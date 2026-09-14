Описание товара Оперативная память Kingston DDR4 8GB 3200MT/s Non-ECC CL22 DIMM 1Rx8

Для кого и под какие задачи

Эта одиночная планка оперативной памяти объемом 8 ГБ — отличное решение для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Она справится с повседневными задачами: работа с документами, интернет-серфинг с множеством вкладок, просмотр медиаконтента и запуск нетребовательных приложений. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими массивами данных стоит рассмотреть комплект из двух или четырех таких модулей для активации более производительного двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, современного поколения памяти, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки исключительно в настольные компьютеры и подходит только для материнских плат со слотами под DDR4 DIMM; в ноутбуки или платы с другими типами памяти ее установить невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет емкость 8 ГБ, что является комфортным минимумом для современных систем. Частота 3200 МГц (указанная как 3200 MT/s) обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы и скорости загрузки приложений. В паре с аналогичной планкой в двухканальном режиме вы получите заметный прирост производительности в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, по сравнению с одноканальной конфигурацией.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность (задержку) при доступе к данным. В паре с частотой 3200 МГц это обеспечивает хороший баланс между скоростью и стабильностью работы без необходимости тонкой настройки. Данная память работает на стандартном для DDR4 напряжении и поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически задействовать номинальную частоту 3200 МГц в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Однако для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, серии B, Z у Intel или B, X у AMD), а также процессор с соответствующим контроллером памяти. На платах с базовыми чипсетами память может запуститься на более низкой, штатной частоте, например 2133 или 2400 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом формате без дополнительных радиаторов охлаждения, что делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с крупными процессорными кулерами в тесных корпусах. Такое решение полностью оправдано для памяти с номинальной частотой 3200 МГц и стандартным напряжением, которая не склонна к сильному нагреву даже при длительной нагрузке в типичных сценариях использования.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для максимальной производительности рекомендуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в соответствующие слоты материнской платы для активации двухканального режима, который практически удваивает пропускную способность. В дальнейшем систему можно расширить, добавив еще одну или две таких же планки, но важно помнить, что смешивание модулей с разными характеристиками (частота, тайминги) может привести к нестабильной работе на пониженных настройках.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это одиночный модуль, поэтому для игр и ресурсоемких задач лучше сразу рассматривать покупку комплекта из двух планок. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 DIMM, так как физическая несовместимость с DDR3 или DDR5 абсолютна. При сборке новой системы на базовом чипсете (например, Intel H410, AMD A320) память может не заработать на полной частоте 3200 МГц. Этот модуль оптимален для бюджетного апгрейда или сборки, где важна надежность и совместимость, а экстремальный разгон не планируется.