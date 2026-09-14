Оперативная память Kingston Fury Beast Black, DDR5, 32GB (1x32GB), 5200 MHz, CL40, с радиатором, черный
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast Black, DDR5, 32GB (1x32GB), 5200 MHz, CL40, с радиатором, черный
Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти идеально подходит для пользователей, которые собирают производительный рабочий компьютер или домашнюю станцию для серьёзной многозадачности. Объём в 32 ГБ на одной планке позволяет с запасом работать с большими наборами данных, редактировать фото и видео в высоком разрешении, а также держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с фоновыми приложениями. Для современных требовательных игр этот объём является отличным базовым уровнем, особенно если вы планируете в будущем установить вторую такую же планку для увеличения общей производительности системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль памяти стандарта DDR5, представляющий собой новейшее поколение оперативной памяти для настольных ПК. DDR5 обеспечивает существенный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4, однако требует совместимой материнской платы и процессора. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических системных блоков, и эта планка не подойдёт для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ, что является солидной основой для любых профессиональных и творческих задач. Частота 5200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с тяжёлыми приложениями и скорость выполнения операций рендеринга. В паре со вторым идентичным модулем в двухканальном режиме производительность вырастет ещё заметнее, раскрыв потенциал современных процессоров Intel и AMD.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL40, определяют латентность или задержки при доступе к данным. При высокой частоте 5200 МГц такие тайминги являются стандартными для начальных модулей DDR5 и обеспечивают хороший баланс скорости и отклика. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что означает наличие предустановленного профиля разгона, который позволяет автоматически получить заявленные частоту и тайминги одним кликом в BIOS материнской платы, избавляя от сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это, в первую очередь, процессоры Intel Core 12-го, 13-го и новее поколений на сокетах LGA1700, а также процессоры AMD Ryzen 7000 серии и новее на сокете AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Частота 5200 МГц обычно поддерживается по умолчанию большинством современных чипсетов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена эффективным алюминиевым радиатором чёрного цвета из серии Fury Beast, который способствует отводу тепла от чипов памяти при продолжительной высокой нагрузке, поддерживая стабильность работы. Его дизайн выполнен в сдержанном стиле без подсветки, что делает модуль отличным выбором для минималистичных или корпоративных сборок, где не нужны световые эффекты. Высота радиатора стандартна и не должна вызывать конфликтов с большинством процессорных кулеров.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях рекомендуется приобрести два одинаковых модуля и установить их в соответствующие слоты материнской платы для активации двухканального режима, который значительно увеличивает скорость работы с памятью. Если вы покупаете эту планку для апгрейда существующей системы, старайтесь подбирать в пару максимально схожую по характеристикам модель, чтобы избежать проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться в поддержке стандарта DDR5 вашей материнской платой и процессором. Помните, что для активации заявленной частоты 5200 МГц через профиль XMP необходим соответствующий вход в BIOS и его включение, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 4800 МГц. Этот модуль отлично подойдёт тем, кто собирает новую систему с фокусом на многозадачность и объём, но геймерам, стремящимся к максимальному FPS, стоит рассмотреть комплекты из двух планок с более низкими таймингами для снижения задержек.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти идеально подходит для пользователей, которые собирают производительный рабочий компьютер или домашнюю станцию для серьёзной многозадачности. Объём в 32 ГБ на одной планке позволяет с запасом работать с большими наборами данных, редактировать фото и видео в высоком разрешении, а также держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с фоновыми приложениями. Для современных требовательных игр этот объём является отличным базовым уровнем, особенно если вы планируете в будущем установить вторую такую же планку для увеличения общей производительности системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль памяти стандарта DDR5, представляющий собой новейшее поколение оперативной памяти для настольных ПК. DDR5 обеспечивает существенный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4, однако требует совместимой материнской платы и процессора. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических системных блоков, и эта планка не подойдёт для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ, что является солидной основой для любых профессиональных и творческих задач. Частота 5200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с тяжёлыми приложениями и скорость выполнения операций рендеринга. В паре со вторым идентичным модулем в двухканальном режиме производительность вырастет ещё заметнее, раскрыв потенциал современных процессоров Intel и AMD.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL40, определяют латентность или задержки при доступе к данным. При высокой частоте 5200 МГц такие тайминги являются стандартными для начальных модулей DDR5 и обеспечивают хороший баланс скорости и отклика. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что означает наличие предустановленного профиля разгона, который позволяет автоматически получить заявленные частоту и тайминги одним кликом в BIOS материнской платы, избавляя от сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это, в первую очередь, процессоры Intel Core 12-го, 13-го и новее поколений на сокетах LGA1700, а также процессоры AMD Ryzen 7000 серии и новее на сокете AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Частота 5200 МГц обычно поддерживается по умолчанию большинством современных чипсетов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена эффективным алюминиевым радиатором чёрного цвета из серии Fury Beast, который способствует отводу тепла от чипов памяти при продолжительной высокой нагрузке, поддерживая стабильность работы. Его дизайн выполнен в сдержанном стиле без подсветки, что делает модуль отличным выбором для минималистичных или корпоративных сборок, где не нужны световые эффекты. Высота радиатора стандартна и не должна вызывать конфликтов с большинством процессорных кулеров.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях рекомендуется приобрести два одинаковых модуля и установить их в соответствующие слоты материнской платы для активации двухканального режима, который значительно увеличивает скорость работы с памятью. Если вы покупаете эту планку для апгрейда существующей системы, старайтесь подбирать в пару максимально схожую по характеристикам модель, чтобы избежать проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться в поддержке стандарта DDR5 вашей материнской платой и процессором. Помните, что для активации заявленной частоты 5200 МГц через профиль XMP необходим соответствующий вход в BIOS и его включение, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 4800 МГц. Этот модуль отлично подойдёт тем, кто собирает новую систему с фокусом на многозадачность и объём, но геймерам, стремящимся к максимальному FPS, стоит рассмотреть комплекты из двух планок с более низкими таймингами для снижения задержек.
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