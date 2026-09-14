Оперативная память Kingston, DDR2, 4GB (1x4GB), 667MHz, CL5, DIMM, OEM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston, DDR2, 4GB (1x4GB), 667MHz, CL5, DIMM, OEM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен в первую очередь для апгрейда старых систем, основанных на платформах с поддержкой памяти DDR2. Он станет удачным решением для владельцев компьютеров эпохи процессоров Intel Core 2 Duo/Quad или AMD Phenom, которые хотят продлить жизнь своей машины, увеличив объём оперативной памяти. Такой объём в 4 ГБ позволит комфортнее работать с современными браузерами, открывать множество вкладок и документов, а также запускать нетребовательные приложения и игры прошлых лет, что идеально подходит для домашнего или офисного ПК, не рассчитанного на высокопроизводительные задачи.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR2, что является ключевым фактором совместимости. Он предназначен исключительно для материнских плат со слотами DIMM, рассчитанными под этот устаревший стандарт. Важно понимать, что память DDR2 физически и электрически несовместима со слотами DDR, DDR3 или более новыми поколениями, поэтому её установка возможна только в соответствующие системы.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 4 ГБ, что для платформы DDR2 является весьма солидным показателем. Рабочая частота 667 МГц (PC2-5300) обеспечивает достаточную для повседневных задач пропускную способность. В сценариях вроде работы с офисными пакетами, веб-сёрфинга или воспроизведения медиа этот модуль поможет избавиться от подтормаживаний, вызванных нехваткой ОЗУ, хотя для ресурсоёмких приложений и современных игр он, конечно, будет узким местом из-за ограничений самой платформы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL5, что указывает на достаточно стандартную для частоты 667 МГц латентность. Рабочее напряжение памяти DDR2, как правило, составляет 1.8 В. Стоит отметить, что для этого поколения памяти стандартными профилями автоматического разгона вроде XMP или EXPO не пользуются, поэтому модуль будет работать на своих заводских настройках частоты и таймингов, определённых системой.
Совместимость с платформой
Данная планка совместима с настольными материнскими платами, оснащёнными слотами DDR2, и соответствующими процессорами Intel и AMD соответствующей эпохи. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает модули объёмом 4 ГБ, так как некоторые старые модели и чипсеты могут иметь ограничения. Также проверьте, остались ли свободные слоты DIMM на плате для установки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов охлаждения. Такое решение является типичным для памяти этого класса и поколения, поскольку рабочие частоты и тепловыделение у DDR2 невысоки. Компактная высота планки гарантирует отсутствие конфликтов с любыми системами охлаждения процессора, что важно при апгрейде готовых системных блоков.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся поштучно, это одна планка объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима, который может повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в правильный слот согласно руководству к материнской плате. Если вы планируете расширять память в будущем, старайтесь подбирать модули с максимально схожими характеристиками по частоте и таймингам.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — строгая привязка к устаревшей платформе DDR2. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно такие слоты. Помните, что даже при наличии свободного слота материнская плата или процессор могут не поддерживать модули такого большого объёма (4 ГБ) для своего времени — эту информацию стоит уточнить в документации к плате. Данный модуль — оптимальный выбор для недорогого апгрейда старого компьютера, где важнее увеличить объём памяти, чем её частоту. Для сборки нового ПК, разумеется, необходимо рассматривать современные стандарты DDR4 или DDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен в первую очередь для апгрейда старых систем, основанных на платформах с поддержкой памяти DDR2. Он станет удачным решением для владельцев компьютеров эпохи процессоров Intel Core 2 Duo/Quad или AMD Phenom, которые хотят продлить жизнь своей машины, увеличив объём оперативной памяти. Такой объём в 4 ГБ позволит комфортнее работать с современными браузерами, открывать множество вкладок и документов, а также запускать нетребовательные приложения и игры прошлых лет, что идеально подходит для домашнего или офисного ПК, не рассчитанного на высокопроизводительные задачи.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR2, что является ключевым фактором совместимости. Он предназначен исключительно для материнских плат со слотами DIMM, рассчитанными под этот устаревший стандарт. Важно понимать, что память DDR2 физически и электрически несовместима со слотами DDR, DDR3 или более новыми поколениями, поэтому её установка возможна только в соответствующие системы.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 4 ГБ, что для платформы DDR2 является весьма солидным показателем. Рабочая частота 667 МГц (PC2-5300) обеспечивает достаточную для повседневных задач пропускную способность. В сценариях вроде работы с офисными пакетами, веб-сёрфинга или воспроизведения медиа этот модуль поможет избавиться от подтормаживаний, вызванных нехваткой ОЗУ, хотя для ресурсоёмких приложений и современных игр он, конечно, будет узким местом из-за ограничений самой платформы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL5, что указывает на достаточно стандартную для частоты 667 МГц латентность. Рабочее напряжение памяти DDR2, как правило, составляет 1.8 В. Стоит отметить, что для этого поколения памяти стандартными профилями автоматического разгона вроде XMP или EXPO не пользуются, поэтому модуль будет работать на своих заводских настройках частоты и таймингов, определённых системой.
Совместимость с платформой
Данная планка совместима с настольными материнскими платами, оснащёнными слотами DDR2, и соответствующими процессорами Intel и AMD соответствующей эпохи. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает модули объёмом 4 ГБ, так как некоторые старые модели и чипсеты могут иметь ограничения. Также проверьте, остались ли свободные слоты DIMM на плате для установки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов охлаждения. Такое решение является типичным для памяти этого класса и поколения, поскольку рабочие частоты и тепловыделение у DDR2 невысоки. Компактная высота планки гарантирует отсутствие конфликтов с любыми системами охлаждения процессора, что важно при апгрейде готовых системных блоков.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся поштучно, это одна планка объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима, который может повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в правильный слот согласно руководству к материнской плате. Если вы планируете расширять память в будущем, старайтесь подбирать модули с максимально схожими характеристиками по частоте и таймингам.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — строгая привязка к устаревшей платформе DDR2. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно такие слоты. Помните, что даже при наличии свободного слота материнская плата или процессор могут не поддерживать модули такого большого объёма (4 ГБ) для своего времени — эту информацию стоит уточнить в документации к плате. Данный модуль — оптимальный выбор для недорогого апгрейда старого компьютера, где важнее увеличить объём памяти, чем её частоту. Для сборки нового ПК, разумеется, необходимо рассматривать современные стандарты DDR4 или DDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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