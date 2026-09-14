Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast Black, DDR5, 128GB (2x64GB), 5600 MHz, CL40, с радиатором, чёрный

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которым критически важны огромные объёмы памяти, а не экстремальная частота. Он оптимально подойдёт для профессиональных рабочих станций, предназначенных для работы с трёхмерной графикой, рендеринга сложных сцен, монтажа видео в разрешении 4K и выше, а также для виртуализации и работы с гигантскими базами данных. Для современных игр суммарного объёма в 128 ГБ более чем достаточно, однако акцент здесь сделан именно на вместимость для профессиональных нагрузок, где важно держать в памяти огромные проекты целиком, а не на максимально низкие задержки для киберспортивных дисциплин.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, представляющая новое поколение технологий с улучшенной архитектурой, более высокой эффективной пропускной способностью и встроенным модулем управления питанием. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущих поколений DDR4 или DDR3, поэтому устанавливать её можно только в материнские платы, оснащённые специально разработанными для DDR5 разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 64 ГБ каждый, что в сумме даёт внушительные 128 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что для DDR5 является сбалансированной и надёжной точкой работы, обеспечивающей высокую пропускную способность для обработки больших массивов данных. Такой связки объёма и скорости хватит с огромным запасом для любого типа многозадачности, будь то одновременная работа в нескольких тяжёлых приложениях, рендеринг с предпросмотром или запуск нескольких виртуальных машин, при этом система останется отзывчивой без обращения к медленному файлу подкачки на диске.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL40 при стандартном для DDR5 напряжении, обычно составляющем 1.1 В. Сочетание частоты 5600 МГц и тайминга CL40 обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью нового стандарта и приемлемой латентностью. Для простого достижения заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволит автоматически загрузить готовый профиль разгона в BIOS материнской платы и получить стабильную работу на 5600 МГц без необходимости ручного подбора десятков параметров и напряжения.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее, использующих чипсеты с поддержкой DDR5. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша конкретная материнская плата официально поддерживает модули такого большого объёма (64 ГБ на канал) и частоту 5600 МГц, так как возможности некоторых бюджетных плат могут быть ограничены. Для корректной работы, особенно на ранних ревизиях плат, может потребоваться обновление BIOS до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при интенсивной работе на высокой частоте, что особенно важно для обеспечения долговременной стабильности в нагруженных профессиональных системах. Дизайн радиаторов выполнен в агрессивном стиле Fury Beast, но при этом их высота спроектирована с учётом совместимости, чтобы минимизировать риски конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа при установке в ближайшие к сокету слоты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных планок. Это гарантирует их полную совместимость друг с другом для работы в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что существенно повышает общую отзывчивость системы. Для активации двухканального режима на большинстве плат планки необходимо установить в слоты одного цвета, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты от процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе этого комплекта следует уделить совместимости материнской платы и процессора с памятью DDR5, а также поддержке столь большого объёма на один модуль. Если ваша задача - исключительно игры, то такой объём избыточен, и лучше рассмотреть комплект меньшего объёма, но с более высокой частотой и низкими таймингами. При апгрейде системы важно помнить, что смешивать данный комплект с уже установленной памятью, особенно другого поколения, объёма или таймингов, крайне не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.