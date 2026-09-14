Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 16Gb (1x16GB), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиатором, RGB, черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 16Gb (1x16GB), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиатором, RGB, черный
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти Kingston Fury Beast DDR5 идеально подходит для сборки производительного настольного ПК начального или среднего уровня. Он станет отличным выбором для современных игр, работы с графикой и монтажом видео, а также для комфортной многозадачности с множеством приложений. Один модуль на 16 ГБ предоставляет солидный базовый объём, позволяющий уверенно работать с большинством современных проектов, но для максимальной отдачи в играх и ресурсоёмких задачах стоит рассматривать покупку второго идентичного модуля для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению. Она предлагает значительно возросшую по сравнению с DDR4 пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, поэтому модуль не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где используется меньший по размеру SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным стартом для сборки. Рабочая частота 6000 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе в тяжёлых программах и скорость рендеринга. В паре с современным процессором и материнской платой такая частота позволяет раскрыть потенциал платформы, обеспечивая плавный геймплей и комфорт в творческих задачах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL36, что для частоты 6000 МГц в стандарте DDR5 является сбалансированным значением, обеспечивающим хорошую латентность. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет легко активировать заявленную частоту и тайминги через BIOS материнской платы всего в пару кликов, без необходимости ручного разгона. Рабочее напряжение оптимизировано для стабильной работы на высоких скоростях.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это современные процессоры Intel Core 12-го поколения и новее (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen 7000 серии и новее на сокетах AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Для выхода на частоту 6000 МГц рекомендуется сверить поддержку со списком совместимости (QVL) вашей платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён стильным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы. Верхнюю часть планки украшает адресуемая RGB-подсветка, которая может быть синхронизирована с системами управления освещением от популярных производителей материнских плат для создания целостного визуального образа игрового ПК.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти. Для активации двухканального режима, который почти вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, необходимо установить два одинаковых модуля в правильные слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Поэтому для полного раскрытия производительности вашей системы рекомендуется приобрести второй такой же модуль, что в сумме даст 32 ГБ в двухканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это необходимость современной платформы с поддержкой DDR5. Помните, что модули DDR5 и DDR4 взаимно несовместимы. Высота планки с радиатором стандартна, но перед покупкой стоит проверить, не будет ли она конфликтовать с массивным процессорным кулером. Для оптимального баланса цены и производительности этот модуль станет отличным строительным блоком для новой сборки, но если ваша цель - сразу получить двухканальный режим, лучше сразу рассматривать комплект из двух планок. Для задач, требующих более 32 ГБ, стоит подумать о покупке модулей большего объёма.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, С подсветкой, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Samsung 16Gb 3200MHz (M378A2K43EB1-CWE)
-
В наличииЦена 22 210 руб.5553 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 3200MHz (PSD432G3...
-
В наличииЦена 22 310 руб.5578 руб. в СплитПамять оперативная DDR 5 Netac 16Gb 4800Mhz (NTBSD5P48SP-16)
-
В наличииЦена 22 560 руб.5640 руб. в СплитПамять оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522M...
-
В наличииЦена 23 790 руб.5948 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 16GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS8-...
-
В наличииЦена 23 816 руб.5954 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5-5600 16GB (AD5U560016G-S)
-
В наличииЦена 23 990 руб.5998 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER
-
В наличииЦена 24 500 руб.6125 руб. в СплитОперативная память Samsung DDR5 16GB DIMM 5600MHz (M323R2GA3EB0-...
-
В наличииЦена 24 800 руб.6200 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 32GB 3200 SO-DIMM (AD4S320032G22-...
-
В наличииЦена 25 810 руб.6453 руб. в СплитОперативная память ADATA DDR4 DIMM 32GB 3200MHz 2*16GB 16-20-20 ...
-
В наличииЦена 26 270 руб.6568 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 A-Data 16Gb 4800MHz (AD5U480016G-S)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти Kingston Fury Beast DDR5 идеально подходит для сборки производительного настольного ПК начального или среднего уровня. Он станет отличным выбором для современных игр, работы с графикой и монтажом видео, а также для комфортной многозадачности с множеством приложений. Один модуль на 16 ГБ предоставляет солидный базовый объём, позволяющий уверенно работать с большинством современных проектов, но для максимальной отдачи в играх и ресурсоёмких задачах стоит рассматривать покупку второго идентичного модуля для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению. Она предлагает значительно возросшую по сравнению с DDR4 пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, поэтому модуль не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где используется меньший по размеру SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным стартом для сборки. Рабочая частота 6000 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе в тяжёлых программах и скорость рендеринга. В паре с современным процессором и материнской платой такая частота позволяет раскрыть потенциал платформы, обеспечивая плавный геймплей и комфорт в творческих задачах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL36, что для частоты 6000 МГц в стандарте DDR5 является сбалансированным значением, обеспечивающим хорошую латентность. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет легко активировать заявленную частоту и тайминги через BIOS материнской платы всего в пару кликов, без необходимости ручного разгона. Рабочее напряжение оптимизировано для стабильной работы на высоких скоростях.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это современные процессоры Intel Core 12-го поколения и новее (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen 7000 серии и новее на сокетах AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Для выхода на частоту 6000 МГц рекомендуется сверить поддержку со списком совместимости (QVL) вашей платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён стильным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы. Верхнюю часть планки украшает адресуемая RGB-подсветка, которая может быть синхронизирована с системами управления освещением от популярных производителей материнских плат для создания целостного визуального образа игрового ПК.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти. Для активации двухканального режима, который почти вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, необходимо установить два одинаковых модуля в правильные слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Поэтому для полного раскрытия производительности вашей системы рекомендуется приобрести второй такой же модуль, что в сумме даст 32 ГБ в двухканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это необходимость современной платформы с поддержкой DDR5. Помните, что модули DDR5 и DDR4 взаимно несовместимы. Высота планки с радиатором стандартна, но перед покупкой стоит проверить, не будет ли она конфликтовать с массивным процессорным кулером. Для оптимального баланса цены и производительности этот модуль станет отличным строительным блоком для новой сборки, но если ваша цель - сразу получить двухканальный режим, лучше сразу рассматривать комплект из двух планок. Для задач, требующих более 32 ГБ, стоит подумать о покупке модулей большего объёма.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, С подсветкой, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 16Gb (1x16GB), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиатором, RGB, черный