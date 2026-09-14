Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast Black RGb, DDR5, 8Gb (1x8Gb), 5600MHz, CL36, DIMM, с радиатором, RGb, черный

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 подойдет для начальной сборки нового игрового ПК или для быстрого апгрейда базового настольного компьютера. С одним гигабайтом объема на канал и высокой частотой он обеспечит хорошую отзывчивость системы в играх с современными видеокартами и в рабочих приложениях, но для профессионального монтажа видео или одновременной работы с десятками тяжелых программ стоит задуматься о приобретении второго такого же модуля для двухканального режима.

Конфигурация из одного модуля 8 ГБ представляет собой оптимальную отправную точку для бюджетной сборки, позволяя в будущем легко нарастить объем до 16 или 32 ГБ. Она закроет потребности в повседневной многозадачности и большинстве киберспортивных дисциплин, однако для требовательных ААА-игр в высоких разрешениях или сложных инженерных расчетов суммарного объема может оказаться недостаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что обеспечивает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревшим DDR4. Ключевая особенность пятого поколения — удвоенное количество банков данных и более сложный встроенный контроллер питания, что позволяет работать на повышенных частотах при лучшей энергоэффективности. Форм-фактор DIMM однозначно указывает на предназначение для настольных систем, и эта планка физически несовместима со слотами для ноутбуков (SO-DIMM).

При выборе важно помнить, что DDR5 имеет другой ключ-прорезь на контактной площадке и не может быть установлена в материнскую плату, разработанную под DDR4, и наоборот. Совместимость определяется исключительно поколением слотов на вашей материнской плате, что делает проверку этой характеристики первоочередной задачей перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, что является распространенным стандартом для современных систем. Рабочая частота 5600 МГц относится к среднему сегменту для DDR5 и обеспечивает высокую пропускную способность, которая положительно скажется на минимальном FPS в играх и скорости обработки данных в ресурсоемких приложениях. Для повседневного использования разница с более медленными модулями DDR4 будет заметна в общей отзывчивости системы и скорости загрузки уровней.

Однако реальный прирост от высокой частоты в полной мере раскрывается только в двухканальном режиме, когда задействуются оба канала памяти контроллера процессора. В конфигурации с одним модулем производительность памяти будет ограничена одноканальным режимом, что может стать узким местом в задачах, активно с ней работающих, таких как рендеринг или архивирование больших файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL36, что указывает на задержку цикла при данной частоте 5600 МГц. В связке с высокой частотой это обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение для DDR5, как правило, ниже, чем у DDR4, что способствует меньшему тепловыделению. Данный модуль поддерживает профиль автоматического разгона Intel XMP 3.0.

Профиль XMP позволяет выйти на заявленные частоту и тайминги простым выбором соответствующего пункта в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложной ручной настройки десятков параметров. Это гарантирует стабильную работу на паспортных характеристиках при условии совместимости с вашей платформой. Потенциал для дальнейшего ручного разгона сверх этих значений зависит от качества самих микросхем памяти и возможностей материнской платы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это актуальные процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и AMD Ryzen серии 7000 и новее (на архитектуре Zen 4 и Zen 5). Важно помнить, что поддержка конкретной частоты зависит не только от процессора, но и от чипсета и модели материнской платы — перед покупкой стоит свериться со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Для стабильной работы на частоте 5600 МГц может потребоваться установка последней версии BIOS/UEFI. Также стоит учитывать, что некоторые базовые материнские платы (например, на чипсетах Intel серии H или B) могут иметь ограничение по максимальной частоте оперативной памяти, не достигающее 5600 МГц, что не позволит раскрыть потенциал этого модуля в полной мере.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором черного цвета, который не только улучшает теплоотвод при длительных высоких нагрузках, но и придает конструкции жесткость и защищает компоненты от механических повреждений. Высота планки с радиатором стандартна и в большинстве случаев не вызовет конфликтов с крупными процессорными кулерами, но при планировании сборки в компактном корпусе этот момент стоит проверить.

Радиатор также интегрирован с адресуемой RGB-подсветкой, которая позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через фирменное программное обеспечение материнских плат (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) или через утилиты вендора. Это дает широкие возможности для персонализации внешнего вида игрового ПК.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который практически удваивает пропускную способность и значительно повышает общую производительность системы, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате (обычно они помечены одним цветом). Поэтому для большинства современных сборок рекомендуется сразу приобретать комплект из двух планок.

Если вы покупаете этот модуль для расширения существующей конфигурации, крайне желательно, чтобы он был идентичен уже установленному по всем параметрам: объему, частоте, таймингам и даже ревизии печатной платы. Смешивание разных модулей даже с похожими характеристиками может привести к нестабильной работе и вынужденному снижению частоты до самых консервативных значений.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием одного модуля — система будет работать в одноканальном режиме, что существенно снижает производительность памяти по сравнению с двухканальной конфигурацией. Также важно помнить о физической и электрической несовместимости DDR5 с предыдущими поколениями памяти. Заявленная частота 5600 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP в BIOS на совместимой материнской плате.

Этот модуль станет оптимальным выбором для тех, кто собирает бюджетный ПК с перспективой быстрого апгрейда в будущем, или для замены вышедшего из строя модуля в существующей системе. Если же вы собираете игровую или рабочую станцию с нуля и не планируете расширять объем памяти в ближайшее время, лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей. Для офисных задач или апгрейда старого ПК на DDR4 данный модуль не подойдет из-за различий в поколениях.