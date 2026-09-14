Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 32Gb (1x32GB), 5600MHz, CL40, DIMM, радиатор, белый

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является отличным выбором для пользователей, переходящих на современную платформу DDR5 и стремящихся к максимальному объёму в рамках одной планки. Конфигурация 32 ГБ на один модуль идеально подходит для создания мощной рабочей станции для видеомонтажа, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами или серьёзной многозадачности с десятками приложений. Для геймеров, собирающих новый ПК, такой объём предоставляет огромный запас на будущее, хотя для максимальной скорости в играх рекомендуется использовать два модуля в двухканальном режиме.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому последнему поколению оперативной памяти для настольных ПК. DDR5 обеспечивает значительно более высокую пропускную способность по сравнению с DDR4 и работает на более низком напряжении. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и физически несовместима со слотами для ноутбуков (SO-DIMM).

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет внушительный объём в 32 ГБ, что позволяет работать с очень большими проектами и данными без обращения к медленному файлу подкачки на диске. Базовая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что положительно сказывается на скорости рендеринга, времени компиляции кода и отзывчивости системы при активной работе с тяжёлыми приложениями. В играх высокая частота памяти способствует увеличению минимального FPS и снижению задержек.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL40, что указывает на достаточно высокую задержку, типичную для ранних модулей DDR5 начального и среднего уровня. Это компромисс, позволяющий достичь стабильной работы на высокой частоте 5600 МГц. Модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически и безопасно загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона. Рабочее напряжение составляет 1.25 В.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами для процессоров Intel 12-го, 13-го и новее поколений (платформы LGA1700) и AMD AM5, имеющими слоты DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR5, так как он не совместим со слотами DDR4. Также необходимо проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы для гарантии выхода на заявленную частоту 5600 МГц, особенно при использовании всех четырёх слотов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён низкопрофильным алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло даже при продолжительной высокой нагрузке, способствуя стабильности работы на частоте 5600 МГц. Эстетичный дизайн радиатора без подсветки хорошо впишется в сборки с выдержанной цветовой гаммой. Компактная высота планки минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами воздушного типа.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность, потребуется приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, обычно обозначенный одним цветом с первым. Это важное соображение для тех, кто хочет получить максимум производительности, особенно в играх и профессиональных приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться в совместимости вашей материнской платы с DDR5, так как этот стандарт не имеет обратной совместимости с DDR4. Если вы планируете сборку с нуля, выбирайте материнскую плату с поддержкой DDR5. Помните, что для раскрытия потенциала двухканального режима и получения максимальной производительности вам потребуется пара таких модулей. Данная модель оптимальна для пользователей, которым в первую очередь важен большой объём памяти на планку для рабочих задач, с перспективой последующего добавления второго модуля для увеличения скорости. Если же ваша цель - сразу получить максимальную игровую производительность, лучше рассмотреть готовый комплект из двух модулей.