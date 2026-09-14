Оперативная память Kingston DDR5, 16GB (1x16 GB), 5600 MHz, CL46, DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DDR5, 16GB (1x16 GB), 5600 MHz, CL46, DIMM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти Kingston DDR5 идеально подойдет пользователям, начинающим сборку современного ПК на базе платформ Intel 12-го и новее или AMD Ryzen 7000. С объёмом в 16 ГБ он эффективно справляется с повседневной многозадачностью, играми на высоких настройках и работой с офисными пакетами. Однако для профессиональных задач, таких как рендеринг сложных 3D-сцен или монтаж видео в разрешении 4K и выше, лучше сразу рассматривать комплект из двух или даже четырёх таких планок для увеличения общего объёма и активации более производительного многоканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, представляющий новое поколение с улучшенной архитектурой по сравнению с DDR4. Ключевые изменения включают более высокую стандартную частоту и эффективность, а также встроенный стабилизатор питания на самой планке. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, и физически этот модуль несовместим со слотами для DDR4 или ноутбучными SO-DIMM слотами.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным стартовым значением для современной системы. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, напрямую влияя на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с тяжелыми приложениями и плавность обработки больших данных. Для ощутимого прироста в играх и профессиональных задачах рекомендуется использовать как минимум два таких модуля в двухканальном режиме, что вдвое увеличивает эффективную скорость обмена данными с процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL46, что является типичным значением для DDR5 на частоте 5600 МГц на старте её жизненного цикла. Сочетание высокой частоты и данных таймингов обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить настройки с частотой 5600 МГц в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона. Рабочее напряжение обычно составляет 1.1 В или 1.25 В в зависимости от конкретного профиля.
Совместимость с платформой
Данная память Kingston DDR5 совместима исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами под DDR5. Это платформы на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и AMD Ryzen 7000. Важно помнить, что для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такие скорости, и рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI. На более бюджетных чипсетах максимальная поддерживаемая частота памяти может быть ограничена.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель Kingston, судя по описанию, выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это позволяет без проблем устанавливать модуль даже под крупные башенные процессорные кулеры, что критично для компактных сборок. Отсутствие радиатора говорит о том, что модуль рассчитан на работу на штатных частотах без экстремального разгона, где тепловыделение контролируемо. Подсветка RGB в данной конфигурации также отсутствует, что делает память практичным выбором для функциональных и лаконичных систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров крайне рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно это слоты A2 и B2), чтобы активировать двухканальный режим. Это даст значительный прирост производительности в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти. В дальнейшем систему можно расширить, добавив ещё один или два модуля, но смешивать разные модели памяти, даже с одинаковыми номинальными характеристиками, не гарантирует стабильность.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это несовместимость с предыдущими поколениями DDR4: модуль физически не встанет в старый слот. Даже на совместимой материнской плате память по умолчанию может запуститься на более низкой, базовой частоте (например, 4800 МГц), и для выхода на заявленные 5600 МГц потребуется активировать профиль XMP в BIOS. При выборе ориентируйтесь на свой процессор и материнскую плату, проверяя список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя платы. Этот модуль Kingston DDR5 – отличный выбор для бюджетной сборки нового ПК с перспективой быстрого расширения, но для игровых систем с прицелом на максимум FPS уже сейчас лучше рассмотреть комплект из двух модулей с более низкими таймингами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти Kingston DDR5 идеально подойдет пользователям, начинающим сборку современного ПК на базе платформ Intel 12-го и новее или AMD Ryzen 7000. С объёмом в 16 ГБ он эффективно справляется с повседневной многозадачностью, играми на высоких настройках и работой с офисными пакетами. Однако для профессиональных задач, таких как рендеринг сложных 3D-сцен или монтаж видео в разрешении 4K и выше, лучше сразу рассматривать комплект из двух или даже четырёх таких планок для увеличения общего объёма и активации более производительного многоканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, представляющий новое поколение с улучшенной архитектурой по сравнению с DDR4. Ключевые изменения включают более высокую стандартную частоту и эффективность, а также встроенный стабилизатор питания на самой планке. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, и физически этот модуль несовместим со слотами для DDR4 или ноутбучными SO-DIMM слотами.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным стартовым значением для современной системы. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, напрямую влияя на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с тяжелыми приложениями и плавность обработки больших данных. Для ощутимого прироста в играх и профессиональных задачах рекомендуется использовать как минимум два таких модуля в двухканальном режиме, что вдвое увеличивает эффективную скорость обмена данными с процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL46, что является типичным значением для DDR5 на частоте 5600 МГц на старте её жизненного цикла. Сочетание высокой частоты и данных таймингов обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить настройки с частотой 5600 МГц в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона. Рабочее напряжение обычно составляет 1.1 В или 1.25 В в зависимости от конкретного профиля.
Совместимость с платформой
Данная память Kingston DDR5 совместима исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами под DDR5. Это платформы на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и AMD Ryzen 7000. Важно помнить, что для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такие скорости, и рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI. На более бюджетных чипсетах максимальная поддерживаемая частота памяти может быть ограничена.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель Kingston, судя по описанию, выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это позволяет без проблем устанавливать модуль даже под крупные башенные процессорные кулеры, что критично для компактных сборок. Отсутствие радиатора говорит о том, что модуль рассчитан на работу на штатных частотах без экстремального разгона, где тепловыделение контролируемо. Подсветка RGB в данной конфигурации также отсутствует, что делает память практичным выбором для функциональных и лаконичных систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров крайне рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно это слоты A2 и B2), чтобы активировать двухканальный режим. Это даст значительный прирост производительности в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти. В дальнейшем систему можно расширить, добавив ещё один или два модуля, но смешивать разные модели памяти, даже с одинаковыми номинальными характеристиками, не гарантирует стабильность.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это несовместимость с предыдущими поколениями DDR4: модуль физически не встанет в старый слот. Даже на совместимой материнской плате память по умолчанию может запуститься на более низкой, базовой частоте (например, 4800 МГц), и для выхода на заявленные 5600 МГц потребуется активировать профиль XMP в BIOS. При выборе ориентируйтесь на свой процессор и материнскую плату, проверяя список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя платы. Этот модуль Kingston DDR5 – отличный выбор для бюджетной сборки нового ПК с перспективой быстрого расширения, но для игровых систем с прицелом на максимум FPS уже сейчас лучше рассмотреть комплект из двух модулей с более низкими таймингами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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