность в длительных сессиях. Их высота может быть больше, чем у планок без радиаторов, поэтому стоит проверить совместимость с крупногабаритными процессорными кулерами, особенно в компактных корпусах. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет настраивать свечение через фирменное ПО Kingston или синхронизировать его с системой подсветки материнской платы для создания единого визуального стиля сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных процессоров. Для активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. В дальнейшем объём можно увеличить, установив еще один идентичный комплект, но стабильность работы на высоких частотах при заполнении всех четырёх слотов не гарантирована.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая несовместимость с материнскими платами и процессорами, поддерживающими только DDR4. Высокая частота 6400 МГц может не стабильно работать на самых бюджетных платах или с некоторыми процессорами, чей встроенный контроллер памяти не рассчитан на такие скорости. Перед выбором убедитесь, что ваша целевая платформа поддерживает DDR5 и проверьте рекомендованные скорости для вашего процессора. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет получить высокую производительность в играх и приложениях без экстремального разгона. Если ваши задачи сводятся к офисной работе и веб-сёрфингу, возможно, стоит рассмотреть более простые и доступные варианты, а для профессиональных рабочих станций с рендерингом и виртуализацией приоритетом может стать больший объём при чуть более низкой частоте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект памяти Kingston Fury Beast DDR5 станет отличным выбором для тех, кто собирает современный игровой ПК или мощную рабочую станцию на базе процессоров последних поколений. Объём 32 ГБ (2 модуля по 16 ГБ) с высокой скоростью 6400 МГц идеально подходит для ресурсоёмких игр на максимальных настройках, одновременной работы с десятками вкладок браузера, фоновыми приложениями и для начальных этапов монтажа видео или трёхмерного рендеринга. Это решение предлагает оптимальный баланс между производительностью и стоимостью, превосходя базовые офисные комплекты и оставляя топовые оверклокерские модули для энтузиастов экстремального разгона.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новейшее поколение для настольных ПК. Она обеспечивает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4, но требует совместимой материнской платы и процессора. Форм-фактор DIMM означает, что модули предназначены для установки в обычные стационарные компьютеры и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей ёмкостью 32 ГБ состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что является популярным и сбалансированным решением для современных систем. Частота 6400 МГц является высокой даже для DDR5 и напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выразиться в увеличении минимального FPS и снижении просадок, а при работе с большими архивами, таблицами или в виртуальных машинах - в более быстрой загрузке и отклике приложений.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL32, что в сочетании с высокой частотой 6400 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение для стабильной работы на заявленных параметрах, как правило, повышено относительно стандартного для DDR5. Ключевой особенностью является поддержка профиля Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически разогнать память до номинальных 6400 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Память Kingston Fury Beast DDR5 совместима с платформами Intel 600-й, 700-й серий и новее, а также с современными платформами AMD Ryzen 7000 серии. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они не совместимы с DDR4. Для достижения заявленной частоты 6400 МГц необходима достаточно продвинутая плата и, в некоторых случаях, актуальная версия микропрограммы BIOS/UEFI. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые помогают рассеивать тепло при высокой частоте работы и поддерживают стабильность в длительных сессиях. Их высота может быть больше, чем у планок без радиаторов, поэтому стоит проверить совместимость с крупногабаритными процессорными кулерами, особенно в компактных корпусах. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет настраивать свечение через фирменное ПО Kingston или синхронизировать его с системой подсветки материнской платы для создания единого визуального стиля сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных процессоров. Для активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. В дальнейшем объём можно увеличить, установив еще один идентичный комплект, но стабильность работы на высоких частотах при заполнении всех четырёх слотов не гарантирована.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая несовместимость с материнскими платами и процессорами, поддерживающими только DDR4. Высокая частота 6400 МГц может не стабильно работать на самых бюджетных платах или с некоторыми процессорами, чей встроенный контроллер памяти не рассчитан на такие скорости. Перед выбором убедитесь, что ваша целевая платформа поддерживает DDR5 и проверьте рекомендованные скорости для вашего процессора. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет получить высокую производительность в играх и приложениях без экстремального разгона. Если ваши задачи сводятся к офисной работе и веб-сёрфингу, возможно, стоит рассмотреть более простые и доступные варианты, а для профессиональных рабочих станций с рендерингом и виртуализацией приоритетом может стать больший объём при чуть более низкой частоте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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