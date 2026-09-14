Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 32Gb (1x32GB), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиатором, белый

Для кого и под какие задачи

Эта одиночная планка памяти DDR5 объемом 32 ГБ станет отличным выбором для пользователей, стремящихся к максимальному объёму оперативной памяти в одном слоте. Она идеально подходит для создания мощной рабочей станции для видеомонтажа, 3D-рендеринга или работы с виртуальными машинами, где критически важен большой объём ОЗУ. В то же время, для сборки нового игрового ПК с нуля стоит рассмотреть комплект из двух планок для активации двухканального режима, который даст более высокую производительность в играх и большинстве приложений.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Это означает, что планка совместима только с материнскими платами, оснащенными слотами именно для DDR5, что важно проверить перед покупкой. Форм-фактор DIMM однозначно указывает на предназначение для настольных компьютеров, в ноутбуки или компактные системы она не подойдет.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 32 ГБ на одном модуле — это солидный запас для самых требовательных профессиональных задач и многозадачности с десятками приложений. Частота 6000 МГц относится к высокому сегменту DDR5 и обеспечивает отличную пропускную способность, что ускорит загрузку уровней в играх, обработку больших данных и снизит задержки в работе с тяжелыми проектами. Однако для раскрытия всего потенциала скорости важно использовать эту память в паре с процессором и материнской платой, стабильно поддерживающими такой режим.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL36 при частоте 6000 МГц представляют собой хороший баланс между высокой скоростью и приемлемой латентностью для DDR5. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для высокочастотных модулей этого поколения. Для простоты настройки модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, которая позволяет автоматически загрузить в BIOS профиль с заявленной частотой 6000 МГц и таймингами, избавляя пользователя от ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память предназначена для современных платформ с поддержкой DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5 и в списке поддерживаемых модулей (QVL) заявлены частоты около 6000 МГц. Для стабильной работы на заявленных параметрах может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при работе на высокой частоте, что важно для стабильности системы под длительной нагрузкой. Конструкция радиатора относительно компактна, что снижает риск конфликта с крупными башенными кулерами на процессоре. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где важен аккуратный внешний вид без лишних световых эффектов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Эта память продается как одиночный модуль. Для активации двухканального режима, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно через один). Такая конфигурация из двух модулей по 32 ГБ даст суммарно 64 ГБ, что открывает возможности для экстремальных рабочих нагрузок.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение — использование одного модуля без пары не позволит задействовать двухканальный режим, что снизит производительность в играх и ряде приложений. Важно помнить о строгой несовместимости DDR5 с разъемами для DDR4. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) вашей материнской платы для частоты 6000 МГц. Этот модуль оптимален для тех, кто в первую очередь наращивает объём под профессиональные задачи или планирует в ближайшем будущем докупить вторую планку для раскрытия полного скоростного потенциала платформы.