Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR4, 64Gb (4x16Gb), 3200MHz, CL16, DIMM, с радиатором, RGB, черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR4, 64Gb (4x16Gb), 3200MHz, CL16, DIMM, с радиатором, RGB, черный
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти на 64 ГБ идеально подойдет для создания мощной рабочей станции или высокопроизводительной игровой системы. Он ориентирован на пользователей, которые занимаются видеомонтажом, 3D-рендерингом, программированием в тяжелых средах разработки или предпочитают игры с максимальными настройками графики на фоне работы в фоне. Объём в 64 ГБ с высокой частотой гарантирует запас для многозадачности и работы с большими объемами данных, в то время как для офисных задач он будет избыточен, а для экстремального разгона энтузиасты могут обратить внимание на модели с более высокими частотами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR4, которое стало стандартом для современных настольных платформ. Это означает улучшенную энергоэффективность и более высокие рабочие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM однозначно указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, а не для ноутбуков, где используется компактный стандарт SO-DIMM. Важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4 DIMM, так как модули разных поколений физически несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырех модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ - этого хватит для одновременной работы профессиональных приложений, виртуальных машин и тяжелых игровых проектов. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при обработке видео и времени рендеринга сложных сцен. Такой баланс объема и скорости делает память универсальным решением для требовательных задач, где важна как емкость для хранения данных, так и скорость их обработки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой параметр латентности CL16 при частоте 3200 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и задержками. Низкие тайминги в связке с высокой частотой обеспечивают быстрый отклик памяти на запросы процессора. Модули работают при стандартном для DDR4 напряжении и поддерживают профиль Intel XMP 2.0. Это позволяет автоматически установить заявленные частоту и тайминги 3200 МГц CL16 в BIOS материнской платы одной настройкой, без сложного ручного разгона, что удобно для большинства пользователей.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (AM4). Однако для стабильной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти, например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии. При установке четырех модулей на некоторых платформах может потребоваться небольшое увеличение напряжения для стабильности, а также стоит проверить обновления BIOS для лучшей совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы. Высота планок умеренная, но перед установкой стоит проверить совместимость с крупными башенными кулерами процессора. Динамическая RGB-подсветка позволяет создать эффектный внешний вид сборки, а благодаря совместимости с фирменным ПО Kingston и технологиями синхронизации от производителей материнских плат можно легко настроить цветовую схему под свой вкус.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового набора из четырех идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального или даже четырехканального режима на поддерживающих платформах, что значительно повышает пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Установив планки в соответствующие слоты материнской платы (обычно с чередованием цвета), вы автоматически получаете максимальную производительность. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет четыре слота DIMM под DDR4 и поддерживает суммарный объем 64 ГБ на частоте 3200 МГц. Учтите, что для активации профиля XMP может потребоваться вход в BIOS. Высокие радиаторы могут конфликтовать с некоторыми процессорными кулерами, поэтому проверьте зазоры в корпусе. Этот комплект - отличный выбор для сборки мощной системы с нуля, но если вы планируете апгрейд старого ПК, сначала проверьте максимально поддерживаемый объем и частоту памяти. Для чисто игровых систем иногда может быть достаточно комплекта 2x16 ГБ, но для рабочих задач 64 ГБ - это взвешенный и перспективный вариант.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 61 580 руб.15395 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7200Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 62 440 руб.15610 руб. в СплитОперативная память A-Data DDR5 DIMM 6400MHz CL32 - 32Gb (2x16Gb)...
-
В наличииЦена 65 880 руб.16470 руб. в СплитОперативная память ADATA LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 32GB 6400MHz...
-
В наличииЦена 67 560 руб.16890 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Synology 8Gb 2666MHz (D4EC-2666-8G)
-
В наличииЦена 69 950 руб.17488 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 64GB DDR4 (KF436C16RB12K4/64)
-
В наличииЦена 74 080 руб.18520 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16G...
-
В наличииЦена 74 770 руб.18693 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT
-
В наличииЦена 77 120 руб.19280 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PAT...
-
В наличииЦена 77 460 руб.19365 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7400Mhz (PVX...
-
В наличииЦена 78 580 руб.19645 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE)
-
В наличииЦена 87 470 руб.21868 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7600 (PVX532G76C36K)
-
В наличииЦена 87 900 руб.21975 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-8200 (PVX532G82C38K)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти на 64 ГБ идеально подойдет для создания мощной рабочей станции или высокопроизводительной игровой системы. Он ориентирован на пользователей, которые занимаются видеомонтажом, 3D-рендерингом, программированием в тяжелых средах разработки или предпочитают игры с максимальными настройками графики на фоне работы в фоне. Объём в 64 ГБ с высокой частотой гарантирует запас для многозадачности и работы с большими объемами данных, в то время как для офисных задач он будет избыточен, а для экстремального разгона энтузиасты могут обратить внимание на модели с более высокими частотами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR4, которое стало стандартом для современных настольных платформ. Это означает улучшенную энергоэффективность и более высокие рабочие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM однозначно указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, а не для ноутбуков, где используется компактный стандарт SO-DIMM. Важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4 DIMM, так как модули разных поколений физически несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырех модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ - этого хватит для одновременной работы профессиональных приложений, виртуальных машин и тяжелых игровых проектов. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при обработке видео и времени рендеринга сложных сцен. Такой баланс объема и скорости делает память универсальным решением для требовательных задач, где важна как емкость для хранения данных, так и скорость их обработки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой параметр латентности CL16 при частоте 3200 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и задержками. Низкие тайминги в связке с высокой частотой обеспечивают быстрый отклик памяти на запросы процессора. Модули работают при стандартном для DDR4 напряжении и поддерживают профиль Intel XMP 2.0. Это позволяет автоматически установить заявленные частоту и тайминги 3200 МГц CL16 в BIOS материнской платы одной настройкой, без сложного ручного разгона, что удобно для большинства пользователей.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (AM4). Однако для стабильной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти, например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии. При установке четырех модулей на некоторых платформах может потребоваться небольшое увеличение напряжения для стабильности, а также стоит проверить обновления BIOS для лучшей совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы. Высота планок умеренная, но перед установкой стоит проверить совместимость с крупными башенными кулерами процессора. Динамическая RGB-подсветка позволяет создать эффектный внешний вид сборки, а благодаря совместимости с фирменным ПО Kingston и технологиями синхронизации от производителей материнских плат можно легко настроить цветовую схему под свой вкус.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового набора из четырех идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального или даже четырехканального режима на поддерживающих платформах, что значительно повышает пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Установив планки в соответствующие слоты материнской платы (обычно с чередованием цвета), вы автоматически получаете максимальную производительность. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет четыре слота DIMM под DDR4 и поддерживает суммарный объем 64 ГБ на частоте 3200 МГц. Учтите, что для активации профиля XMP может потребоваться вход в BIOS. Высокие радиаторы могут конфликтовать с некоторыми процессорными кулерами, поэтому проверьте зазоры в корпусе. Этот комплект - отличный выбор для сборки мощной системы с нуля, но если вы планируете апгрейд старого ПК, сначала проверьте максимально поддерживаемый объем и частоту памяти. Для чисто игровых систем иногда может быть достаточно комплекта 2x16 ГБ, но для рабочих задач 64 ГБ - это взвешенный и перспективный вариант.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR4, 64Gb (4x16Gb), 3200MHz, CL16, DIMM, с радиатором, RGB, черный