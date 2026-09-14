Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиатором, RGB, белый

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для сборки современных игровых и производительных рабочих систем на платформе DDR5. Он предлагает отличный баланс между высокой частотой и доступным объёмом для одного слота, что делает его хорошим стартовым выбором для новой сборки. Вы сможете комфортно играть в требовательные проекты, работать с множеством приложений одновременно или обрабатывать фото и видео, а заявленная частота 6000 МГц обеспечит системе необходимую отзывчивость и высокий FPS в играх.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новейшего поколения для настольных компьютеров. Она физически и электрически несовместима со старыми слотами DDR4 или DDR3, поэтому подходит только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами. Форм-фактор DIMM подтверждает, что это планка для полноразмерных системных блоков, а не для ноутбуков (где используется компактный SO-DIMM).

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 16 ГБ, что является отличным базовым уровнем для большинства актуальных задач. Такой ёмкости хватит для игр с запасом, работы с десятками вкладок в браузере и даже для нетребовательного монтажа. Частота 6000 МГц значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению со стандартными скоростями, что напрямую влияет на минимальный FPS и общую плавность в играх, а также ускоряет загрузку уровней и обработку данных в профессиональных приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL36, что для частоты 6000 МГц в поколении DDR5 является сбалансированным значением, обеспечивающим низкую латентность и высокую эффективную скорость. Для автоматической настройки на заявленные параметры модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0. Это значит, что в BIOS совместимой материнской платы можно будет активировать готовый профиль разгона, чтобы память сразу заработала на 6000 МГц без сложных ручных манипуляций с таймингами и напряжением.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим с платформами Intel (процессоры 12-го поколения Core и новее, чипсеты Z690, B660, H670 и их актуальные аналоги) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5 и соответствующие материнские платы). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Также стоит проверить список поддерживаемых памятью (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 6000 МГц, особенно при использовании нескольких модулей.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён алюминиевым радиатором белого цвета, который не только придаёт памяти стильный вид, но и эффективно рассеивает тепло при продолжительной нагрузке на высоких частотах. Встроенная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через популярное ПО материнских плат, например, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, для создания гармоничного визуального эффекта в корпусе с окном.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, для чего нужно установить два или четыре идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Поэтому для сборки с нуля логичнее сразу рассмотреть комплект из двух таких планок. Если вы покупаете одну планку для будущего апгрейда, старайтесь докупать впоследствии максимально похожий по характеристикам модуль для минимизации рисков нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Помните, что память DDR5 не работает в слотах DDR4 - это физически невозможно. Даже на совместимой платформе для работы на заявленной частоте 6000 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS и, в некоторых случаях, обновление микропрограммы материнской платы до последней версии. Высота планки с радиатором стандартная, но при планировании установки массивного башенного кулера стоит проверить, не будет ли он перекрывать слоты. Этот модуль станет отличным выбором для тех, кто собирает сбалансированную систему на DDR5 и планирует в будущем добавить вторую такую же планку для двухканального режима.